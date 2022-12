Kyseessä on Volodymyr Zelenskyin ensimmäinen vierailu ulkomailla sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa.

Valkoinen talo on vahvistanut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailevan keskiviikkona Yhdysvalloissa Washingtonissa. Zelenskyin on määrä pitää vierailullaan puhe Yhdysvaltain kongressille.

Kyseessä on Zelenskyin ensimmäinen vierailu ulkomaille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa.

Zelenskyi kertoi keskiviikkoaamuna viestipalvelu Twitterissä olevansa matkalla Yhdysvaltoihin ”vahvistamaan Ukrainan puolustuskykyä”. Hän kertoo julkaisussaan, että presidentti Joe Bidenin kanssa on tarkoitus keskustella erityisesti Ukrainan ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ei vahvistanut Zelenskyin vierailua toimittajille tiistaina, mutta hän sanoi, että Zelenskyin kaltaisen sankarin vierailu olisi kunnia Yhdysvaltain kongressille. Hän myös sanoi ukrainalaisten taistelevan demokratian eteen kaikkien puolesta.

Pelosi pyysi etukäteen kongressin jäseniä kirjeitse olemaan fyysisesti läsnä keskiviikkoiltana, mutta hän ei perustellut toivettaan. Kirjeessä luki, että illan istunnossa on ”erityisessä keskiössä demokratia”.

Vierailun yhteydessä presidentti Biden julkistaa Yhdysvaltojen uuden aseapupaketin Ukrainalle, Valkoinen talo tiedottaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Biden kertoo vierailun yhteydessä Ukrainaan lähetettävistä Patriot-ohjuksista.

Yhdysvallat ei ole vahvistanut ohjusten lähettämistä Ukrainaan, mutta AFP:n lisäksi muun muassa The New York Times (NYT) on kertonut ohjus­suunnitelmista.

Yhdysvaltain 1,8 miljardin dollarin suuruinen Ukraina-apupaketti sisältäisi ensimmäistä kertaa Patriot-järjestelmiä vastauksena Ukrainan pyyntöön auttaa maata puolustautumaan Venäjän ohjus- ja lennokkihyökkäyksiltä.

Nimettöminä pysyttelevät korkeat virkamiehet kertovat The New York Timesille, että Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd J. Austinin Ukrainaan toimittama Patriot-ilma­torjunta­järjestelmä on jo matkalla kohteeseen. Viranomaislähteiden mukaan presidentti Biden on hyväksynyt ilmatorjuntajärjestelmän siirtämisen Ukrainaan ”viime päivien aikana”.

Patriot-ohjukset ovat parhaimpia aseita, joita Yhdysvallat on Ukrainalle toimittanut. Järjestelmän ilmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään 160 kilometrin päähän sijaitseviin kohteisiin. Lyhyemmän kantaman ohjukset kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.

Keskiviikkona julkaistava aseellisen avun paketti käsittää noin miljardin dollarin edestä aseita sekä 800 miljoonan dollarin lisärahoituksen Ukrainan joukkojen asekoulutusta varten. Yhdysvaltalaiset kouluttavat ukrainalaisia joukkoja Patriot-järjestelmän käyttöön Saksassa.

Viranomaisten mukaan asepaketti sisältää myös niin kutsuttuja Joint Direct Attack Munitions -sarjoja, jotka asennetaan hävittäjiin tarkkojen iskujen mahdollistamiseksi.

Yhdysvallat oli aiemmin vastustanut Patriot-ohjusten toimittamista ukrainalaisille. Niitä on suhteellisen vähän, ja niiden käyttäminen vaatii perusteellista koulutusta.

Ukrainan viranomaiset ovat kuitenkin jatkaneet sitkeästi vaatimuksiaan saada asevoimiensa käyttöön Patrioteja, jotta ilmapuolustusta voitaisiin vahvistaa. Venäjän viimeaikaiset iskut Ukrainan infrastruktuuria vastaan ovat hankaloittaneet tilannetta Ukrainassa keskellä vuoden kylmintä aikaa.