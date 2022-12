Brittilehti The Guardian joutui todennäköisen kyberhyökkäyksen kohteeksi

Brittilehti The Guardian on kärsinyt tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä lähtien vakavasta tietotekniikkaongelmasta, lehti kertoo nettisivuillaan. Vian syyn uskotaan olevan kiristysohjelmahyökkäys.

Vika on aiheuttanut ongelmia osaan yrityksen käytössä olevista laitteista, ja työntekijöitä on kehotettu sen vuoksi työskentelemään kotoaan käsin keskiviikkona. Verkkojulkaisulle ei ole koitunut mainittavia ongelmia, The Guardian kertoo jutussaan.

The Guardian Media Group uskoo myös saavansa julkaistua torstain sanomalehden suunnitellusti.

The Guardian ei usko tällä hetkellä, että hyökkäyksen takana olisi esimerkiksi ulkomainen taho. Todennäköisesti tarkoituksena on ollut kiristää yhtiöltä rahaa, minkä jälkeen iskun takana olevat hakkerit palauttaisivat laitteet toimintakuntoon.

”Uskomme tämän olevan kiristysohjelmahyökkäys, mutta pidämme kaikki mahdollisuudet avoinna”, lehden päätoimittaja Katharine Viner ja lehteä julkaisevan The Guardian Media Groupin toimitusjohtaja Anna Bateson kertovat The Guardianin jutussa.

The Guardian lupaa jatkavansa julkaisua normaalisti samalla, kun teknologiatiimi selvittää ongelman syitä ja tekee töitä palauttaakseen laitteet toimintakuntoon.