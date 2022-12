Kiovan mukaan Hizbollah auttaa Venäjää. Onko järjestö tosiaan lähettänyt sotilaita Ukrainaan? Meduzan haastattelussa Hizbollahin johtoon kuulunut sheikki Abbas al-Jawhari.

Jo sodan alussa Ukrainan asevoimien johto

kertoi

, että Venäjä värvää täydennysjoukkoja Hizbollahista, joka on monissa maissa julistettu terroristijärjestöksi mutta Libanonissa virallisesti edustettuna parlamentissa.

Tämä tieto ei ole varsinaisesti yllättävä, onhan Hizbollah tehnyt Venäjän puolustusministeriön kanssa yhteistyötä Syyriassa, ja järjestöllä on myös tiivis yhteys Iraniin, joka on ollut yksi Venäjän suurimmista yhteistyökumppaneista Ukrainan sodan aikana.

Hizbollah itse kieltää osallisuutensa sotatoimiin Ukrainassa, mutta sen edustajia saattaa kuitenkin olla rintamalla.

Meduzan erikoiskirjeenvaihtaja Lilija Japparova haastatteli sheikki Abbas al-Jawharia, joka on aiemmin kuulunut Hizbollahin korkeimpaan poliittiseen neuvostoon mutta on nykyään järjestön ankara kriitikko. Haastattelussa käsitellään myös Hizbollahin yhteyksiä Wagner-armeijaan.

Libanonin Hizbollahin johtaja Sayyed Hassan Nasrallah puhui kannattajilleen videonäytöllä Beirutissa marraskuussa.

Kuinka Hizbollah liittyy Venäjään?

”Venäjällä ja Hizbollahilla on yhteisiä intressejä Syyriassa, ne taistelevat siellä samalla puolella. Niistä tuli liittolaisia sinä päivänä, kun Qassem Suleimani, islamilaisen vallankumouskaartin Kuds-joukkojen silloinen komentaja, matkusti Moskovaan pyytääkseen Venäjän puolustusministeriötä osallistumaan Syyrian konfliktiin.”

”Venäjälle tämä yhteistyö oli hyödyksi, sillä Hizbollahilla on kokeneita taistelijoita. Hizbollah puolestaan laski sen varaan, että Kreml tukee sitä kansainvälisillä areenoilla. Ajateltiin, että yhteistyö Moskovan kanssa auttaa saavuttamaan entistä tasavertaisempaa asemaa suhteissa länsimaihin. Kävi kuitenkin ilmi, että Venäjä oli valmis yhteistyöhön vain Syyriassa, ei muuten.”

Turkkilaiset ja venäläiset joukot palasivat yhteisestä partiosta Koillis-Syyriassa marraskuussa 2019.

Ajatteliko Hizbollah, että Venäjä ikään kuin legitimoi suhteet puolueeseen, joka on julistettu terroristijärjestöksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Israelissa ja Arabiliitossa?

”Kyllä, ja Venäjän entinen Libanonin-suurlähettiläs Aleksandr Sasypkin koitti ilmiselvästi tukea tätä liittolaisuutta. Hän yritti vakuuttaa Venäjän ulkoministeriötä: ’Meidän täytyy auttaa, se on meille hyödyksi’.”

”Teidän diplomaattinne näkivät kuitenkin tilanteen toisin. Moskovassa tiedostetaan kyllä, että Libanon on eri asia kuin Syyria. Libanon ei ikinä siirry lännen vaikutuspiiristä ’venäläiseen’ leiriin.”

”Liittolaisuus Venäjän ja Hizbollahin välillä on pakon sanelema, ja kumpikin osapuoli pelkää toisen puukottavan selkään. Venäjälle esimerkiksi Israelin turvallisuus on tärkeämpää kuin yhteistyö Hizbollahin kanssa. Israel pommittaa Hizbollahin asemia Syyriassa lähes viikoittain; Venäjän ilmatorjunta voisi auttaa, mutta Moskova ei ole lähtenyt tekemään niin.”

