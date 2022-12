Kibbutsit alkoivat vetää nuoria eri puolilta maailmaa Israeliin 1960-luvun lopussa. Jari Karvonen, Hilkka Eskenazi ja Anita Adler jäivät ja näkivät, miten kaikki muuttui.

Trukki ajaa sisään teollisuushalliin ja laskee panssarilasilevyt hallin lattialle. Trukin ohjaamosta tulee ulos 66-vuotias Jari Karvonen, joka on asunut Israelissa jo 45 vuotta, ja melkein koko ajan Tzuban kibbutsilla lähellä Jerusalemia.

Karvonen on yksi muutamasta kymmenestä suomalaisesta, jotka tulivat kibbutsille vapaaehtoisiksi ja jäivät Israeliin. Kibbutsi-innostus alkoi ympäri maailmaa Kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967 ja kesti pitkälle 1990-luvulle. Suomalaisten vapaaehtoisten kokonaismäärästä ei ole tarkkaa lukua, mutta tutkija Timo R. Stewart arvioi kirjassaan Luvatun maan lumo heitä olleen 1980-luvun lopussa noin 20 000.

Israelissa on jäljellä kaikkiaan noin 250 kibbutsia, joilla elää parisataatuhatta israelilaista, kolmannes on täysjäseninä.

Enää parikymmentä kibbutsia toimii alkuperäisellä yhteisomistukseen perustuvalla periaatteella. Tzuban kibbutsi on yksi näistä harvoista. Siihen kuuluu kolmesataa jäsentä eli kibbutsnikkiä, joista noin sata on eläkeläisiä, sata työssä kibbutsilla ja sata käy työssä ulkopuolella.

Jari Karvonen lastaa turvalasia Tzuban kibbutsin tehtaalla. Hän on aikaisemmin toiminut johtotehtävissä tehtaalla.

Kibbuts9: Jari Karvonen ottaa yhteiskäyttöauton avainta kaapista.

Tzuba on pystynyt säilyttämään yhteistalouden oman lasitehtaansa tuottojen ansiosta. Alun perin tehdas hankittiin Nordlamexilta Laitilasta vuonna 1978. Panssarilasitehdas on ainoa Israelissa, ja Tzuba omistaa lisäksi vastaavanlaisen tuotantolaitoksen Yhdysvalloissa, osan suurnavetasta, hedelmäpeltoja, hotellin sekä viinitarhan.

Kibbutsin jäsenet saavat kaikki suurin piirtein saman summan rahaa käyttöönsä kuukaudessa. Summa voi hieman vaihdella iästä, lasten määrästä ja siviilisäädystä riippuen. Työtehtävä ei vaikuta asiaan. Karvonen on itse aikaisemmin työskennellyt lasitehtaan johtotehtävissä. Hänen mukaansa saatu rahasumma kyllä riittää yleensä myös lomiin ja ulkomaanmatkoihin.

Ulkopuolella työskentelevien jäsenten palkka menee kibbutsille, ja he saavat käteen saman summan kuin muutkin. Kibbutsilla työskenteleville ei-jäsenille maksetaan palkkaa tavanomaiseen tapaan. Sen sijaan vapaaehtoisia ei ole työllistetty enää 30 vuoteen, sillä enää ei ole tehtäviä, joihin heitä voisi laittaa.

Kibbutsi antaa jäsenilleen asunnon. Nyt Karvosella ja hänen Elisabeth-vaimollaan on käytössä reilusti yli sadan neliön remontoitu, kaksikerroksinen asunto pihoineen. ”Kibbutsi päätti laajentaa rakennusta, vaikka emme olisi tarvinneet”, Karvonen kertoo. Kun Karvosten neljä lasta olivat pieniä, perhe ahtautui saman talon alakertaan.

Jari ja Elisabeth Karvonen asunto on hiljattain remontoitu. Mandariineja saa takapihalta.

Muita etuja ovat ilmainen terveydenhuolto ja hammashoito, oma pesula, ruokala ja 85 yhteiskäytössä olevaa autoa. Omassa elintarvikekaupassa ostokset veloitetaan suoraan pankkitililtä. Lasten koulutus kustannetaan yliopistoa myöten.

