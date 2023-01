Aurinkorannikolla toimiva kiinteistöyrittäjä Sirena Kiviranta vie suljetulle asuinalueelle, jossa upporikkaat Venäjän kansalaiset ovat panneet kakkoskotejaan kaupan talouspakotteiden paineessa. Kun Espanja etsii oligarkkien omaisuutta, jäljet johtavat myös Putinin luotettuihin.

Benahavís

Kiinteistöalan yrittäjä ja sijoittaja Sirena Kiviranta ajaa kohti Espanjan kalleinta asuinaluetta.

Tie polveilee Aurinkorannikolta ylös vuorille. Moottoripyöräilijät rakastavat reitin legendaarisia mutkia ja maailman superrikkaat näkymiä Välimerelle.

Olemme menossa miljardöörien asumuksista tunnettuun Benahavísin kuntaan, sinne on vajaan puolen tunnin matka Marbellasta.

Pinta-alaltaan laaja, luonnonkaunis andalusialaiskylä Rondan vuoristossa on erityinen. Asukkaita on vajaat kahdeksantuhatta mutta enemmistö heistä ulkomaalaisia. Väestö edustaa kunnanviraston mukaan yli sataa kansalaisuutta. Keskimääräinen tulotaso kuuluu kansallisesti korkeimpiin.

Paikkakunnan vetovoima pohjaa aidattuihin, yksityisiin naapurustoihin. Kuntapäättäjät ovat kaavoittaneet sellaisille lukuisia rakennuslupia vuosikymmenten varrella.

Sirena Kiviranta nimittää suljettuja lähiöitä espanjalaisittain urbanisaatioiksi.

”Urbanisaation ideana on saada elää rauhassa ja turvassa niin, että kaikki vaativimmankin maun palvelut ovat vieressä. Vartijat takaavat, ettei kukaan pääse kutsumatta alueelle”, hän pohjustaa.

Kiviranta perusti puolisonsa kanssa kolme vuotta sitten Strand Properties -kiinteistökehitys- ja välitysyhtiön Marbellan hienostokortteleihin Puerto Banúsiin. Yritys on profiloitunut varsinkin huippuhintaisiin arvokiinteistöihin.

Naantalilainen pariskunta kuului Bo LKV:n perustajiin Suomessa, mutta myi osuutensa pois. Espanjassa Strandin liiketoimet laajenivat marraskuussa Málagan maakunnasta neljänteen toimipisteeseen Palma de Mallorcalla.

Yrittäjä ja sijoittaja Sirena Kiviranta tuntee Benahavísin talot.

Maineikkaat eurooppalaiset rahasuvut ja kansainväliset julkkikset ovat hankkineet Benahavísin suojaisilta kukkuloilta huviloita muiden asuntojensa jatkeeksi 1960-luvulta lähtien. Mainittakoon vaikkapa Rothschildit ja Onassikset.

Määränpäämme La Zagaletan alue edustaa Euroopankin mittakaavassa poikkeuksellisen ylellisyyden keidasta.

Espanjan kalleimpana suljettuna asuinalueena pidetty, 900 hehtaarin La Zagaleta kuului aikoinaan maailman rikkaimman henkilön, saudiarabialaisen asekauppiaan Adnan Khashoggin metsästysmaihin.

”Asukkaille on tarjolla kaksi golfkenttää, ratsastuskeskus, oma metsästyskerho, helikopterikenttä, ravintolapalveluita. Villoissa on aina paikalla henkilökuntaa, joka on valmiina lyhyellä varoitusajalla ottamaan isäntäväen vastaan”, Kiviranta esittelee.

Loistohuvila aidatuissa yhteisöissä saattaa jäädä vähälle käytölle tai jopa vähän unohtua, kun puhutaan äärimmäisen rikkaista ihmisistä, Kiviranta huomauttaa.

”Voi olla, että omistajat tulevat vain kahdeksi viikoksi tai eivät edes käy kerran vuodessa.”

La Zagaletan kodinomistajia ovat tiettävästi näyttelijät Hugh Grant ja George Clooney sekä laulajat Rod Stewart ja Beyoncé.

