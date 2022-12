Zelenskyi sanoi oikeudenmukaisen rauhan tarkoittavan sitä, ettei alueellisesta koskemattomuudesta tehdä kompromisseja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden järjestivät keskiviikkona yhteisen tiedotustilaisuuden Valkoisessa talossa.

Zelenskyi on tällä hetkellä vierailulla Yhdysvalloissa. Kyse on presidentin ensimmäisestä ulkomaanmatkasta Ukrainan sodan aikana.

Ennen tiedotustilaisuutta presidentit olivat käyneet kahdenkeskiset keskustelut Valkoisessa talossa. Zelenskyi oli kertonut ennakkoon aikovansa keskustella Bidenin kanssa yhteistyöstä Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä.

Biden aloitti tilaisuuden toteamalla, että Zelenskyin johtajuus on Venäjän aloittaman sodan aikana on toiminut hänelle inspiraation lähteenä. Hän sanoi, että amerikkalaisten ja muun maailman on tärkeää kuulla jatkossakin suoraan Zelenskyiä sodan kestettyä jo 300 päivää.

"On 300 päivää siitä, kun Venäjä käynnisti brutaalin hyökkäyksensä Ukrainaan. 300 päivää siitä, kun Ukrainan kansa näytti selkärankansa maailmalle puolustaessaan maataan”, Biden sanoi.

Biden kehui ukrainalaisia heidän ”murtumattomasta päättäväisyydestään” ja ”voimakkaasta aggression vastustamisesta”. Hän sanoi Zelenskyin osoittaneen vahvuutta ”autokraattien imperialististen tavoitteiden edessä”.

Hän sanoi, että Yhdysvallat seisoo Ukrainan rinnalla, eikä Ukraina tule jäämään taistelussaan yksin.

"Ukrainan taistelu on osa jotain suurempaa. Seistään kiusaajia vastaan. Seistään vapauden puolesta. Sellaisia me amerikkalaisina olemme.”

"Ette koskaan jää yksin.”

Biden puhui Ukrainan menestyksestä sodassa ja sanoo, että se on voittanut taistelut Kiovassa, Hersonissa ja Harkovassa. Hänen mukaansa maa on uhmannut Venäjän odotuksia joka käänteessä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin luuli heikentävänsä Natoa, mutta onnistui vahvistamaan sitä, Biden arvioi. Bidenin mukaan Putin halusi nähdä jakautuneen Euroopan, mutta teki siitä vieläkin yhdistyneemmän, kun Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Natoon.

Yhdysvaltalaispresidentin mukaan hän ei ole lainkaan huolissaan Ukrainan tueksi muodostuneen kansainvälisen koalition pitämisestä – ei Naton, Euroopan unionin, eikä muidenkaan maiden osalta.

Hän painottaa, ettei ole nähnyt Natoa tai EU:ta ikinä näin yhdistyneenä jonkin asian vuoksi. Hän ei näe merkkejä, että tämä olisi muuttumassa.

"Me kaikki tiedämme, mitä tässä on vaakalaudalla, eurooppalaiset liittolaisemme sitäkin paremmin”, Biden sanoi.

Biden vahvisti tiedotustilaisuuden aikana Yhdysvaltain uuden 1,85 miljardin dollarin asetukipaketin Ukrainalle. Paketti sisältää muun muassa Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmiä, jotka ovat Bidenin mukaan kriittisiä Venäjän ohjushyökkäysten torjunnassa.

Zelenskyi kiitti Bidenia ja Yhdysvaltain kongressia yksimielisestä tuesta Ukrainalle. Hänen mukaansa Patriot-järjestelmät vahvistavat Ukrainan ilmapuolustusta merkittävästi.

"Tämä on ainoa tapa, jolla voimme heikentää terroristivaltion pääasiallista terrorikykyä – mahdollisuutta iskeä kaupunkejamme ja energiaamme vastaan”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoi, että erityisesti viimeisten 30 päivän aikana Ukraina ja Yhdysvallat ovat vahvistuneet "todellisiksi kumppaneiksi ja liittolaisiksi".

Zelenskyi sanoo luottavansa siihen, ettei kongressin edustajainhuoneen vallan vaihtuminen tammikuussa tule vaikuttamaan Ukrainan saamaan tukeen.

Zelenskyin mukaan "Oikeudenmukainen rauha", joka päättää Venäjän sodan Ukrainassa, tarkoittaa, ettei maan alueellisesta koskemattomuudesta tehdä kompromisseja.

"Venäjä on saatava vastuuseen kaikesta, mitä se tekee meitä vastaan”, Zelenskyi sanoi.

Biden sanoi Yhdysvaltain jakavan saman näkemyksen "vapaasta, itsenäisestä, menestyksekkäästä ja turvallisesta Ukrainasta".

Biden sanoi, että kun Zelenskyi on valmis neuvottelemaan Moskovan kanssa, hän tulee tekemään sen "taistelukenttämenestyksen ansiosta".

Zelenskyi saapui vierailulle Yhdysvaltoihin keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Hänen on määrä puhua vielä Yhdysvaltain kongressille torstain vastaisena yönä kello 2.30 Suomen aikaa.