”Venäjän äänensävy on hieman muuttunut sen jälkeen, kun Israel on alkanut tukea Ukrainaa sodassa. Olen saanut sellaisen vaikutelman, että Venäjä – Hizbollahin välityksellä – pyrkii häiritsemään Israelin kaasutoimituksia Välimerelle kannustamalla Hizbollahia kärjistämään Karish-kaasuesiintymään liittyvää tilannetta, joka on ollut Libanonin ja Israelin välisenä kiistanaiheena.”

”Miksi Venäjä sitten ei halua, että Libanon ja Israel pääsevät sopuun kaasuesiintymästä? Koska Israel tarjoaa Euroopalle vaihtoehdon venäläiselle kaasulle. Olen seurannut tapahtumia, ja [Hizbollahin] pääsihteeri Nasrallahin puheista olen ymmärtänyt, että Venäjä on ollut valmis myymään Hizbollahille sukellusveneistä laukaistavia ohjuksia, jotka voisivat tuhota Karishin.”

Onko Venäjän ja Hizbollahin sotilaalliseen yhteistyöhön liittynyt sotilaiden rekrytointia?

”Tietysti sellaista yhteistyötä on ollut. Damaskoksessa oli vuosina 2016–2017 rekrytointipisteitä, joita ylläpiti niin sanottu ’kolmikantakomissio’: Hizbollah, Syyrian armeija ja Venäjä.”

”Ja luuletteko, että Venäjän muodostaman ja varustaman Syyrian armeijan viidennen ryhmittymän komentaja Muhammad Jafar tekee yhtään mitään ilman Hizbollahin hyväksyntää? Hän voi luulla toimivansa itsenäisesti – mutta siinä hän on oikeassa, että hänen annetaan toimia.”

Libanonilaiset ja syyrialaiset mielenosoittajat polttivat Hizbollahin lippua yhdessä Venäjän lipun kanssa Pohjois-Libanonin satamakaupungissa Tripolissa tammikuussa 2012.

Onko Wagner-armeija pyrkinyt toimimaan Libanonissa?

”Kuulin, että vuonna 2018 Wagner-armeija yritti ottaa yhteyttä Hizbollahiin, mutta kukaan ei reagoinut. He halusivat järjestää salaisen tapaamisen erään korkea-arvoisen šeikin kanssa, mutta hän ei suostunut tapaamiseen. [Meduza tietää kyseisen šeikin nimen mutta ei paljasta sitä suojellakseen haastateltavaa.]”

”Libanonissa ei voi rekrytoida muita kuin šiioja. Ja šiiayhteisön kanssa taas ei voi toimia, jos ei ole yhteyksiä Hizbollahiin. Wagner-armeija yritti omatoimisesti värvätä libanonilaisia, he kiersivät kirjaimellisesti kylästä kylään, mutta siitä ei tullut mitään.”

Mitä mieltä olette Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan?

”Venäjä taistelee vallatakseen maata – se on keskiaikaista. Sympatiani ovat ukrainalaisten puolella jo senkin vuoksi, että tiedän, millaista on vastustaa miehitystä. Se, että Hizbollah on ilmaissut tukensa Venäjälle tässä konfliktissa, vain vahvistaa teoriaani siitä, että puolue on pettänyt keskeisen aatteensa oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta ja kansan vapaudesta ja ryhtynyt diktaattorien liittolaiseksi: Syyriassa Assadin ja nyt Putinin.”

Libanonin-ukrainalainen nainen kiinnitti sodanvastaisen julisteen aitaan Venäjän Beirutin-suurlähetystön edustalla maaliskuussa 2022.

Libanonin ulkoministeriöhän tuomitsi Venäjän hyökkäyksen välittömästi, ja Hizbollahin johtaja puolestaan tuomitsi ulkoministeriön kannan. Onko tästä tullut sisäpoliittisen konfliktin aihe?