Alueen omistava espanjalainen Zagaleta-yhtiö ei vahvista HS:lle kenenkään nimiä yksityisyydensuojaan vedoten. On eri asia, jos asukas kertoo itse julkisuudessa.

Yrittäjistä moni on kertonut kodista La Zagaletassa. Esimerkiksi Forbesin listaamat miljardöörit, matkapuhelinyhtiö Orangen brittiläinen perustaja Hans Snook ja Suomessakin toimivan EF-kielikouluyhtiön perustaja, ruotsalainen Bertil Hult. Ruotsin Nordeassa uraa tehnyt, sittemmin kahden miljardirahaston perustajaksi ponnistanut Martin Sandquist kuuluu joukkoon. Hän kuvailee yksityisklubin julkaisussa jylhän vuoristoympäristön puoltaneen perheen kodinhankintapäätöstä.

”Suomalaisia [yritysjohtajia] on vähemmän. Vastikään tosin yksi suomalainen miljonääri osti villan hieman alle 20 miljoonalla”, Kiviranta kertoo.

Entisille 900 hehtaarin yksityisille metsästysmaille on rakennettu noin 250 taloa. Myynnissä on parhaillaan 40 uudiskohdetta ja asuttua kiinteistöä. Hintahaitari liikkuu kolmesta miljoonasta eurosta useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.

Britit ovat La Zagaletan 36:sta kansallisuudesta suurin ryhmä, ja sitten venäläiset.

La Zagaletan huippukotien omistajiin lukeutuu kansainvälisiä miljardöörejä ja väitetysti kuuluisia näyttelijöitä ja laulajia. Eniten omistajia on Britanniasta, Venäjältä ja saksankielisistä maista, aluetta hallinnoiva yritys kertoo. Se ei paljasta asukkaiden identiteettiä.

Venäläiset ilmaantuivat Espanjan luksuskiinteistöjen markkinoille 1990-luvulla Neuvostoliiton romahdettua. Osa heistä on Kremlin kullanarvoisia oligarkkeja, jotkut ovat paljastuneet poliisin rahanpesututkimuksissa mafiakytköksistä. On tietenkin omilla ansioillaankin vaurastuneita.

Venäläisistä oli hyvää vauhtia tulossa asuntokauppojen arvossa mitattuna isoin ulkomainen ostajaryhmä koko Espanjassa brittien jälkeen. Sitten presidentti Vladimir Putin päätti miehittää Krimin ja Ukrainan itäosia 2014.

Miehityksestä seurasi länsimaiden määräämiä talouspakotteita. Ne taas notkauttivat venäläisten tekemiä asuntokauppoja Espanjassa.

Venäläisostajat palailivat sijoittamaan parhaisiin osoitteisiin, kunnes Putin käynnisti suurhyökkäyksen Ukrainaan. Uudet, entistä rankemmat ja asteittain laajentuneet pakotteet ovat astuneet voimaan. Ne kohdistuvat Venäjän talouteen ja sitä kautta kansalaisiin ja erikseen sodasta hyötyviin ja sitä tukeviin

avainhenkilöihin

.

Nyt venäläiset ovat panneet kerkeästi miljoona-asumuksiaan myyntiin.

”Venäläiset olivat ennen sotaa yksi isoimmista ostajakansalaisuuksista erityisesti Puerto Banúksen alueella sekä La Zagaletassa. Nyt venäläisiä ostajia on hyvin vähän liikkeellä”, Kiviranta kertoo.

”Heillä on buumi myydä omaisuutta ainakin osittain siksi, että he eivät enää pysty siirtämään rahoja niin helposti Venäjältä Espanjaan.”

Moni solmii myynnin jälkeen pidempiaikaisen vuokrasopimuksen toisesta ylellisestä asunnosta. ”He voivat maksaa ennakkoon jopa kahden vuoden vuokrat. Näin he pystyvät panemaan rahan nopeasti eteenpäin ja käyttämään sitä edelleen näyttävään luksuselämään.”

