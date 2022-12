Takavarikon takana on Vladimir Putinin perustama säätiö, kertoo Financial Times.

Moskovalainen oikeusistuin on asettanut venäläisen miljardöörin Oleg Deripaskan Sotšissa sijaitsevan jättihotellin Imeretinskin takavarikkoon. Asiasta kertoo talouslehti Financial Times venäläisiin lähteisiin ja oikeuden pöytäkirjoihin viitaten.

Lehden haastattelemien nimettömien lähteiden mukaan takavarikon todellinen syy on Deripaskan julkinen sodan vastustus. Miljardööri otti jo maaliskuussa kantaa Venäjän Ukrainan-hyökkäystä vastaan, ja seuraavan kerran hän tuli julkisuuteen kesäkuussa sanomalla, että ”Ukrainan tuhoaminen olisi valtava virhe”.

Syyskuussa tehty takavarikko­päätös perustuu Sirius-nimisen liittovaltion alueen esittämään tontti­vaatimukseen. Imeretinski-hotellin naapurissa päämajaansa pitävä Sirius on esittänyt kolme hotellin tonttia koskevaa vaatimusta Deripaskan Rogsibal-yhtiölle, joka omistaa hotellin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sääti kaksi vuotta sitten lain, joka teki Sirius-konsernista omine tontteineen liittovaltion alueen, jolla on periaatteessa oma hallitus ja budjetti. Konsernin omistaja on puolestaan Talant i uspeh (Kyky ja menestys) -niminen säätiö, jonka toimialana on kasvatus, tiede ja turismi.

Financial Timesin mukaan Talant i uspeh on Putinin oma keksintö ja presidentin nuoruuden­ystävä, pietarilaissellisti Sergei Roldugin kuuluu sen omistajiin. Roldugin on Putinin vanhemman tyttären Marija Vorontsovan kummisetä.

Siriusta johtaa Jelena Šmeleva, josta on tullut Putinin ansiosta nopeasti rikas ja vaikutus­valtainen henkilö, kertoo tutkivan journalismin sivusto Insider.

Oleg Deripaska, 54, loi omaisuutensa jo 1990-luvulla ja menestyi liiketoimissa mainiosti Putinin kahdella ensimmäisellä presidentti­kaudella. Hänen Basic Elements -holding­yhtiönsä ydin on alumiinijätti Rusal.

Deripaska oli vielä vuonna 2008 Venäjän rikkain mies, mutta tuolloin laman romahduttamat markkinat ja suuret velat veivät suurimman osan miljardöörin varallisuudesta.

Talouslehti Forbesin listauksen mukaan Deripaskan netto-omaisuus on sulanut tähän päivään mennessä kolmeen miljardiin dollariin. Deripaska joutui Yhdysvaltain pakote­listoille vuonna 2018.