”Erimielisyys on todella syvä: Hizbollah liittolaisineen tosiaan tukee sotaa, kun taas sen vastavoimat Libanonissa ovat perinteisesti länsimielisiä. Venäjän ja Ukrainan sota on tietenkin kärjistänyt tätä erimielisyyttä.”

”Libanonin ulkoministeri Abdallah Bou Habib on vaikeassa asemassa: hän on lähempänä länsimielisten näkemysten kannattajia, mutta samaan aikaan hänellä on myös yhteyksiä Libanonin entisen presidentin, Hizbollahia tukevan Michel Aounin puolueeseen. Habib ei kuitenkaan voinut hyväksyä Venäjän toimia Ukrainassa; hän on ilmaissut pitkäaikaiseen kokemukseensa perustuvan näkemyksensä.”

”Hizbollahin kannalta konfliktissa on sekin hyvä puoli, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vienyt Euroopan ja Yhdysvaltojen huomion pois Hizbollahista, joten puolue voi nyt hengähtää ja kerätä voimiaan Syyrian jälkeen.”

Kuinka Hizbollah aikoo käyttää tämän ajan hyödykseen?

”Trumpin valtakauden loppupuolella Yhdysvallat alkoi voimakkaasti painostaa Hizbollahia, erityisesti Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Käytiin totisia keskusteluja siitä, että länsi valmistautuu iskemään järjestön asetehtaisiin Libanonissa.”

”Mutta sitten alkoi Ukrainan sota, ja länsi on nyt täysin keskittynyt siihen. Hizbollah saa aikaa korjata Syyriassa kärsimiään tappioita, täydentää miehistöä ja asevarastoaan. Puolikin vuotta riittää. Se on Hizbollahille hyödyksi.”

Miksi sitten Hizbollahin johtaja Nasrallah ei ole kannanotoissaan suoraan tukenut Venäjää vaan perinteiseen tapaan syyttänyt Yhdysvaltoja kaikesta pahasta, tällä kertaa siitä, että nimenomaan Yhdysvallat on ”usuttanut” Ukrainaa sotaan?

”Hizbollahin pääsihteeri ei voi julkisesti tukea Putinia yhdestä yksinkertaisesta syystä: hän ei voi asettua miehittäjän puolelle. Se olisi perusperiaatteiden vastaista puolueessa, joka on perustettu vastustamaan miehitystä.”

Hizbollahin kontrolloimat mediat kuitenkin tukevat Venäjää esittämällä jotakuinkin suoria sitaatteja RT-kanavan aineistosta. Esillä on myös teesi natseista puhdistamisesta.

”Tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Hizbollah pommittaa libanonilaisia propagandalla samoista syistä kuin Venäjä omia kansalaisiaan: saadakseen yleisön tuntemaan itsensä osaksi ’suurta lännenvastaista liittoumaa’, johon kuuluvat myös Kiina ja Venäjä.”

”Hizbollah tietää, että aito liittouma on mahdoton, mutta puoluetta kannattavat šiiat ovat jo vakuuttuneet: ’Venäjä rakentaa meille neljä voimalaitosta, Kiina tekee rautateitä, Iran antaa meille öljyä – ja me maksamme sen kaiken appelsiineilla. Ratkaisemme Libanonin talouskriisin helposti!’ Propaganda on puhutellut šiiaväestön ajatusmaailmaa.”

Onko Hizbollah huomioinut Venäjän Ukrainassa kärsimät tappiot, jotka kävivät syksyyn mennessä ilmeisiksi?

”Tappiot rintamalla ovat säikäyttäneet puolueen ja sen kannattajat. Nyt Hizbollah ja sitä tukeva Iran yrittävätkin löytää yhteistä säveltä lännen kanssa ja etsivät tilaisuutta hyödylliseen sopimukseen, jonka myötä ne voisivat katkaista siteensä Moskovaan. Jos Venäjä on jo sotilaallisestikin epäedullinen kumppani, niin mihin koko kumppanuutta tarvittaisiin?”