Päätöksenteko tapahtuu kuukausittaisissa kokouksissa. Niissä asiat ratkaistaan äänestyksellä, johon voi osallistua myös matkapuhelimella. Toimikunnat hoitavat monia asioita. ”Kibbutsi on valtio pienoiskoossa”, Karvonen toteaa.

Turussa syntynyt, Saarijärvellä varttunut Karvonen saapui Israeliin ensimmäistä kertaa vuonna 1974, omien sanojensa mukaan ”ihan pelkästään seikkailunhalusta”. Sen jälkeen hän kävi armeijan ja laskuvarjojääkärikurssin Suomessa ja muutti pysyvästi Israeliin 1977. Karvonen kääntyi juutalaisuuteen, meni naimisiin 1980-luvulla, suoritti Israelin armeijan ja palveli muun muassa Libanonissa.

Hän on sekä Suomen että Israelin kansalainen. Karvosen harrastuksena on toimiminen reservipoliisina.

Sota tuli lähelle Tzubaa pari vuotta sitten, kun 300 metrin päähän putosi Gazasta ammuttu raketti. Se ei aiheuttanut suurta tuhoa. Näistä kokemuksista huolimatta Karvonen kannattaa varovasti kahden valtion mallia, jossa Palestiinasta tulisi itsenäinen.

”Olisi se ehkä hyvä. Esteenä on kuitenkin Palestiinan riippuvuus Israelista.”

Karvonen viittaa siihen, ettei Palestiinalla ole esimerkiksi satamia ulkomaankauppaa varten, ja suuri osa palestiinalaisista käy Israelin puolella töissä. Nykyisessä jännittyneessä tilanteessa riippuvuutta on Karvosen mukaan vaikea vähentää.

Tzubassa asuu toinenkin suomalainen, 61-vuotias Anita Adler. Vuonna 1990 silloinen Helsingin Yliopiston seemiläisten kielten opiskelija Anita Halonen tuli Israelin valtion stipendillä Tzubaan vapaaehtoiseksi ja kieltä opiskelemaan. Hän tapasi kibbutsin hedelmätarhassa Michan ja rakastui.

”Se oli hyvä syy jäädä tänne”, hän sanoo. ”Olin kyllä jo silloin uskovainen, mutta en syvästi. Sittemmin uskoni on vahvistunut.”

Adler on myöhemmin kääntynyt juutalaisuuteen.

Kibbutsi koulutti Adlerin lastenhoitajaksi, jossa työssä hän jatkaa 64 vuoden eläkeikään saakka. Työviikko on iän perusteella laskenut 32-tuntiseksi. Adlereilla on neljä lasta, joista 19-vuotias tytär asuu samassa talossa. Hän ei ole ottanut vastaan kibbutsin nuorisoasuntoa, vaikka nuoret saisivat 18-vuotiaina käyttöönsä oman yksiön pientä korvausta vastaan. Hiljattain Adlerille syntyi ensimmäinen lapsenlapsi, Lian-tyttö.

Anita Adler hoitaa Liania, ensimmäistä lastenlastaan. Hän on vapaapäivänä käymässä työpaikallaan kibbutsin lastentarhassa.

Anita Adler on tottunut kibbutsielämään ja nähnyt sen muutokset.

”Nykyään tänne tulevilla nuorilla on usein hyvä ammatti. He eivät tule pakosta, vaan ideologian vuoksi. Elämästä on tullut inhimillisempää, aikaisemmin oli paljon keskinäistä kateutta”.

Huono puoli on se, etteivät kaikki kibbutsissa kasvaneet pääse jäseniksi, etenkään ne, joilla on ollut ongelmia nuoruudessa.

”Se on kova paikka vanhemmille”, Adler sanoo.

Ei-jäsenten tulee muuttaa pois viimeistään 28-vuotiaina.

Kibbutsit ottavat mielellään korkeasti koulutettuja, hyväpalkkaisia ihmisiä jäsenikseen. Tzubassa on jäsenenä yksi lääkäri ja insinöörejä.