Strand Properties on hoitanut loppuun ”yhden käden sormilla” laskettavat kaupat venäläisten megarikkaiden kanssa. Yritys aloitti toiminnan juuri pandemian alla, ja venäläiset suosivat pikemmin omasta maastaan tulleita luottovälittäjiä Aurinkorannikolla.

EU:n pakotelistalla on yli tuhat ihmistä, joiden tilit, talot ja tontit pitää jäädyttää. Heitä kohdattiin Kivirannankin yrityksessä.

”Meillä on ollut viidestä kymmenen miljoonan euron kauppoja, joissa oli tavallaan kaikki sovittu osapuolten kesken ja käsirahat maksettu. Mutta pakotteet alkoivat aika nopealla temmolla. Ostajat olivat todennäköisesti ensimmäisten listoilla sanktioissa, joten kaupat jouduttiin perumaan kokonaan.”

Vladimir Putinin kerrotaan ihastuneen Espanjaan heti presidenttikautensa alussa vuonna 2000, jolloin hän solmi ystävyyssuhteen silloisen kuningas Juan Carlos I:n kanssa. Kuvassa Putin seuraa juhlamenoja Madridissa valtiovierailulla 2006 silloisen kuningatar Sofian seurassa. Espanjan viranomaiset jäljittävät Putinin mahdollista omaisuutta pakotelistattujen joukossa.

Sitkeästi elävien väitteiden mukaan myös presidentti Putin omistaisi välikäsien kautta kiinteistöjä Espanjan lomarannikoilla. Hän ihastui kertoman mukaan kuninkaallisiin ja täkäläiseen elämänmenoon ensimmäisen presidenttikautensa alkajaisiksi valtiovierailulla vuonna 2000 – tai ehkä jo ennen.

Yksi hänen väitetyistä palatseistaan olisi rakennettu La Zagaletan komeimmalle kukkulalle. Siitä kielisi erilaisten mediaspekulointien mukaan muun muassa rakennuksen julkisivua koristanut tunnus V.P.

Etelä-Espanjassa ilmestyvä englanninkielinen, iltapäivälehtimäinen The Olive Press -julkaisi jutun tästä 2012, ja moni muu media seurasi perässä. Lehti palasi aiheeseen viime keväänä.

Zagaletan viestintäjohtaja Sergio Azcona kiistää HS:lle Putin-spekuloinnit tottuneesti.

“[Putin] ei omista eikä ole koskaan omistanut omalla tai muiden nimellä villaa eikä ole ikinä vieraillut alueellamme. Espanjalainen tabloidlehti kehitti huijauksen yli vuosikymmen sitten. Me kiistimme huhun välittömästi, mutta toimittaja kieltäytyi korjaamasta tietoa”, hän vakuuttaa sähköpostitse.

Huhut ovat tuttuja myös Sirena Kivirannalle.

”Meillä on parhaillaan myynnissä La Zagaletassa korkea-arvoisen eurooppalaispoliitikon huvila. Hän kertoo, että Putinin huhutaan omistavan viereisen, ulkoa vaatimattoman talon, mutta maan alle olisi louhittu kahdeksan kerrosta bunkkereita.”

Hän toteaa, että Aurinkorannikolla on tuhansia kiinteistövälittäjiä ja jokaisella ”varmasti oma stoori” Kremlin valtiaan asumuksista.

”Varmaa on, ettei hän ole kirjoilla eikä omista La Zagaletassa mitään omalla nimellään. On hyvin todennäköistä, että hänellä on ystäväpiiriä tai lähiverkostoa, joilla on villoja, joissa hän on saanut yöpyä milloin haluaa.”

PUOMI nousee. La Zagaletan vartijat tutkivat passin ja kirjaavat ennakkoon vaaditut vierastiedot ylös.

Strandin kiinteistökonsultti Karen Oxlade ajaa edellä katuja, joita alueelle on vedetty 50 kilometrin verran. Trimmattujen pensasaitojen takaa vilahtelee huikeita, ultramoderneja huvilaluomuksia ja prinsessasadun torneja.

