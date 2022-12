Talebanin korkeakouluministerin mukaan yliopistokiellon syynä on naisten pukeutumissääntöjen rikkominen. Tunnelma Afganistanissa on lohduton.

”Kuultuani päätöksestä en ole pystynyt nukkumaan ja syömään”, kertoo Faizi, 26, puhelimitse HS:lle eteläisessä Afganistanissa sijaitsevasta Kandaharin maakunnasta.

Faizin nimi on muutettu turvallisuussyistä.

Hänen piti valmistua yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi kuukauden päästä. Loppukokeiden oli määrä alkaa tulevana lauantaina.

”En pysty miettimään muuta kuin mitä tulevaisuudelleni tapahtuu. Kukaan ei puolusta meitä”, Faizi sanoo vaimealla äänellä.

Taleban-hallinto ilmoitti tämän viikon tiistaina, että naiset eivät saa enää käydä yliopistoa.

Käytännössä se tarkoittaa, että koulunkäynti loppuu afganistanilaisilta tytöiltä 12 vuoden iässä, koska yläkoulu kiellettiin tytöiltä jo viime keväänä.

Talebanin viesti yliopistoille oli lyhyt: ”Jumalalla olkoon hyvä elämä! Naispuolisten opiskelijoiden koulunkäynti on kielletty toistaiseksi. Teidän tulee noudattaa sääntöä ja tiedottaa ministeriötä toimeenpanostanne.”

Paperin oikeassa yläkulmassa on korkeakoulutuksesta vastaavan ministeriön leima ja vasemmassa Afganistanin islamilaisen emiraatin leima.

Afganistanilaisen yliopiston dekaani kertoo, että viesti tuli Talebanilta Whatsappilla liitetiedostona. HS ei julkaise dekaanin nimeä ja tarkkaa asuinpaikkaa turvallisuussyistä.

Edellisen hallintokautensa aikana 1990-luvulla Taleban muotoili viestin samalla tapaa. Silloin koulut eivät ikinä auenneet tytöille.

Dekaanin mukaan nyt on käymässä samoin.

”Taleban-hallinnon alla tytöt eivät tule ikinä palaamaan kouluun tässä maassa.”

Torstaina korkeakoulutuksesta vastaava Talebanin ministeri Neda Mohammad Nadeem väitti, että kielto johtuu pukeutumis­säännösten rikkomisesta.

”Ne naisopiskelijat, jotka tulivat yliopistoille kotoaan eivät myöskään noudattaneet hijab-sääntöjä – – he pukeutuivat kuin he olisivat menossa häihin”, ministeri sanoi valtiontelevisiossa.

Dekaanin mukaan tunnelma yliopistolla on lohduton. Keskiviikosta lähtien koululla on ollut vain miehiä. Naispuoliset opiskelijat ovat soittaneet hätääntyneitä puheluita ja kysyneet, mitä he voivat nyt tehdä.

Dekaani on yrittänyt lohduttaa heitä, vaikka hän tietää, ettei voi auttaa juuri mitenkään.

Talebanin turvallisuusjoukot ovat uhanneet pidätyksillä ja rangaistuksilla, jos kieltoa ei noudateta.

”Koko koulu suljetaan, jos emme noudata Taleban-hallinnon päätöstä.”

Talebanin päätös on tyrmistyttänyt ympäri maailman. YK on vaatinut päätöksen välitöntä kumoamista. Yhdysvallat on uhannut merkittävillä vastatoimilla Taleban-hallintoa vastaan. Myös useat islaminuskoiset maat ovat tuominneet päätöksen.

Noustuaan valtaan viime vuoden elokuussa Taleban-hallinto on päätyökseen kaventanut naisten oikeuksia ja hiljentänyt kansansa pelolla.

Koulukiellon lisäksi vain tietyillä aloilla työskentelevät naiset ovat voineet jatkaa työntekoa. Naisten ja tyttöjen vaatetukseen on puututtu, ja he voivat matkustaa yksin vain lyhyen matkan kotoaan. Puistoissa, kuntosaleilla ja julkisissa tapahtumissa käynti on kielletty tytöiltä ja naisilta. Moraalipoliisi vahtii naisten käytöstä kaduilla.

Maassa suoritettiin joulukuun alussa ensimmäinen julkinen teloitus sitten Talebanin edellisen hallintokauden 1990-luvulla. Tapahtumaa oli seuraamassa Talebanin johtohenkilöitä.

Kansainvälinen yhteisö on yrittänyt painostaa maan hallintoa sulkemalla rahahanat, mutta tulokset ovat olleet olemattomat. Taleban-hallinto on koko ajan vain koventanut otteitaan.

Afganistanin talous on katastrofaalisessa tilassa, ja siitä kärsii ennen kaikkea tavallinen kansa.

Naisten ja tyttöjen koulunkäyntiin liittyvät rajoitukset ovat aiheuttaneet eripuraa myös Taleban-liikkeen sisällä.

Viime keväästä lähtien useat Talebanin ministerit ovat julkisesti puhuneet tyttöjen koulunkäynnin puolesta.

Lopullinen päätäntävalta on kuitenkin liikkeen korkeimmalla johtajalla Haibatullah Akhundzadalla ja hänen lähipiirillään, jotka ovat jääräpäisesti ajamassa Afganistania kohti menneisyyttä.

Naiset osoittivat mieltään yliopistokieltoa kohtaan Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

Dekaani kertoo, että tulevalle lauantaille on suunnitteilla mielenosoitus yliopistolla. Miespuoliset opiskelijat haluavat osoittaa tukensa naisopiskelijoille.

”He uhkaavat lopettaa omat opintonsa, jos kieltoa ei poisteta”, kertoo dekaani.

Kun yliopistot suljettiin naisilta, afganistanilaiset miehet ovat ensimmäistä kertaa nousseet julkisesti puolustamaan naisten oikeuksia muutamissa yliopistoissa ympäri maata.

Mielenosoitusten pitäminen Talebanin yksipuoluejärjestelmässä on äärimmäisen vaarallista.

Talebanin turvallisuusjoukot hajottivat väkivalloin Kabulissa torstaina pidetyn mielenosoituksen. Mielenosoitukseen osallistui 20–30 naista. Heistä viisi pidätettiin ja useita pahoinpideltiin.

”Maatamme hallitsee joukko uskonnollisia ääriajattelijoita, jotka eivät ymmärrä laista ja säännöistä mitään”, dekaani sanoo.

Hän näkee kotimaansa maailman isoimpana vankilana, jossa kehitys menee joka päivä askeleen taakse päin.

Dekaanin äänestä kuulee epätoivon. Hän on työskennellyt jo vuosikymmeniä virkamiehenä ja opettajana paremman yhteiskunnan puolesta, mutta on päättänyt nyt luovuttaa.

”Aion irtisanoa itseni lähipäivinä. Alan ehkä kaupanpitäjäksi.”

Faizi sanoo puhelun päätteeksi, että hän aikoo lauantaina palata muiden naisopiskelijoiden kanssa ylipistolle osallistuakseen loppukokeisiin.

Eikö häntä pelota rikkoa kieltoa?

”Talebanit eivät voi tehdä meille mitään. He ovat kouluttamattomia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä mistään mitään.”