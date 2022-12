Ukrainan armeija on onnistunut nauhoittamaan ja salakuuntelemaan tuhansia venäläisten sotilaiden puheluita, ja se on luovuttanut kolme nauhoitettua puhelua julkaistavaksi brittilehti The Guardianille.

Venäläisten sotilaiden puhelut Ukrainasta kotiin kertovat turhautumisesta, huonoista olosuhteista ja syvästä ahdistuksesta.

Puheluita on ollut helppo nauhoittaa, koska sotilaat ovat annetuista ohjeista huolimatta soittaneet kotiinsa luvattomilla matkapuhelimilla, joiden puheluita on helppoa salakuunnella.

Tiistaina julkaistussa jutussa The Guardian kertoo yksityiskohtaisesti kolmen puhelun sisällöstä. Lehti on julkaissut puhelut nettisivuillaan äänitiedostoina.

Yhdessä puhelussa Andrei-niminen venäläissotilas puhuu äitinsä kanssa. Hän kertoo, että olosuhteet rintamalla ovat aivan toisenlaiset kuin mitä valtion virallisessa propagandassa väitetään. Hän sanoo, ettei halua silti valittaa, koska on tiennyt, mihin on ryhtynyt.

”Kukaan ei anna meille mitään ruokaa, äiti. Muonituksemme on paskaa, ollakseni rehellinen. Otamme vettä lammikoista, sitten suodatamme sen ja juomme sen.”

Toisessa The Guardianin julkaisemassa puhelussa Donetskin alueella ollut venäläissotilas soitti vaimolleen ja valitti kurjista oloista rintamalla.

”Olen makuupussissa, litimärkänä, yskäisenä, kaiken kaikkiaan aivan rikki”, sotilas sanoi vaimolleen.

”Meidät kaikki annettiin teurastettavaksi.”

Kuten The Guardian huomauttaa, Ukrainan armeijan syy puheluiden julkaisemiseen on maalata Venäjän armeijan toimintakyvystä mahdollisimman huonoa kuvaa. The Guardianille vuodetut puhelut on valikoitu tarkkaan.

Salaa nauhoitetuilla puheluilla on Ukrainan puolustusvoimille suuri propaganda-arvo, eikä yksittäisistä puheluista voi vielä tehdä johtopäätöksiä siitä, minkälaisia keskusteluita kokonaisuudessaan venäläissotilaat käyvät soittaessaan rintamalta kotiin.

Huomionarvoista on silti se, että Venäjä on yrittänyt estää sotilaitaan käyttämästä matkapuhelimia soittaakseen kotiinsa, mutta estely ei selvästi ole tuottanut tulosta.

”Edelleen monet sotilaat tuovat matkapuhelimensa etulinjaan, koska he haluavat jutella perheidensä kanssa. Niiden salakuuntelu ei tuota suuria vaikeuksia Ukrainan turvallisuuspalvelulle”, sanoo The Guardianin haastattelema kyberasiantuntija Dmitri Alperovitch.

The Guardianin haastattelema nimetön lähde uskoo, että tilanne heikentyy entisestään, kun lisää mobilisoituja joukkoja lähetetään rintamalle. Hänen mukaansa joukkojen johtajat eivät ole kiinnostuneita kouluttamaan uusille sotilaille puheluiden salaamista ja sotilaat eivät ole kiinnostuneita opiskelemaan asiaa.