”Yksi esimerkki tällaisesta ajattelusta on Hizbollahin kumppani, Marada-puolueen kristitty johtaja Suleiman Frangieh: hän ryhtyi vuoropuheluun Venäjän kanssa, mutta nykyään hän ei edes uskalla sanoa haluavansa keskustella Moskovan kanssa. On epämuodikasta olla tekemisissä Venäjän kanssa.”

Mitä luulette, miksi tällainen linja on otettu? Iranin ja Venäjän keskinäinen lähentyminen on analyytikoiden mukaan jopa kiihtynyt, ja Iran on toimittanut Venäjälle lennokkeja.

”Kyllä, Venäjä on ostanut Iranilta lennokkeja – ja katsokaa, miten ikäviä seuraamuksia siitä on Teheranille ollut. Ensin siellä iloittiin, että heidän teknologiansa on Venäjälle tarpeen, mutta sitten saatiin kipeästi tuta, että se peli, jota he yrittävät lännen kanssa pelata, ei ole aiheuttamiensa ongelmien arvoista.”

Mitä libanonilaiset ajattelevat tästä sodasta? Yhtäältä Ukrainassa asuvat libanonilaiset ovat joutuneet pommitusten kohteiksi. Toisaalta taas paikallisen Mirabitun-puolueen kannattajat ovat sytyttäneet kynttilöitä Moskovan tueksi, ja joukko Venäjällä opiskelleita lääkäreitä ilmoittautui Beirutissa vapaaehtoisesti lähtemään Venäjän armeijan tueksi rintamalle.

”Tiedättekö, jotkut Venäjällä koulutuksensa saaneet libanonilaiset lääkärit ovat tiiviisti sidoksissa erikoisjoukkoihin. ’Henkilö on opiskellut Venäjällä, hänellä on ehkä venäläinen vaimo – rekrytoidaan hänet!’ Tuttu tarina. Tai sitten kyseessä on järjetön henkilökohtainen idea.”

”Ja mainitussa Mirabitun-puolueessa on 15 jäsentä. He eivät ole poliittisia toimijoita. Se on silkkaa Venäjän propagandan tulosta.”

Maaliskuussa 2022 Ukrainan asevoimien päämaja ilmoitti, että Venäjän apuna on Hizbollahin sotilaita. Puolue on kieltänyt tämän, eikä rintamalla ole nähty mitään tähän viittaavaa. Mistä oikein on kyse?

”Hizbollah halusi oppia rintamalla käytettävistä uusista teknologioista. Kaksi kuukautta sitten kuulin ystävältäni, että puolue lähetti Ukrainaan [Venäjän puolelle} n. 20–50 korkeasti koulutettua erikoisjoukkojen sotilasta. Tarkoitus oli opiskella – oikeammin sanottuna varastaa – nykyaikaista sotatekniikkaa, esimerkiksi Ukrainan asevoimille annettua länsiteknologiaa; kyllähän raketit ja ohjukset ennen pitkää putoavat. Nämä sotilaat eivät siis ole taistelu- vaan tiedustelutehtävissä.”

Onko Hizbollahilla resursseja kopioida tätä teknologiaa?

”Yhdessä Iranin kanssa on kyllä.”

Al-Hadath-niminen TV-kanava kertoi maaliskuussa, että Wagner-armeija neuvottelee Hizbollahihn kanssa 800 sotilaan lähettämisestä Ukrainaan. Kanavan toimittajat esittelivät venäläiselle Novaja Gazeta -lehdelle rekrytoitavien täyttämää lomaketta, johon oli liitetty Hizbollah-puolueen jäsenkirja. Onko näitä sotilaita päätynyt Ukrainaan?

”Jäsenkirja näyttää kyllä aidolta, mutta en ole kuullut, että Ukrainassa olisi Hizbollah-sotilaita.”

