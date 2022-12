Ukrainan presidentti sanoi Yhdysvaltain kongressille, että ensi vuosi on käännekohta sodassa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti Yhdysvaltain kongressille torstain vastaisena Suomen aikaa 20 minuuttia pitkän, englanninkielisen puheen. Sen päällimmäinen tarkoitus oli varmistaa Yhdysvaltain aseellisen tuen jatkuminen Ukrainan torjuessa Venäjän hyökkäystä.

Zelenskyi vakuutti kuulijoilleen ja erityisesti kritiikkiä esittäneille kongressin republikaaneille, että tukirahat eivät ole lahja vaan Yhdysvaltain ja vapaan maailman puolustamista.

Ja loppujen lopuksi raha on vain rahaa.

”Ukraina ei ole koskaan pyytänyt amerikkalaisia sotilaita taistelemaan maassamme meidän puolestamme”, Zelenskyi sanoi. ”Voin vakuuttaa teille, että ukrainalaiset sotilaat osaavat käyttää mainiosti amerikkalaisia panssarivaunuja ja lentokoneita.”

Zelenskyi on takuuvarma esiintyjä ja sanoma näytti menneen ainakin jossain määrin perille.

”Ukrainan voitto on meidän voittomme”, senaattori Lindsey Graham kiteytti NBC-uutisten mukaan.

Kriittiset kantaansa lukkoon lyönyt vähemmistö sen sijaan pysyi kannassaan.

”Veronmaksajat on juoniteltu tämän vieraan vallan hyvinvointikulujen maksajiksi”, Kentuckyn republikaaniedustaja Thomas Massie twiittasi.

”Valitettavasti en kuullut tänä iltana selvää selitystä, mihin ensimmäiset lähettämämme 50 miljardia ovat menneet”, salaliittoteorioiden kannattajana tunnettu Coloradon senaattori Lauren Boebert kommentoi. ”En tue rahan lähettämistä tähän sotaan ennen kuin kongressi saa täyden tarkastuskertomuksen siitä, mihin rahat ovat menneet.”

Yhdysvallat on sitoutunut tänä vuonna lähes 50 miljardin dollarin avustuksiin Ukrainalle. Kongressin pitäisi hyväksyä vielä tällä viikolla 45 miljardin lisätuet ensi vuodelle. Enemmänkin rahaa voi kulua, jos sota jatkuu.

Zelenskyi sanoi sodan jatkuvan muttei ikuisesti.

”Tiedän, että ensi vuosi tulee olemaan käännekohta”, Zelenskyi ennusti. ”Käännekohta, jossa ukrainalaisen rohkeuden ja amerikkalaisen päättäväisyyden on taattava yhteisen vapautemme tulevaisuus.”

Läksynsä lukenut ammattiesiintyjä Zelenskyi vetosi kongressiin viittaamalla presidentti Franklin D. Rooseveltiin ja vertaamalla Ukrainan taistelua niin Yhdysvaltain vapaussotaan kuin Ardennien taisteluun natsi-Saksaa vastaan jouluna 1944.

Yllättävintä puheessa olivat kuitenkin ne muutamat sanat, jotka Ukrainan presidentti antoi rauhanneuvottelujen mahdollisuudelle.

”Ukraina on jo tehnyt esitykset, joista keskustelin juuri presidentti Joe Bidenin kanssa”, Zelenskyi sanoi. ”Rauhanmallissamme on kymmenen kohtaa, jotka on pantava toimeen yhteisen turvallisuutemme vuoksi. Ne on annettava mahdolliselle huippukokoukselle ja ne takaavat turvallisuutemme vuosikymmeniksi.”

”Minulla on ilo ilmoittaa, että presidentti Biden tuki tänään rauhanaloitettamme.”

