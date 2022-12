Tytöt ovat iältään 13–16-vuotiaita, ja he ovat todennäköisesti tutustuneet toisiinsa netissä.

Kahdeksaa teini-ikäistä tyttöä epäillään 59-vuotiaan miehen murhasta Torontossa. Asiasta kertovat muun muassa Kanadan yleisradioyhtiö CBC ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tyttöjen epäillään puukottaneen miehen viime lauantaina, ja heidät pidätettiin rikospaikan lähellä pian puukotuksen jälkeen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Tytöt ovat iältään 13–16-vuotiaita, ja he ovat todennäköisesti tutustuneet toisiinsa netissä. On mahdollista, että he tapasivat toisensa ensimmäisen kerran lauantaina.

Murhattu mies asui kodittomien yömajassa. Toronton poliisin rikosylikonstaapeli Terry Browne kommentoi, ettei kutsuisi uhria silti niinkään kodittomaksi, vaan henkilöksi, jolla on ollut vaikeaa elämässään. Brownen mukaan uhrilla oli välittävä perhe asuinalueella.

Poliisi epäilee, että puukotusta on edeltänyt välikohtaus tyttöjen ja miehen välillä. Mahdollinen syy puukotukselle voi olla miehen mukana ollut alkoholi.

CBC:n haastatteleman silminnäkijän mukaan tytöt puukottivat miestä vatsaan sen jälkeen, kun olivat yrittäneet saada tältä alkoholia. Poliisin mukaan koko hyökkäys kesti yhteensä noin kolme minuuttia, ja poliisi uskoo kaikkien kahdeksan tytön osallistuneen siihen.

Surma tapahtui Toronton keskustan kalliilla asuinalueella, jossa on korkeita tornitaloja ja hotelleja. Puukotettu mies kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin. Poliisi kertoi saaneensa tapahtumapaikalta talteen erinäisiä aseita muttei tarkentanut, mitä ne olivat.

Toronton poliisi ei ole kutsunut tyttöporukkaa ”jengiksi”, koska tytöt vaikuttavat tulleen eri puolilta kaupunkia ja tavanneen toisensa ensimmäistä kertaa lauantaina. Kolme tytöistä on ollut aiemmin tekemisissä poliisin kanssa. Tutkijat epäilevät, että tytöt ovat saattaneet ajautua lauantaina muihinkin tappeluihin.

Puukotus tapahtui vain hieman ennen kuin Toronton lähellä Vaughanissa nähtiin viiden ihmisen hengen vaatinut joukkoampuminen.

Toronton pormestari John Tory ilmoitti olevansa syvästi järkyttynyt puukotustapauksesta.