”Hizbollah on saattanut suunnitella tarjoavansa Venäjälle tällaista palvelua, jotta Moskova olisi sille sitten kiitollisuudenvelassa. Se olisi myös ollut Libanonin väestölle osoitus ’liittolaisuudesta supervallan kanssa’, kuulumisesta ’suureen lännenvastaiseen liittoumaan’.”

”Ehkä Hizbollah on kerännytkin sotilaita kokoon – mihin lomakkeet viittaisivat – mutta jättänyt heidät kuitenkin lähettämättä rintamalle ymmärrettyään, että sota on jo [Venäjän kannalta] hävitty.”

Venäjän Beirutin-suurlähetystöä lähellä oleva lähde sekä venäläinen silovikki, joka on myös kuullut ”kansainvälisestä yhteistyöstä” sotilaiden värväyksessä, ovat vahvistaneet Meduzalle, että neuvotteluja sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan on todellakin käyty, mutta – heidän sanojaan lainatakseni – ”sitten Hizbollah jäädytti tilanteen”.

”Uskoisin, että näin on tapahtunut. Kun julki saatiin ensimmäiset videot, joissa Javelin-ohjukset tuhoavat Venäjän tankkeja, ja kun Venäjän tappioiden suuruus alkoi käydä selväksi, Hizbollah ymmärsi, että joukkojen lähettäminen sinne olisi silkkaa itsemurhaa. Libanonilaisen sotilaan kuolemaa ei nimittäin voida peitellä, sillä ruumis tuodaan kotiin ja hautajaiset ovat aina julkiset.”

Kuinka Hizbollahin rekrytointi ylipäänsä toimii?

”Ensinnäkin on olemassa pioneeri- tai partiolaistoiminnan kaltaista toimintaa: 13–14-vuotiaat nuoret lähetetään kesäleireille ja urheilukursseille, joilla heille luennoidaan ideologiasta. Nuoria kerätään korttelipiireistä; Hizbollahilla on osasto joka kaupunginosassa, lähestulkoon joka kujalla. Lisäksi rekrytoidaan niissä moskeijoissa ja kouluissa, jotka ovat suoraan puolueen vallassa.”

”Toinen tapa on rekrytoida aikuisia libanonilaisia ja syyrialaisia. Jokaisessa libanonilaisessa kylässä on Hizbollahin toimisto, josta puskaradion välityksellä viestitään, että ’nyt tarvitaan sopimussotilaita’.”

”Rekrytoidut lähetetään koulutusleireille, joilla heidät aivopestään ja opetetaan sotimaan. Heille maksetaan 500 dollaria kuukaudessa. Maan taloustilanne on katastrofaalinen, ihmiset ovat köyhiä, joten jos tulee tarve lähettää Ukrainaan viisituhatta uutta sotilasta, tämä joukko saadaan kyllä kokoon.”

Ajatollah Khomeinin kuvia kantavia mielenosoittajia Yhdysvaltain suurlähetystön edessä Teheranissa marraskuussa 1979.

Kuinka teistä tuli Hizbollahin jäsen?

”Minuun vaikutti suuresti Iranin islamilainen vallankumous, jonka seurauksena šaahi Mohammad Reza Pahlavin hallinto syrjäytettiin. Hänen hallintonsa oli läpeensä korruptoitunut, ja kansa köyhtyi. Kun šaahi lopulta vuonna 1979 pakeni lakkojen lamaannuttamasta Teheranista, ihmiset riemuitsivat. Ylin valta maassa siirtyi šiiamuslimien papistolle, joka oli ollut lähes ainoa vastavoima Pahlavin dynastialle ennen vallankumousta.”

”Vallankumouksen keskeinen ajatus oli vapautuminen monarkin yksinvallasta. Tällainen anti-imperialistinen mullistus häikäisi ihmisiä länsimaissakin, puhumattakaan meistä libanonilaisista nuorista. Kaikki se, samoin kuin vuoden 1979 tapahtumia johtaneen, Iranin johtoon nousseen imaami Khomeinin opit, olivat meille Libanonin šiiamuslimeille kuin raikkaan ilman tuulahdus.”

