Ulkopoliittisen instituutin Maria Lindén pitää toden­näköisempänä syytettä Mar-a-Lagoon viedyistä asiakirjoista.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen niin kutsuttu Capitol-komitea kertoi tiistaina suosittelevansa syytteiden nostamista entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan kongressitalon valtauksesta tammikuun 6. päivänä 2021.

Komitean mukaan Trumpia tulee syyttää kapinasta, virallisen toimituksen estämisestä, hallinnon vastaisesta juonittelusta ja juonittelusta väärän lausuman antamiseksi. Raportti on tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan keskiviikkona.

Lue lisää: Capitol-komitea suosittelee syytteiden nostamista Trumpia vastaan – päätös on ennen­näkemätön

Päätös syytteen nostamisesta kuuluu Yhdysvaltain oikeus­ministerille Merrick Garlandille, jolla on vahva demokraattitausta. Ennen nousuaan presidentti Joe Bidenin hallinnon ministeriksi hän oli Barack Obaman ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi, mutta Trump torppasi nimityksen.

Varovaisuudestaan tunnettu Garland, 70, nimitti kuitenkin Trump-tutkintojen erikois­syyttäjäksi marraskuussa Jack Smithin, 53. Smith työskenteli neljä vuotta ennen nimitystään Haagissa Kosovo-oikeuden­käyntien parissa ja teki tätä ennen uraa niin ministeriössä, syyttäjänä kuin yksityiselläkin puolella.

Lue lisää: Trump reagoi Capitol-komitean päätökseen: ”Valesyytteitä”

Sekä Trumpin syyttäminen että syyttämättä jättäminen Capitol-kukkulan tapahtumista ovat Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Lindénin mukaan aivan yhtä mahdollisia vaihtoehtoja.

”Nimittäessään Smithin Garland luopui oikeudestaan nostaa syyte”, Lindén sanoo.

”Garlandin mukaan Trumpin ilmoitus presidentti­ehdokkuudesta oli viimeinen niitti, jonka vuoksi hän kokee, ettei voi Bidenin nimittämänä olla syyttävä taho.”

”Vaikea sanoa, mitä Smithin päässä liikkuu”, Lindén jatkaa.

”Eivät amerikkalaisetkaan häntä kovin hyvin tunne. Kongressin komitean päätökset eivät ole millään tavoin velvoittavia, ja vallan kolmijaon periaate on Yhdysvalloissa tärkeä.”

Laillisuusarvion lisäksi ministeriössä voidaan hyvinkin harrastaa myös poliittista harkintaa. Entisen presidentin syyttäminen voisi johtaa mielen­osoitusten ja vastamielen­osoitusten lisäksi myös koston kierteeseen, jossa yksi jos toinenkin entinen presidentti joutuisi syystä tai toisesta oikeuden eteen.

Capitol-kukkulan tapahtumien sijaan Lindén pitää toden­näköisempänä syytteen nostamista Trumpin Floridan-huvilasta Mar-a-Lagosta takavarikoitujen asiakirjojen vuoksi. Hänen mukaansa tapaus on selkeämpi, ja siitä on helpompi rakentaa menestyvä syyte.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI takavarikoi Mar-a-Lagosta elokuun alussa 11 asiakirja­kokonaisuutta, jotka Trump oli pitänyt syystä tai toisesta itsellään. Entistä presidenttiä epäillään turvallisuus­salaisuuden vaarantamisesta, virkavallan estämisestä ja hallinnollisten asiakirjojen tuhoamisesta.

”Syyttäjän on oltava syytettä nostaessaan varma siitä, että tuomio tulee”, Lindén sanoo.

”Jos syytetään, tulee vapauttava tuomio ja Trump jätetään rankaisematta, vahvistuvat väitteet poliittisesta ajojahdista.”

Lue lisää: Trump syöksyy nyt kriisistä toiseen ja radikalisoituu entisestään

Erikoissyyttäjä Smith on ehtinyt jo vakuuttaa, että hän tarttuu toimeen ripeästi eikä viivytä syyttämis­päätöstä.

Lindénin mukaan aikaa kuitenkin on käytännössä ainakin koko ensi vuosi. Tärkeintä nimittäin on, että syyttämis­päätös tehdään ennen kuin republikaanien presidentti­ehdokas vuoden 2024 marraskuun vaaleihin on valittu. Näin siksi, että useimpien lain tulkintojen mukaan edes tuomio ei ole este ehdokkuudelle Yhdysvaltain presidentin­vaaleissa.

Presidenttiehdokkaan menestymis­mahdollisuuksille pelkkä syytekin voisi kuitenkin olla tuhoisa. Demokraattien perinteisten kannattajien ja liikkuvien äänestäjien lisäksi myös osa republikaaneista saattaisi hyvinkin hylätä rikoksista syytetyn ehdokkaan.

”Jos syyttämispäätös venyy, voidaan olla tilanteessa, jossa republikaanit ovat valinneet Trumpin ehdokkaakseen, eivätkä voi vaihtaa häntä, vaikka haluaisivat”, Lindén huomauttaa.