Yhdysvaltain korkein oikeus päätti marraskuussa, että komitealla on oikeus nähdä Trumpin verotiedot.

Demokraattien johtama Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen verotusvaliokunta kokoontui tiistaina päättämään, julkistetaanko Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin verotietoja koskevia yksityiskohtia, uutistoimisto Reuters kertoo.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti marraskuussa, että komitealla on oikeus nähdä Trumpin verotiedot.

Reutersin mukaan on toistaiseksi epäselvää, mihin lopputulokseen House Ways and Means -komitea lopulta asiassa päätyy. Demokraattien aika toimia käy vähiin, sillä republikaanien on määrä ottaa Yhdysvaltain edustajainhuone enemmistöllä hallintaansa tammikuussa.

Trump on kieltäytynyt julkistamasta veroilmoituksiaan, koska hän pyrkii salaamaan omaisuuteensa liittyviä yksityiskohtia sekä tietoja kiinteistöyhtiönsä Trump Organizationin toiminnasta.

Laki ei velvoita presidenttiehdokkaita luovuttamaan verotietojaan, mutta molempien puolueiden aiemmat kandidaatit ovat tehneet niin vapaaehtoisesti useiden vuosikymmenten ajan.

Trumpin veroilmoituksiin sovelletaan edelleen luottamuksellisuutta koskevia rajoituksia, mutta komiteaa hallitsevat demokraatit voivat äänestää joidenkin yksityiskohtien julkistamisesta.

Taloudellisten tietojen julkaiseminen voisi aiheuttaa lisää ongelmia jo ennestään useiden oikeustoimien kohteena olevalle entiselle presidentille hänen pyrkiessään jälleen maan johtoon.

Edustajainhuoneen Capitol-komitea suositti maanantaina syytteiden nostamista Trumpia vastaan hänen roolistaan vuoden 2021 tammikuun 6. päivän kongressitaloon kohdistuneessa hyökkäyksessä. Republikaanien uskotaan hajottavan tai uudelleenjärjestävän komitean astuessaan valtaan tammikuussa.

Trump Organization todettiin 6. joulukuuta New Yorkissa syylliseksi 15 vuoden aikana toteutettuihin veropetoksiin. Yritystä uhkaavat jopa 1,6 miljoonan dollarin sakot, tosin Trump ei tästä ole henkilökohtaisesti vastuussa.

Trumpia vastaan on nostettu New Yorkissa myös erillinen petoskanne, jossa häntä syytetään omaisuutensa arvon keinotekoisesta kasvattamisesta.

Presidenttikautensa aikana Trump herätti jatkuvasti kysymyksiä eturistiriidoista, kun ulkomaalaiset merkkihenkilöt ja republikaanisen puolueen virkamiehet käyttivät rahaa hänen luksushotelleissaan.