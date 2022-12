Kiina ei todennäköisesti tartu tarjoukseen, sillä maiden välit ovat kireät.

Yhdysvallat on tarjonnut koronavirusrokotteita Kiinalle. Ihmiset jonottivat keskiviikkona apteekkiin ostamaan koronavirustestejä Xi'an kaupungissa Shaanxin maakunnassa.

Yhdysvallat on tarjonnut koronavirusrokotteita kasvavien tartuntamäärien kanssa painivalle Kiinalle. Yhdysvallat on perustellut tarjoustaan sillä, että tartuntojen leviämisen estäminen on koko maailman etu.

Kiina ei todennäköisesti tartu tarjoukseen, sillä maiden välit ovat kireät. Kiina on aiemmin investoinut mittavasti niin kutsuttuun koronavirusdiplomatiaan, minkä myötä kiinalaisvalmisteisia rokotteita lähetettiin eri puolille maailmaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan on tärkeää, että kaikki maat rokottavat kansalaisiaan sekä järjestävät testauksen ja hoidon helposti saataville.

Ulkoministeriön edustaja Ned Price sanoi Yhdysvaltain olevan maailman suurin koronavirusrokotteiden lahjoittaja. Hän sanoi maan toimittaneen turvallisia ja tehokkaita rokotteita muihin maihin mahdollisista poliittisista erimielisyyksistä huolimatta.