Kielteinen seikka on sekin, ettei asuntoa pysty jättämään lapsille, vaan kibbutsi päättää, kuka siihen muuttaa.

Israelin nykytila huolestuttaa Adleria.

”Oikeistolainen politiikka on huono asia kaikille vähemmistöille, arabeille, kristityille ja jopa messiaanisille juutalaisille. Myös tasa-arvo saattaa vaarantua, sillä ortodoksijuutalaiset pitävät sukupuolet erillään. Kibbutsien ilmapiiri on hyvin vasemmistolainen. Itse kannatan työväenpuolue Laborin politiikkaa.”

Adlerin mukaan kahden valtion malli, itsenäinen Palestiina, olisi hyvä asia.

”Uskoin kahden valtion malliin muuttaessani Israeliin, mutten usko enää, sillä molemmilla puolilla on liikaa kiihkoa. Toisaalta saatiinhan Irlantiinkin rauhansopimus”, Adler sanoo.

Kibbutseista noin kaksisataa on niin sanottuja uudistettuja kibbutseja (renewed kibbutzim), jotka on käytännössä yksityistetty. Tähän ryhmään kuuluu myös aavikolle Aradin kaupungin lähelle perustettava ensimmäinen uusi kibbutsi 32 vuoteen. Samoin muutaman kilometrin päässä Tzubasta sijaitseva Maale HaHamisha on yksityistetty.

Hilkka Eskenazi, 80, asuu Maale HaHamishan kibbutsilla miehensä Avrahamin kanssa. Heillä on 130-nelöinen rivitaloasunto upealla paikalla vuorenharjalla. Parvekkeelta siintää parinkymmenen kilometrin päässä sijaitseva Jerusalem.

Hilkka Eskenazi muutti pysyvästi kibbutsille vuonna 1970.

Eskenazien parvekkeelta on huimat näkymät Jerusalemin suuntaan.

Ensimmäistä kertaa Hilkka Eskenazi tuli Israeliin ja Maale HaHamishaan vuonna 1966. ”Heti tuli tunne, että haluan olla täällä. Olin perehtynyt uskonnollisiin asioihin ja tunsin Israelin sitä kautta. Tämä paikka veti muutenkin puoleensa”, hän muistelee.

Palattuaan Suomeen Eskenazi opiskeli hoitajaksi Espoon Rinnekodissa, mutta jo vuonna 1970 osti pelkän menolipun Israeliin.

Maale HaHamishassa Eskenazi alkoi työskennellä ensin hedelmätarhassa, jossa hän tapasi miehensä. Myöhemmin Eskenazi vaihtoi navettatöihin, sillä maatilalla Haukivuorella varttuneelle maatalon työt olivat tuttuja.

Tuolloin Maale HaHamisha oli yhteistalouskibbutsi. Jäsenet saivat taskurahaa ja kaikki palvelut olivat ilmaisia aina parturia ja teatterilippuja myöten. Perheeseen syntyi kolme lasta, joita hoidettiin iän mukaan jaettuina eri lastentaloissa. Lapset asuivat, nukkuivat, söivät ja peseytyivät näissä taloissa. He olivat vanhempiensa kanssa kotona yleensä iltaisin klo 16–19 tai klo 16–20 ja palasivat nukkumaan lastentaloihin. Järjestely mahdollisti pienemmät asunnot, kun lapset eivät asuneet kotona.

Eskenazi vei lapsensa kahdeksanviikkoisina lastentaloon. Järjestelmä toimi periaatteessa hyvin, mutta joskus äidit säälivät lapsiaan. ”Kun lapset sairastuivat, heitä oli ikävä viedä lastentaloihin”, hän sanoi.

Ajan myötä nuoret äidit alkoivat kuitenkin haluta olla enemmän lapsiensa kanssa. Lastentalot lopetettiin, ja Eskenazin lapset muuttivat vanhempiensa luokse vuonna 1976. Taloja piti alkaa laajentaa, jolloin jokainen sai huoneen lisää.

