Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee Yhdysvalloissa vain hieman ennen kuin uusi kongressi aloittaa toimintansa.

Ei ole sattumaa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tekee ensimmäisen vierailunsa ulkomaille Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen juuri nyt.

Zelenskyi vierailee muutaman tunnin verran Yhdysvalloissa, tapaa siinä ajassa presidentti Joe Bidenin, pitää hänen kanssaan yhteisen tiedotustilaisuuden ja puhuu Yhdysvaltain kongressille.

Vierailua edeltävänä päivänä tuli täyteen 300 päivää sotaa Ukrainassa. Jouluaattona tulee kuluneeksi tasan kymmenen kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä. Vierailun ajankohdalle on nähtävissä myös historiallisia yhtymäkohtia.

Tämän lisäksi Zelenskyin vierailu ajoittuu hetkeen, jolloin Yhdysvaltain uusi kongressi on aloittamassa toimintaansa. Edustajainhuoneen enemmistö kääntyy vuodenvaihteessa demokraateilta republikaaneille, mikä vaikuttaa tulevien budjettiehdotusten käsittelyyn.

”Uskon Zelenskyillä olevan pitkä asialista, jota hän käy läpi vierailullaan, mutta ajoitukseltaan Yhdysvaltain politiikan taitekohta on hänelle varmasti oikein hyvä hetki esiintyä kongressin edessä”, sanoo Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma.

”Hän pyrkii hakemaan jatkuvuutta, koska Ukrainan tuen jatkuminen nykyisellään vaatii Yhdysvalloissa laajaa yksimielisyyttä.”

Ennen marraskuisia välivaaleja spekuloitiin, miten republikaanien vaalivoitto vaikuttaisi Yhdysvaltain antamaan tukeen Ukrainalle. Vaalien jälkeen ei ole kuitenkaan nähty erityisen voimakkaita kannanottoja, joissa merkittävät poliitikot vastustaisivat Ukrainan tuen jatkamista.

Ennen vaaleja edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Kevin McCarthy sanoi, ettei republikaanipuolue ole halukas tarjoamaan Ukrainalle ”avointa sekkiä”. McCarthy tähtää edustajainhuoneen uudeksi puhemieheksi, vaikka tuki puolueen sisällä ei ole yksimielistä.

Jo toukokuussa 57 republikaania vastusti 40 miljardin dollarin lisätukipakettia Ukrainalle. Silti myös republikaanipuolueen puolella selvä enemmistö vaikuttaa kannattavan edelleen Ukrainan tuen jatkamista. Esimerkiksi senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell on päinvastoin ollut tuen lisäämisen kannalla.

Tukea on myös tulossa lisää. Yhdysvallat on päättämässä yli 44 miljardin dollarin (41 miljardin euron) arvoisesta tukipaketista, josta lähes puolet on aseellista apua. Sen myötä amerikkalaisavun yhteisarvo nousee sataan miljardiin dollariin.

Keskiviikkoiltana Yhdysvallat vahvisti lähettävänsä Ukrainaan ensimmäistä kertaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

Ukrainan saamat rahasummat kuulostavat suurilta, mutta niistä on vielä pitkä matka niihin määriin, joita Yhdysvallat on käyttänyt Afganistanissa tai Irakissa, Aunesluoma sanoo.

Siksi hän uskoo, että Yhdysvallat ei ole tulevaisuudessakaan lopettamassa Ukrainan tukemista.

"Amerikkalaiset ovat Euroopassa katsoneet aina loppuun asti, kuinka paljon vastapuolella on rahaa käytettävissään”, Aunesluoma sanoo.

”Yhdysvaltain toiminta lähtee laskelmasta, että ajan myötä tilanne kääntyy heidän puolelleen. Näin he ovat ajatelleet ainakin silloin, kun ovat kokeneet, että tilanne on konfliktialueella ratkaistavissa. Irakissa ja Afganistanissa niin ei käynyt, mutta Ukrainassa tilanne voi olla erilainen”, Aunesluoma sanoo.

Aunesluoma muistuttaa, miten toisessa maailmansodassa Yhdysvaltain massiivinen tuki Neuvostoliitolle oli ratkaisevassa roolissa siinä, että Neuvostoliitto selvisi natsi-Saksan hyökkäyksistä ja käänsi taistelut edukseen.

Yhdysvaltain ja Ukrainan liput liehuivat vierekkäin pääkaupungissa Washingtonissa lähellä kongressitaloa 21. joulukuuta.

Toistaiseksi Yhdysvalloissa enemmistö kansastakin on edelleen Ukrainan tukemisen puolella.

Uusimmassa kyselyssä aseellisen ja taloudellisen avun antamista Ukrainalle kannattaa yhdysvaltalaisista yhä noin kaksi kolmasosaa, republikaanien äänestäjistäkin puolet.

Kun vaihtoehtoina oli määrältään nykyisen tuen ylläpitäminen toistaiseksi, sotilaallinen sekaantuminen taisteluihin ja tuen huomattava vähentäminen, 40 prosenttia vastaajista kannatti nykyisen tuen jatkamista. 27 prosenttia kannatti Yhdysvaltain sotilaallista sekaantumista ja 29 prosenttia haluisi vähentää tukea huomattavasti.

Lukujen kehitystä seurataan kongressitalolla tarkkaan. Vielä kesällä republikaaniäänestäjistä puolet ajatteli, että Yhdysvaltojen pitää tukea Ukrainaa ”niin kauan kuin on tarpeen”. Nyt lukema oli laskenut 33 prosenttiin.

Samalla enemmistö republikaaneista oli jo kääntynyt sen kannalle, että Yhdysvaltojen pitäisi suostutella Ukrainaa rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa, jotta vältettäisiin elinkustannusten nousu Yhdysvalloissa.