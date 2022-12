Tämän odotetaan jäävän erääksi viimeisistä holokausti­oikeudenkäynneistä.

Natsi-Saksan keskitysleirillä sihteerinä toiminut 97-vuotias nainen on saanut kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion Saksassa. Irmgard Furchner tuomittiin tiistaina osallisuudesta yli 10 000 ihmisen murhaan Stutthofin leirillä miehitetyssä Puolassa.

Furchner työskenteli Stutthofin komentajan Paul Werner Hoppen sihteerinä.

Oikeudenkäynnin päätyttyä puheenjohtaja Dominik Gross luki annetun tuomion syytetyn roolista ”julmissa ja ilkeissä murhissa”. Furchner oli tapahtumien aikaan 18–19-vuotias, minkä vuoksi syytteet käsiteltiin nuorisotuomioistuimessa.

Nykyisen Puolan Gdanskin lähistöllä sijainneella Stutthofin keskitysleirillä surmattiin syytteiden mukaan noin 65 000 ihmistä.

Furchner on ensimmäinen nainen, joka on viime vuosikymmeninä joutunut vastaamaan natsien teoista.

Toisesta maailmansodasta on jo niin kauan, että tämän odotetaan jäävän erääksi viimeisistä holokaustioikeudenkäynneistä. Viime vuosina useita holokaustiin liittyneitä syytteitä on jouduttu hylkäämään sen takia, että syytetyt ovat joko olleet liian huonossa kunnossa tai he ovat kuolleet ennen oikeudenkäynnin alkua.

Furchnerin asianajajat olivat vaatineet hänen vapauttamistaan. Heidän mukaansa oikeudenkäynnin aikana esitetyt todisteet ”eivät olleet osoittaneet kiistattomasti”, että Furchner oli tiennyt leirin murhista.

”Olen pahoillani kaikesta, mitä tapahtui”, pyörätuolissa ollut Furchner sanoi aluetuomioistuimelle oikeudenkäynnissä, joka pidettiin Pohjois-Saksan Itzehoen kaupungissa.

Jutun syyttäjä sanoi tuomareille, että syytetyn toimistotyö ”varmisti leirin sujuvan toiminnan” ja antoi hänelle ”tietoa kaikista Stutthofin tapahtumista”.

Oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa Furchner yritti paeta vanhainkodista, jossa hän asui. Poliisi tavoitti hänet joidenkin tuntien kuluttua Hampurista.

Kaksi vuotta on Saksassa pisin tuomio, joka voidaan antaa ilman ehdotonta vankeutta.