Päädymme kermanvaalean kartanon takorautaporteille.

”Tämä villa edustaa tyypillistä andalusialaista arkkitehtuuria”, Kiviranta luonnehtii, kun astumme suihkulähteen koristamaan etupihaan.

Omistajat ovat venäläisiä. Kymmenen makuuhuoneen koti maksaa 11,8 miljoonaa euroa.

Myyntiesittely on uskottu muillekin valikoiduille välitysyrityksille espanjalaiseen tapaan. Ainakin yksi niistä tarjoaa paikkaa kuukausivuokralle 26 000 eurolla.

Omistajat eivät ole Kivirannan mukaan pakotelistalla. He kävivät kuitenkin taannoin juristiensa luona Espanjassa varmistamassa omistuksiaan pakotelistalle joutumisen ja varallisuuden jäädyttämisen varalta.

”Kaikki on selvitetty. Myynnille ei ole esteitä”, Oxlade sanoo.

Kymmenen makuuhuoneen talo edustaa kiinteistöalan yrittäjän Sirena Kivirannan mukaan tyypillistä andalusialaista arkkitehtuuria.

Hän on tavannut vain omistajien edustajat. Sekin on tavallista kalleimman luokan asuntonäytöissä.

”En tiedä omistajista oikein muuta kuin että melko varmasti he eivät asu Venäjällä vaan Dubaissa.”

Hän johdattaa peilinkiiltävään, kuvioidulla marmorilla katettuun olohuoneeseen. Huonekalut puuttuvat.

Luksushuvila valmistui yksitoista vuotta sitten, mutta sen rakennuttanut venäläisperhe eikä kukaan muukaan ole koskaan asunut siinä.

”Perhe rakennutti tämän talon itselleen yksitoista vuotta sitten, mutta kukaan ei ole koskaan asunut täällä”, Oxlade kertoo.

Pohjakerroksen elokuvasali on tarkoituksella keskeneräinen: vasta kun uuteen taloon muutetaan ensimmäistä kertaa, maksetaan siihen liittyvä vero.

Venäläinen sisustusmaku näkyy Oxladen ja Kivirannan mielestä pinkkiä ja hopeaa hehkuvassa edustuskeittiössä. Kylpytilojen kullatut hanat ovat nekin ”pieni ripaus Venäjän suunnalta”.

Kiinteistökonsultti Karen Oxlade johtaa asuntonäyttöä kolmikerroksisessa kiinteistössä. Kylpyhuoneisiin on käytetty äärimmäisen arvokasta marmoria, ja Oxladen ja Sirena Kivirannan mielestä kullatut hanat viittaavat venäläiseen makuun.

Kiinteistökonsultti Karen Oxlade (vas) ja Strand Properties -yhtiön omistaja Sirena Kiviranta ihailevat voimakkaan pinkin ja hopean käyttöä miljoonahuvilan yhdessä keittiössä.

APPELSIINIT kypsyvät puutarhassa. Uima-altaalle pääsee vaikka saunan kautta. Benahavísin kyläkeskuksen kerrostaloja häämöttää vuoristolaakson pohjukassa.

Oxlade on huippukotien näytön konkari. Hänelläkin on mielipide Venäjän hallitsijan espanjalaisesta asunnosta.

”En usko sen olevan La Zagaletassa, vaan itse asiassa sen omilla yksityisillä mailla Benahavísissa.”

Kiviranta ajeluttaa vielä pikaisesti ohi residenssin, joka on yksi arvauksista. Venäläisyydestä on tullut kiinteistömarkkinoillakin taakka, hän sanoo.

”Nyt on asiakkaita, joiden ehdottomana toiveena on, ettei venäläisiä ole naapurissa. He kysyvät etukäteen nimenomaan sitä.”

Viranomaiset eivät ole erikseen ohjeistaneet kiinteistövälittäjiä oligarkkien varallisuuden paljastamisoperaatioiden vuoksi. Espanjan kiinteistökauppojen toteuttamiseen osallistuvat aina sekä juristit että notaarit. Näillä on pääsy asiakkaan tunnistamiseksi sellaisiin rekistereihin, mihin välittäjillä ei ole, Kiviranta kertoo.

