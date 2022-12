Tuhottavien kirjojen listalla 53 teosta.

Moskovalaiset kirjastot ovat saaneet viranomaisilta 53 kirjan listan teoksista, jotka on tuhottava äskettäin voimaan tulleen uuden ”homopropagandalain” vuoksi. Aiempi laki ”LGTB-propagandasta” kielsi seksuaali­vähemmistöistä kertomisen alaikäisille, uusi laki ei aseta ikärajoja.

Kirjojen tuhoamismääräyksestä kertoivat verkkolehti Meduza, The Moscow Times ja venäläislehti The Village. Viimeksi mainittu uutisoi jo joulukuun alussa, että kirjastoja on vaadittu kätkemään sekä LGTB-propagandaa sisältäviä kirjoja että niin kutsuttujen ulkomaisten agenttien teoksia.

Suomessa kirjojen tuhoamismääräyksestä kertoi ensimmäisenä Yle.

Nyt julkaistu kirjalista on peräisin kirjallisuudesta raportoivalta toimittajalta Sergei Lebedenkolta, joka julkaisi kirjalistan Telegram-kanavallaan. Lebedenkon mukaan pelkkä kirjojen kätkeminen ei riitä vaan ne on hävitettävä makkeloimalla.

Listalla on teoksia muun muassa Michael Cunninghamin teos Lumikuningatar sekä teoksia John Boynelta, Haruki Murakamilta ja Stephen Fryltä.

Venäläisistä kirjailijoista mukaan pääsi esimerkiksi kaksi vuotta sitten kuollut Eduard Limonov, joka tunnetaan kirjallisten ansioiden lisäksi kansallis-bolševistisen puolueen perustajana sekä Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan ”kansantasavaltojen” vannoutuneena kannattajana.