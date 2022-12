Tegelin käytöstä poistetulle lentoasemalla pystytetään hätämajoitustelttoja. Berliinissä ei ole koskaan ollut niin paljon suojaa hakevia kuin nyt.

Berliini

”Onko teillä Suomessa paljon turvaa hakevia, haluaisitteko meiltä vähän pakolaisia Suomeen”, sanailee Detlef Cwojdzinski.

Hän on tehnyt Berliinin kriisinhallinnan johtotehtävissä yli 40 vuoden uran ja johtaa nyt Tegelin lentoasemalle perustettua ukrainalaispakolaisten hätämajoitusta.

Monille suomalaisillekin tutun Tegelin C-terminaalin edustalla, missä lentokoneet ennen rullasivat, on käynnissä uudenlainen liike. Trukit suhaavat edestakaisin, ja päärautatieasemalle liikennöivä sukkulabussi tuo ja vie ihmisiä.

Rautatieasemalta tulee voipuneita ihmisiä, joista osa on aloittanut junamatkansa pommien jylinässä.

Kiitoradoille on pystytetty valtavia telttoja, joihin majoitetaan pian yli kolme tuhatta ihmistä. Niiden varustaminen asumiskuntoon on vielä kesken.

Tammikuun puoliväliin mennessä ne ovat varmasti täynnä.

Nyt sisällä C-terminaalissa on tilaa parille tuhannelle. Siellä majoittuu paljon ukrainalaisia, mutta myös syyrialaisia, iranilaisia, afganistanilaisia ja moldovalaisia. Ne ovat pääasialliset kansallisuudet, joiden edustajia juuri nyt Berliiniin tulee hakemaan suojaa.

Tegelin hätämajoitustilassa asuva Dana Joseptsuk odotti bussia, jolla hän oli menossa käymään kaupungilla tyttärensä Emilian kanssa.

Berliinin päärautatieasemalle sukkuloiva bussi tuo Tegeliin hätämajoitusta tarvitsevia. Berliiniin tulee pari sataa turvapaikanhakijaa, sotapakolaista tai siirtolaista päivässä.

Vanhan lentoaseman terminaaliin on rakennettu väliseiniä, joilla tiloja eristetään eri käyttötarkoituksiin.

Berliinissä ei ole koskaan ollut niin paljon suojaa hakevia kuin nyt. Majoituspaikkoja on käytössä 30 000, mutta ne eivät riitä. Tegelin keskus käynnistettiin kolmessa viikossa, kun syksyn aikana kävi selväksi, että vastaanoton majoitustilat eivät muuten riitä.

Myös toiselle käytöstä poistetulle lentokentälle, Tempelhofiin, on avattu ensimajoituspaikka.

Syitä yhä useampien ihmisten saapumiseen on useita.

Ukrainassa talven kylmeneminen ja energiainfrastruktuurin tuhoaminen pakottavat monia sellaisiakin lähtemään, jotka olivat aikoneet pysyä maassa.

Lisäksi EU:n ulkorajoilla siirtolaisten tulo on kiihtynyt tänä vuonna. Niin sanotun Balkanin reitin vilkastuminen huomattiin Saksassa jo syyskuussa, ja varautuminen talveen alkoi silloin.

Cwojdzinski oli hallinnoimassa vuoden 2015 siirtolaiskriisiä, jonka moni muistaa Eurooppaa koetelleena poikkeustilana. Nyt tulijoita on selvästi enemmän kuin silloin, hän sanoo.

Berliiniin tulee arviolta kuusi tuhatta ihmistä kuukaudessa. Järjestöjen ja hallinnon ponnisteluista huolimatta osa poliitikoista sanoo, että humanitäärinen kriisi uhkaa puhjeta.

Tilanne ei koske vain Saksaa, vaan muissakin EU-maissa tulijoiden määrä on kasvanut ja osassa maista vastaanottokyky natisee liitoksissaan.

Joulukuun puolivälissä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi, että helmikuussa EU pitää huippukokouksen, jossa siirtolaiskriisin taakanjakoa jäsenmaiden kesken on tarkoitus ratkoa.