Talolta näkee Rondan vuoriston rinteitä, Benhavísin kylän rakennuksia ja selkeällä säällä myös Välimerta. La Zagaletan aidattu ja vartioitu naapurusto on yksi venäläisten suosimista rikkaiden asuinalueista Espanjan rannikolla.

NOTAARIT valittiin avainjoukkoon, kun Espanjan hallitus jakoi tehtävät eri viranomaisille ja lainvalvojille pakotelistattujen omaisuuden jäljittämiseen.

Hämärien peitevyyhtien asiantuntija, notaari Mariano García Fresno johtaa rahanpesun tutkimukseen ja ehkäisyyn erikoistunutta, ammattikuntansa kansallista yksikköä Madridissa. Notaarit ovat tähän mennessä löytäneet 202 suoraan tai välillisesti pakotelistattuihin kytkeytyvää omistusta Espanjassa, hän kertoo.

Niihin lukeutuu omakotitaloja, maaseutukartanoita, huoneistoja, jahteja sekä espanjalaisia ja ulkomaisia Espanjassa toimivia yrityksiä, García luettelee sähköpostihaastattelussa.

”Putinin luottopiiriin kuuluvien ihmisten omaisuutta on itse asiassa löydetty. Espanjan viranomaiset ovat puuttuneet niistä joihinkin, ja toisia tutkitaan parhaillaan”, García kirjoittaa HS:lle.

Notaarit ovat löytäneet 22 pakotelistatun henkilön sekä ”Putinin lähipiirin, ei listatun kahden henkilön” suorat omistukset.

Lisäksi on tunnistettu omaisuutta 109 henkilöltä, jotka ovat kytköksissä pakotelistattuihin. He ovat ”perheenjäseniä ja lähisukulaisia (31) sekä muita (78).

Putiniin kytkeytyvien henkilöiden perheenjäsenten tai lähisukulaisten kiinteistöjä on löydetty viisi sekä lisäksi Espanjassa toimiva montenegrolainen yritys, jonka omistaja ei ole pakotelistalla.

Kiinteistöomistuksia yhdistää Mariano Garcían mukaan, että monet ovat nimenomaan Välimeren rannikolla Andalusiassa, Kataloniassa ja Valenciassa sijaitsevia asuntoja.

Se, että Venäjän johtajaan kytkeytyvien piiriin on jäljitetty omaisuutta, tarkoittaa sitä, että omaisuus ”voi kuulua tai olla kuulumatta hänelle”, García toteaa. Selvitystyö oikeiden omistajien paljastamiseksi on ajoittain ”vaivalloista ja monimutkaista”.

”Tutkitun omaisuuden suorina omistajina ei yleensä ole pakotteiden kohteena olevia fyysisiä henkilöitä, vaan peiteyritysten ja välikäsien sekamelska. Ne toimivat kuin läpinäkymätön verho, joka vaikeuttaa todellisten omistajien tunnistamista. Perinpohjainen analysointi on välttämätöntä tällaisten kiistämättömien palapelien ratkaisemiseksi.”

Espanjan hallituksen kansallisen turvallisuuden osasto ilmoitti joulukuun puolivälissä, että sanktioiden kohteilta on jäädytetty 63 pankkitiliä, osakkeita ja muita rahastoja. Jahteja on jäädytetty viisi ja lentokoneita neljä.

Venäjän valtion puolustusteollisuuskonsernin Rostecin toimitusjohtaja Sergei Tšemezov on yksi upporikkaista, Espanjassa viihtyneistä Kremlin oligarkeista. Hänen huvilansa Aurinkorannikolla on espanjalaismedian mukaan jäädytetty.

Espanjan viranomaisten jäädyttämiin, pakotelistattujen henkilöiden superjahteihin lukeutuu Barcelonan satamassa ankkurissa ollut Valerie-alus. Sen omistajana pidetään Kremlin oligarkkia Sergei Tšemezovia.