Zelenskyi todella esitti kymmenkohtaisen rauhansuunnitelman, kun hän otti videoyhteydellä osaa G20-maiden Balilla järjestettyyn huippukokoukseen marraskuun 15. päivänä. Ukrainska Pravdan julkaisemat kymmenen pykälää tosin ovat aika yleisluontoisia.

Ensimmäiset neljä kohtaa Zelenskyin ”rauhanmallissa” ovat säteily- ja ydinturvallisuus, ruokaturvallisuus, energiaturvallisuus sekä vankien vaihto ja karkotettujen palauttaminen. Neljä viimeistä kohtaa ovat oikeus, ympäristötuhon estäminen, sodan laajenemisen estäminen ja sodan päättymisen varmistaminen.

Olennaisia ovat kohdat viisi ja kuusi. Ensinnäkin ”YK:n peruskirjan toteuttaminen sekä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja maailmanjärjestyksen palauttaminen”. Toisekseen ”Venäjän joukkojen vetäytyminen ja vihollisuuksien lopettaminen”.

Tuosta on luettava, että Zelenskyi on Krimin niemimaan kanssa tosissaan. Vielä maaliskuun lopussa Zelenskyin neuvonantaja, tuloksettomien Turkin-neuvottelujen vetäjäksi nimitetty Mihailo Podoljak sanoi Ukrainska Pravdan mukaan, että Krimin niemimaan erityisasemasta voitaisiin päättää lopullisesti 15 vuoden siirtymäajan jälkeen.

Samaan aikaan Zelenskyi antoi venäläisille, ulkomailla toimiville oppositiomedioille haastattelun. Siinä hän sanoi vaativansa, että Venäjä vetäytyy helmikuussa valtaamiltaan alueilta asemiin, jotka sillä oli ennen helmikuun 24. päivää. Tästä hyvästä Ukraina voisi sitoutua puolueettomuuteen ja ydinaseettomuuteen.

Venäjän sensuuriviranomainen Roskomnadzor vastasi ehdotuksiin kieltämällä haastattelun julkaisun Venäjällä.

Ukrainan esittämistä kompromisseista ei kuultu tämän jälkeen mitään, kunnes salaperäinen pommi-isku tärveli presidentti Vladimir Putinin ylpeydenaiheen eli Kertšinsalmen sillan elokuun 8. päivänä.

Zelenskyi antoi seuraavana päivänä videolausunnon, ja ääni kellossa oli toinen kuin keväällä. Presidentti sanoi sodan ”alkaneen Krimiltä, minne sen tulee päättyäkin”.

Venäjä vastasi aloittamalla laajat ja jatkuvat ohjusiskut Ukrainan kaupunkeja ja sähkönjakelua kohtaan.

Ukraina voi hyvinkin olla valmis yhä neuvottelemaan jonkinlaisesta Krimin erityisasemasta, olihan niemimaalla virallisesti autonomia ennen Venäjän miehitystä 2014.

Zelenskyi nimitti huhtikuun lopussa tataariaktivisti Tamila Taševan pysyväksi Krimin asioiden erityisedustajakseen. The Washington Postin mukaan Tashevan johdolla on siitä lähtien pohdittu tosissaan Krimin ongelmia ja niemimaan asemaa Ukrainan osana.

Putinille Krimin valloitus oli suuri historiallinen saavutus, joka nosti hänen kansansuosionsa korkealle. Valloitus takasi hänen valtakausilleen loppusuoran, jonka päässä hän on käytännössä Venäjän diktaattorin asemassa. Venäjän presidentti luultavasti syö mieluummin syanidipillerin kuin neuvottelee Krimistä kenenkään kanssa, varsinkaan Zelenskyin.

Eli kuten Zelenskyi kongressipuheessaan sanoi: ”Venäläiset voivat olla vapaita vain, jos he murskaavat Kremlin omasta päästään.” Ja myöhemmin: ”Venäläiset ovat yhä Kremlin myrkyttämiä.”

Ehkä Zelenskyin väläyttämää rauhankokousta on odotettava vielä pitkään.