”Tästä alkoi kibbutsijärjestelmän hidas muutos”, Avraham Eskenazi sanoo. Hän toimi aikoinaan Maale HaHamishan johtajana kahteen otteeseen.

Muutoksen seuraava askel oli ruoan muuttuminen maksulliseksi.

Pikkuhiljaa itsenäistyvät nuoret, myös Askenazin lapset, alkoivat haluta enemmän vapautta ja rahaa. He muuttivat kibbutsin ulkopuolelle: nuorten työntekijöiden määrä laski.

Ratkaiseva muutos tapahtui lopulta 2004, kun laki mahdollisti kibbutsien jakaa omaisuutensa omistajilleen. Eskenazit saivat nykyisen asuntonsa yläkerran omakseen, ja myöhemmin he saivat alakerrankin.

Nykyään Maale HaHamishalla on vielä peltoja ja lehmiä, joiden tuotto jaetaan jäsenten kesken. Ulkopuolella työssä käyvät maksavat kibbutsille veroa tuloistaan.

Enää Maale HaHamishassa ei käytännössä ole ilmaisia palveluja. Yksi harvinaisista eduista on sosiaalihuolto, sillä kibbutsi auttaa, jos joku sairastuu tai joutuu muuten pulaan. Lisäksi kibbutsi järjestää retkiä ja juhlia.

Eskenazit ovat tyytyväisiä nykyjärjestelmään.

”Ennen saimme kaiken, mutta meillä ei ollut mitään. Nyt maksamme kaikesta kuten muutkin, mutta ostamme mitä haluamme, voimme jättää omaisuutemme perinnöksi ja matkustaa ulkomaille”, he sanovat.

Yhteistaloudessa kibbutsi päästi jäsenensä harvoin ulkomaille. Avraham Eskenazi sai matkustaa Turkkiin katsomaan vanhempiaan joka seitsemäs vuosi.

Israelin nykypolitiikka huolestuttaa Eskenazeja. Molemmat ovat sitä mieltä, että olisi parempi elää sovussa naapureiden kanssa.

”Tällä hetkellä me rauhankannattajat olemme vähemmistössä, sillä Israelin uudessa hallituksessa on paljon ääriaineksia”, he sanovat.

Avraham kannattaa kahden valtion ratkaisua, eli itsenäistä Palestiinaa, Hilkka ei oikein enää usko siihen tilanteen monimutkaisuuden vuoksi.

26 kibbutsia ottaa edelleen vapaaehtoisia Kibbutz Volunteers -järjestön kautta. Tyypillinen vapaaehtoinen on 23-vuotias ja työskentelee kibbutsilla kuusi kuukautta. Työtehtävät voivat sijoittua vaikkapa puutarhaan, pesulaan, ruokasaliin tai muihin palveluihin.

Pääsyvaatimuksina ovat 18–35-vuoden ikä, englannin kielen taito sekä hyvä terveys. Kibbutsilla pitää työskennellä 2–12 kuukautta, ja järjestö veloittaa yhteensä vajaa viisisataa euroa osallistumisesta ohjelmaansa.

Järjestön logistiikasta vastaava Mor Cudek ylläpitää listaa siitä, mitkä kibbutsit ottavat vapaaehtoisia mihinkin aikaan vuodesta. ”Esimerkiksi tammikuussa ei yleensä pääse Etelä-Israeliin, vaan täytyy vaihtaa tuloaikaa. Jos paikalla ei ole väliä, pääsee usein haluamaansa aikana.”

Tällä hetkellä vapaaehtoisia saapuu Israeliin noin kolmesataa vuodessa. Ennen pandemiaa määrä oli 600–800. Tulijoiden määrä laskee hieman, jos Israelissa on käynnissä sotilasoperaatioita.

Cudekin mukaan vapaaehtoisia Suomen lähialueilta tulee etenkin Tanskasta ja Saksasta, ja ruotsalaistenkin osuus on noussut pandemian jälkeen.

Suomalaisia vapaaehtoisia kibbutseilla ei ollut ainoatakaan joulukuussa 2022. Kolmen viime vuoden aikana suomalaisia vapaaehtoisia on ollut vain kaksi.