”Meillehän ei Osmanien valtakunnan aikojen jälkeen ollut annettu minkäänlaisia poliittisia virkoja, vaan meidät sysättiin islamilaisessa maailmassa syrjään. Halusimme nimenomaan šiialaista poliittista aktiivisuutta, ja islamilainen vallankumous antoi meille toivoa siitä, että saisimme lopulta osallistua oman maamme elämään.”

”Sellaisissa mielialoissa elimme vuodesta 1979 aina 1990-luvulle. Se oli erittäin rauhatonta aikaa: Libanonissa oli sisällissota, ja vuonna 1982 Israel alkoi miehittää maamme eteläosaa.”

”Silloin, vuonna 1982, Iranista lähetettiin Libanonin šiiayhteisöön islamilaisen vallankumouskaartin sotilasasiantuntijoita auttamaan ensimmäisten Israelia vastustavien solujen muodostamisessa. Olin silloin kovin innostunut, ja halusin mukaan toimintaan. Liityin Hizbollahiin vuonna 1985.”

Protestoijien kohteena Teheranissa marraskuussa 1987 olivat El Al Israeli Airlinesin toimistot.

Khomeinin paluu Teheraniin helmikuun ensimmäisenä päivänä 1979.

Iranin ilmavoimat rekonstruoivat Khomeinin paluun Teheranissa helmikuun ensimmäisenä päivänä 2012.

Teistä tuli sittemmin yksi järjestön johtajista, ja kuuluitte myös sen poliittiseen neuvostoon. Kuinka puolueuranne eteni?

”Urani puolueessa alkoi asepalveluksella Libanonin eteläosissa taistelevissa vastarintajoukoissa. Olen opiskellut Libanonin valtionyliopistossa, olen poliittisen filosofian maisteri, ja ennen puolueeseen liittymistä jopa opetinkin uskonnollisessa seminaarissa Beirutissa, joten otin vastuulleni mujahidinien (uskonsotureiden) islamilaisen kasvatuksen. Toisin sanoen me vastasimme Hizbollah-taistelijoiden sotilaskoulutuksen ’kulttuuripuolesta’.”

Olitte ilmeisesti jonkinlainen politrukki (upseeri, joka valvoi politiikan toteutumista armeijassa)?

”Kyllä. Mutta poliittinen omatuntoni jatkoi kehittymistään puolueessa toimiessani, ja pian aloin huomata puutteita ideologisessa ajattelussamme: islamilaisen vallankumouksen ajatusten intohimoinen ajaminen johti meitä väärään suuntaan.”

”Aloin kysellä: Tekeekö Hizbollah politiikkaa vain päästäkseen valtaan? Vai auttaakseen kansaa? Silmiemme edessä oli Iranin esimerkki – paransiko islamilainen vallankumous siellä tavallisten šiialaisten elämää? Ei parantanut, vaan pikemminkin vallankumous johti maan takaisin pimeisiin aikoihin. Itse asiassa filosofian maisterintutkintoni lopputyö käsitteli tätä aihetta: voiko uskonnollinen vallankumous mukautua nykyaikaan vai ei?”

”Uskonnollinen vallankumous, sellaisena kuin se Iranissa toteutui, johti vain jälkeenjääneisyyteen ja vapauden puutteeseen, vaikka islam tunnetaan nimenomaan pyrkimyksestä vapauteen. Kuinka muslimi voi siteerata Koraanin toista suuraa, jonka 272. jakeeessa sanotaan: Sinun velvollisuutesi, Muhammed, ei ole ohjata heitä (uskottomia) – ja sitten rankaista naisia siitä, etteivät he käytä hijabia?”

”Al-Ghašiya-suurassa puolestaan sanotaan: Jatka vain varoittamista, sillä sinä olet varoittaja. Ei sinua ole asetettu hallitsemaan heitä. Jos Koraanissa on kirjoitettu noin, miksi pakotamme naiset peittämään itsensä? Se on islamin aatteen vääristelyä.”

