Donald Trumpia vastaan voidaan suositella syytteen nostamista ainakin kolmesta rikoksesta: kapinasta, virallisen toimituksen estämisestä ja Yhdysvaltain hallinnon vastaisesta juonittelusta.

Yhdysvaltain kongressitalon hyökkäystä tutkivan edustajainhuoneen komitea aloitti viimeisen kokouksensa maanantaina Suomen aikaan kello 20.

Komitean on määrä äänestää viimeisessä tapaamisessaan loppuraportista, joka julkistetaan tämänhetkisen tiedon mukaan kokonaisuudessaan tämän viikon keskiviikkona.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan loppuraportti on pituudeltaan satojen sivujen mittainen ja siinä käydään läpi komitean puolitoista vuotta kestäneen työn keskeiset löydökset.

Uutisellisesti vielä merkityksellisempää on, että komitea päättää äänestyksessään maanantaina, suosittaako se maan oikeusministeriölle syytteiden nostamista entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan.

Trumpia vastaan voidaan suositella syytteen nostamista ainakin kolmesta rikoksesta: kapinasta, virallisen toimituksen estämisestä ja Yhdysvaltain hallinnon vastaisesta juonittelusta.

Esimerkiksi yhdysvaltalaiskanava CNN kertoo päivittyvässä seurannassaan olettavansa, että komitea päätyy äänestyksessään suosittamaan syytteiden nostamista Trumpia vastaan.

Oleellista komitean äänestyksessä on se, että sen suositus ei tarkoita vielä syytteiden nostamista. Edustajainhuoneen komitealla ei ole valtaa nostaa rikossyytteitä Trumpia vastaan, mutta suositus antaisi vahvan symbolisen viestin.

Komitean varapuheenjohtaja, republikaanipuolueen edustaja Liz Cheney ilmoitti avauspuheenvuorossaan maanantaina ajattelevansa, ettei Trump ole pätevä mihinkään virkaan Yhdysvaltain hallinnossa.

Cheney on ollut äänekäs Trumpin arvostelija, ja hänen kautensa edustajainhuoneessa päättyy tähän vuoteen. Cheney hävisi elokuussa Wyomingin osavaltion republikaanien esivaaleissa Trumpin tukemalle ehdokkaalle Harriet Hagemanille.

”6. tammikuuta vuonna 2021 oli ensimmäinen kerta, jolloin Yhdysvaltain presidentti kieltäytyi perustuslaillisesta tehtävästään siirtää valta rauhanomaisesti seuraajalleen. Hän ei ole pätevä mihinkään virkaan”, Cheney sanoi maanantaina komitean viimeisessä kokouksessa.

Kongressitalon hyökkäystä tutkiva komitea haastoi syksyllä Trumpin myös todistamaan osallisuudestaan Yhdysvaltain kongressirakennuksen hyökkäykseen, mutta hän kieltäytyi.

Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressitaloon vuoden 2021 tammikuussa juuri, kun kongressissa oltiin vahvistamassa Joe Bidenin presidentinvaalivoittoa. Mellakointi johti myös kuolemiin.

Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudestaan Yhdysvaltain presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Hänen kannatuksensa on viime aikoina ollut kuitenkin selvässä laskussa myös republikaanien parissa. Suositummaksi on noussut Floridan kuvernööri Ron DeSantis.

Satoja ihmisiä on pidätetty Capitol-kukkulan vuoden 2021 tammikuun tapahtumien vuoksi. Toistaiseksi merkittävimmässä tuomiossa äärioikeistolaisen Oath Keepers -järjestön perustaja Stewart Rhodes tuomittiin syylliseksi kapinalliseen salaliittoon.

Vaikka Trumpia vastaan nostettaisiin rikossyytteet, se ei estä häntä pyrkimästä presidentiksi. Vaatimukset Yhdysvaltain presidentille listataan maan perustuslain toisessa artiklassa, jossa ei sanota mitään rikoksiin liittyvistä syytteistä tai tuomioista.