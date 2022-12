Kuningas Charles on toinen Britannian kuninkaallinen, joka saa kasvonsa maassa käytössä oleviin seteleihin.

Keskuspankki Bank of England on julkaissut ensimmäiset kuvat uusista punnan seteleistä, joissa on kuningas Charlesin kasvot.

Charles on toinen Britannian kuninkaallinen, joka saa kasvonsa maassa käytössä oleviin seteleihin. Charlesin äidin, syyskuussa kuolleen kuningatar Elisabet II:n kasvot painettiin Englannissa käytössä oleviin punnan seteleihin ensimmäisen kerran vuonna 1960.

Kuningas Charlesin kasvokuvalla varustellut setelit tulevat käyttöön Englannissa ja Walesissa vuoden 2024 puolivälissä. Siihen asti käytössä ovat nykyiset setelit, ja senkin jälkeen vanhat setelit kelpaavat valuuttana. Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa käytössä olevissa seteleissä ei ole kuninkaallisen kuvaa.

Punnan seteleitä on käytössä viiden, kymmenen, kahdenkymmenen ja viidenkymmenen punnan arvoisina.

Kaikissa on etupuolella kuva hallitsevasta kuninkaallisesta, takapuolella kuva tunnetuista brittiläisistä henkilöistä.

Takapuolella olevat ovat vaihdelleet vuosien aikana. Tällä hetkellä kuvansa seteleihin ovat saaneet entinen pääministeri Winston Churchill, kirjailija Jane Austen, kuvataiteilija William Turner ja matemaatikko Alan Turing.

Bank of England on ilmoittanut, että kuningas Charlesin kuvalla varusteltuja seteleitä tulee käyttöön vain korvaamaan vanhoja käyttökelvottomia seteleitä tai vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen. Tällä minimoidaan uusien seteleiden painattamisen aiheuttamat ympäristö- ja talousvaikutukset.

Keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey kertoi olevansa ”ylpeä merkittävästä hetkestä”, kun setelien uusi ulkoasu julkistettiin, Britannian yleisradio BBC kertoo.

Kuningas Charlesin kuvalla varustellut 50 pennin kolikot on otettu jo käyttöön.