Berliinissä edellisestä siirtolaiskriisistä on otettu oppia, ja senaikaiset hätämajoitustilat on otettu uudestaan käyttöön. Cwojdzinskin mukaan myös koronapandemian kokemuksista on hyötyä.

Tegelin vastaanottoasemaa hallinoi viisi avustusjärjestöä yhteistyössä Berliinin hallinnon kanssa. Ne ovat samat voimat, jotka järjestivät sinne yhden suurista rokotuskeskuksista, kun koronarokotukset käynnistyivät.

”Otimme jo silloin tapahtuma-alan mukaan, sillä he osaavat pystyttää nopeasti puitteita suurille joukoille”, Cwojdzinski kertoo.

Kiitoradoille pystytetyissä telttojen käymäläosiossa vessojen ovia koristavatkin bilettävän konserttiyleisön siluetit ja vihreät ledvalot.

Siirtolaisille rakennetussa teltassa on suurtapahtumiin tarkoitetut käymälät.

Pian käyttöön otettavassa majoitusteltassa on sängyt, peitot ja patjat jo valmiina.

Sisällä C-terminaalissa puhelimien latauspiste on kohtauspaikka, jossa majoitustilan asukkaat istuvat kylki kyljessä.

Siellä istuu usein myös Sumaya Abdulla, 22. Puhelinta lataillessaan hän juttelee ukrainalaisten lasten kanssa. Pakomatkallaan hän on yksin.

Vaikka Tegel on ensimmäinen hätämajoitus, joka on tarkoitettu korkeintaan kahden yön yöpymiseen, Abdulla on ollut siellä jo viisi viikkoa.

Ensi vuonna hänellä on tapaamisaika Berliinin maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Abdulla on tullut Berliiniin Kiovasta, mutta alun perin hän on Keniasta. Ukrainassa hänellä on lääketieteen opinnot kesken. Nyt hän toivoo voivansa jatkaa opintojaan Saksassa.

Lentoaseman kyltit muistuttavat, missä käytössä alue oli vielä runsaat pari vuotta sitten.

Kenialainen Sumaya Abdulla on oppinut parissa vuodessa ukrainaa, ja juttelee puhelinten latauspisteellä ukrainalaislasten kanssa.

Etäopiskelu ei enää riitä, sillä seuraavaksi lääkärinopinnoissa pitäisi siirtyä käytännön harjoituksiin. Abdulla oppi ukrainan kieltä kahdessa vuodessa riittävästi tullakseen sillä toimeen ja on aloittanut jo saksan opettelunkin.

”Saksa vaikuttaa helpolta kieleltä, se on vähän samantapaista kuin englanti”, hän sanoo.

Abdulla on jo toista kertaa pakomatkalla. Keniasta hän joutui lähtemään terroristiliike al-Shabaabin takia. Hän sairastaa diabetesta. Venäjän kiihtyvät iskut Ukrainaan ovat vaikeuttaneet lääkehuoltoa. Abdulla joutui jo kerran teho-osastollekin.

Tegelin vastaanottokeskuksessa on lämmintä ja turvallista. Abdulla sanoo, että verrattuna hänen aiempiin kokemuksiinsa Keniassa ja Ukrainassa asiat ovat hyvin.

Kokemuksistaan kertoessaan hänelle tulee kyynelet silmiin. Hän on pakomatkallaan ypöyksin, eikä vahvaa yhteyttä omaan perheeseenkään ole. Kerran hänen kaikki tavaransa varastettiin Tegelissä.

”Oikeastaan vain teeskentelen vahvaa”, hän sanoo.

Tegelin hätämajoitustilojen pitäisi parin kuukauden päästä johonkin muualle. Lentoaseman tilalle on suunniteltu tiloja teknilliselle korkeakoululle.

Berliinin liikenevät hotellihuoneet ovat jo käytössä, mutta urheiluhallit on päätetty säästää koululiikuntaa varten.

Telttoja ja tapahtumajärjestäjien osaamista tarvitaan todennäköisesti vielä paljon, sillä Berliinin päättäjät joutuvat kamppailemaan tilaongelmien kanssa alkavana vuonna yhä kiivaammin.

Lentoasemalla uusien majoitustilojen pystytys käy kiivaana.