”Hizbollahissa voittivat kuitenkin kovan linjan kannattajat, ja he eivät halunneet reformististen aatteiden leviävän šiiayhteisöön. Ääri-ideologia voitti, ei valistus. Toteutettiin islamilaisen vallankumouskaartin linjaa.”

”Hizbollahissa haluttiin juurruttaa kansaan tiukan ideologinen ajattelu. Minä olin edelleen sitä mieltä, että meidän tulisi pyrkiä kouluttamaan ihmisiä, ei vain opettaa heitä tappajiksi. Jäin vähemmistöön – mutta en yksin. Vuonna 1997 järjestimme ensimmäisen puolueensisäisen kapinan šeikki Subhi at-Tufailin, Hizbollahin entisen pääsihteerin, johdolla.”

”Meidän joukkojemme ja Hizbollahin ekstremistisiiven välille syntyi yhteenotto. Me hävisimme, monet meistä kuolivat. Hizbollahia silloista ja nykyistäkin, vuodesta 1992 asti puoluetta hallinnutta johtajaa Hassan Nasrallahia tukivat Libanonin valtion johto ja armeija.”

”Minut pidätettiin terrorismista syytettynä. Kapinaamme ei kuitenkaan koskaan tosiasiallisesti käsitelty, joten vietin neljä kuukautta vankeudessa ja pääsin vapaaksi takuita vastaan. Virallisesti kapinan tutkinta on käynnissä edelleen, ja minun ylläni on jatkuva uhka [vanhojen syytteiden perusteella vangitsemisesta]. Tätä käytetään tarkoituksellisesti opposition kontrolloimisen keinona.”

”Vuonna 1997 erosimme Hizbollahista, ja vuosi vuodelta etäännymme kauemmas siitä. Puolueen johtajat pitävät šiiamuslimeja tietämättömyydessä – ja kansa on valmis tottelemaan kaikkea, mitä he sanovat.”

Oletteko jatkanut poliittista toimintaa puolueesta eroamisen jälkeen?

”Olen edelleen mukana politiikassa ja pyrin säännöllisesti parlamenttiin. Usein juuri vaalien alla, kuumimpien hetkien tullen, Hizbollah on hyökännyt kimppuuni. Sillähän on omat ehdokkaansa, ja jos alkaa tuntua siltä, että puolue voisi menettää ääniä minulle, se hyökkää. Meidät halutaan marginalisoida ja vaikutustamme šiiayhteisöön halutaan suitsia. Kansalle halutaan viestiä: ’Jos kannatatte häntä, teistäkin voidaan hankkiutua eroon’.”

”Kimppuuni on käyty vuonna 2018 ja tuoreeltaan keväällä 2022. Molemmat hyökkäykset tapahtuivat vaalikampanjan aikana. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuun hyökkäys tapahtui Baalbekin kaupungin alueeseen kuuluvassa Al-Hudarin kylässä. Olen ehdolla siinä vaalipiirissä. Heti kun aloin puhua demokratiasta, alkoi ammuskelu. Lapset ja naiset alkoivat kirkua. Hävisin vaaleissa.”

”Minä kuitenkin ymmärrän Hizbollahin pelisäännöt. En pelkää entisiä puoluetovereitani, koska tiedän, kuinka he ajattelevat ja mitä he tekevät. Tuon ammuskelun tarkoituksena ei ollut tappaa minua, se oli vain tavanomaista terroria. Tarkoitus oli pelotella paikallisia, jotta meitä ei otettaisi muihin kyliin puhumaan.”

”Hizbollah on järkevä vihollinen: meidät piiritetään, mutta meitä ei tuhota. Järjestössä ymmärretään, että minun kuolemani johtaisi verikoston kierteeseen, ja se tulisi heille paljon kalliimmaksi kuin edes valintani parlamenttiin.”

Haastattelijana Lilija Japparova

Meduzan jutun suomennosta on tiivistetty ja editoitu HS:n toimituksessa. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS