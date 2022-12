Ukrainan presidentin vierailu Washingtonissa kertoo aikeista pitkään liittolaisuuteen, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkusti keskiviikkona vierailulle Yhdysvaltoihin hetkellä, jolloin Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on edennyt suursodan mittasuhteisiin.

Yhdysvaltain asevoimien komentajan Mark Milleyn arvion mukaan sodassa on kaatunut tai haavoittunut 100 000 Ukrainan ja 100 000 Venäjän sotilasta. Hautaan tai sairaalaan on samaan aikaan joutunut 40 000 ukrainalaista siviiliä.

Sotaa on käyty jouluaattona kymmenen kuukautta eikä sen loppua näy. Yhdysvaltain uusien lupausten myötä kaiken Ukrainalle annetun ja luvatun amerikkalaisavun yhteisarvo nousee sataan miljardiin dollariin.

Osa republikaaneista on uhannut repiä Ukrainan ”avoimen sekin” ensi vuonna, kun uusi edustajainhuone aloittaa työnsä. Zelenskyin vierailun tarkoitus olisi toisin sanoen torjua epäilyt avun järkevyydestä.

Vierailun yhteydessä huomio on keskittynyt ennen kaikkea aseapuun. Eniten on kirjoitettu Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joiden toimittamisesta päätökset on todellisuudessa jo tehty. Yhdysvaltalain tiedotusvälineiden mukaan asejärjestelmät ovat jo matkalla ja koulutus niiden käyttöön järjestetään Ramsteinin tukikohdassa Saksassa.

Pelkistä aseista olisi voitu sopia vaikka verkkotilauksella ja rahtikirjalla. Kyseessä on sentään ensimmäinen kerta, kun Zelenskyi poistuu Ukrainasta helmikuun 24. päivänä alkaneen hyökkäyksen aikana, joten oikeaa asiaakin varmasti on.

Tapaamisesta sovittiin verkkolehti Axiosin mukaan Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puhelinkeskustelussa joulukuun 11. päivänä, vaikka tapaaminen varmistuikin vasta viime sunnuntaina.

Ilmoitettu puhelun päivämäärä on merkittävä, sovittiinpa tapaamisesta missä ja milloin tahansa. Samalla päivämäärällä Yhdysvallat julisti 81 vuotta sitten sodan Saksalle. Presidentti Franklin D. Rooseveltin sodanjulistuksesta löytyy sopivia sitaatteja Zelenskyille, kun hän puhuu torstain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain kongressille.

Rooseveltin mukaan sota Saksaa vastaan oli ”vapaudenjanoisten ihmisten” vastaus ”raakalaisille ja barbaareille”. Zelenskyin näkemys sodasta Venäjää vastaan on varmasti sama.

Zelenskyillä on kuitenkin toinen esikuva, nimittäin Britannian pääministeri Winston Churchill. Hän matkusti Yhdysvaltoihin Rooseveltin jouluvieraaksi Yhdysvaltain sodanjulistuksen jälkeen.

Ajat olivat toiset: Churchill seilasi talvisen valtameren yli laivalla sukellusveneitä väistellen, rantautui Virginiaan ja lensi Washingtoniin. Hän viipyi Rooseveltien vieraana kolme viikkoa ja lensi kotiin tammikuun 14. päivänä Barbadosin kautta. Churchill nautti aamiaisella sherryä, lounaalla viskiä ja poltti ketjussa sikareita. Rouva Eleanor Rooseveltille hän ilmoitti pahaenteisesti ”I’ll be back” poistuessaan päivittäin kahden tunnin nokosille.

Puheessaan kongressille Churchill ilmoitti, että ”me olemme oman kohtalomme herroja”. Lopputuloksena kasvissyöjä Adolf Hitler teki itsemurhan.

Zelenskyi on Churchillinsa lukenut. Hän siteerasi maaliskuun videopuheessa Britannian parlamentille Churchillin sodanjulistuspuhetta: ”Me emme anna periksi, me emme häviä, me kuljemme loppuun saakka.”

Zelenskyin viesti Yhdysvalloille ja maailmalle on selvä. Hän haluaa sitouttaa Yhdysvallat ”kulkemaan loppuun asti”, maksoi mitä maksoi.

Ensimmäinen raja tulee vastaan pian, kun Patriot-järjestelmien asiantuntijat kouluttavat ukrainalaisia upseereita, joiden puolestaan on määrä kouluttaa ukrainalaisia ilmatorjuntasotilaita. Normaalisti yksi Yhdysvaltain asevoimien Patriot-koulutuskierros kestää kuukausia, nyt Ramsteinin opintojakso pitäisi suorittaa parissa viikossa. Venäjä nimittäin ampuu Ukrainaan joka viikko kymmenien ohjusten iskuaallon.

Näinköhän yksikään kouluttaja ei jalallaan Ukrainan maaperälle astu? Kouluttajan pätevyysvaatimuksiin ei sitä paitsi kuulu Pentagonin palkkakuitti eikä Yhdysvaltain passi.

Eivätkä Zelenskyin tavoitteet mihinkään torjuntaohjuksiin rajoitu. Hän haluaa Bidenin astuvan Rooseveltin jalanjäljissä piirtämään Euroopan poliittista karttaa uusiksi. Sillä kartalla Ukraina on Naton jäsen ja rajoiltaan sama kuin se on oikeasti nytkin. Siinä sodan jälkeisessä Euroopassa Ukraina ja Puola ovat Yhdysvaltain eurooppalaisia tukipilareita. Samanlaisia kuin Britannia on ollut toisen maailmansodan jälkeen.

Biden on luultavasti samaa mieltä ja asia halutaan tehdä selväksi Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Kaikki 240 000 sodan uhria ovat nimittäin hänen omatunnollaan.