Vankilatuomiota kärsivän venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tukiryhmä saattoi jo elokuussa paljastaa Putinille läheisen ihmisen kaksi arvohuoneistoa aidatussa yhteisössä Marbellassa. Entinen vaimo, nykyisin Ljudmila Otšeretnaja kätkee nykyisen puolisonsa kanssa Navalnyin korruptiotutkijoiden mukaan Putinin varoja miljoonien edestä. Heillä olisi myös Ranskan rannikolla huvila, jonka portteja töhrittiin keväällä sodan protestina.

Ukrainan sodan vastaisia graffiteja oli maalattu Ranskan Rivieralla sijaitsevan ylellisen huvilan portteihin viime vuoden maaliskuussa. Huvilan uskotaan kuuluvan Vladimir Putinin entiselle vaimolle Ljudmila Otšeretnajalle.

Navalnyin tutkijat julkaisivat lisäksi jo seitsemän vuotta sitten oman selvityksensä siitä, kuka omistaisi nimikirjaimin koristellun palatsin La Zagaletassa. Ei Putin vaan kalateollisuusbisneksillä rikastunut ja nyttemmin pakotelistalle joutunut oligarkki Valeri Ponomarev, tai pikemminkin hänen tyttärensä Zoja Ponomarjova.

Zagaletan viestintäjohtaja vastaa heitä koskevaan kysymykseen:

”Vaikka olemme innokkaita paljastamaan tietoa tästä asiasta lisätäksemme avoimutta mediallenne, valitettavasti meitä sitovat Espanjan tämänhetkiset tiedonsuojalait”, Sergio Azcona kirjoittaa sähköpostilla.

Mitä sitten kylillä ajatellaan kotiseudun venäläisistä pohatoista nyt?

Benahavísin kunnanjohto ei halua ottaa kantaa venäläisten kroisosten koteihin eikä väitettyihin Putinin käynteihin eikä siihenkään, pitäisikö kiinteistökauppoja nyt vahtia entistä tiukemmin esimerkiksi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Benahavísin vuoristokunnan asukkaista valtaosa on ulkomaalaisia. Kunta mielletään jetsetin suosiman Marbellan lähiöksi, josta rikkaat ihmiset ympäri maailmaa ostavat lomakoteja. Matkailijat ottivat kuvia kylän keskustassa viime syksynä.

”Kunnassa asuu 106 kansallisuutta, ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti”, vastuuhenkilö painottaa.

Syksyisenä viikonloppuna vuorenrinteeseen rakennetussa valkoisessa kylässä vallitsee rauha. Paikallisen oppilaitoksen opettaja José Gabriel Romero on lähtenyt ostoksille mönkijällä. Hän kertoo, että sekä venäläisten että ukrainalaisten lasten määrä on paikallisissa kouluissa kasvanut syyslukukaudesta lähtien.

”Ennen he tulivat tosi hyvin toimeen keskenään, mutta nyt syttyy konflikteja.”

Benahavísin vuoristokunnassa työskentelevä opettaja José Gabriel Romero kertoo, että ukrainalaisten ja venäläisten koululaisten aiemmin sopuisat välit ovat kiristyneet Venäjän aloittaman sodan seurauksena.

Hän arvelee venäläisten isomman lukumäärän selittyvän sillä, että varakkaita perheitä on lähtenyt sodan aloittaneesta maasta pois. Ukrainalaiset ovat pakolaisia.

Kunnan venäläiset eivät asu kylän keskustassa, vaan viihtyvät keskenään suurissa villoissa yksityisissä suljetuissa yhteisöissä, Romero kertoo.

”Venäläisten rikkauden huomaa, koska he hakevat lapsensa loistoautoilla koulusta.”

Espanjalainen televisiokanavakin Romeron mukaan kävi tekemässä juttua, löytyisikö Putinin asunto näistä maisemista. ”Paljon sitä on arvuuteltu. Mutta kukaan ei ole häntä nähnyt.”