Taleban katsoi Iraniin ja huomasi, että naisten koulutus on vaarallista

Iranin naiset ovat koulutettuja eivätkä enää tyydy syrjintään. Talebanin päätös kieltää naisten korkeakoulutus saattoi liittyä Iranin mielenosoituksiin.

Tiistaina ääri-islamilainen Taleban ilmoitti, että naiset eivät enää saa opiskella Afganistanin korkeakouluissa.

Päätöstä oli pelätty siitä lähtien kun Taleban valtasi Afganistanin elokuussa 2021.

Miksi naiset saivat opiskella yliopistossa vielä puolitoista vuotta maan valtauksen jälkeen, ja miksi opiskelu kiellettiin juuri nyt?

Ainakin yksi syy saattavat olla naapurimaan Iranin tapahtumat.

Iranissa on syksyn mittaan noussut poikkeuksellisen voimakas mielenosoitusliike. Se alkoi pukeutumissääntöjä vastaan sen jälkeen, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli siveyspoliisin käsissä syyskuussa.

Taleban tietenkin seuraa naapurimaan tapahtumia tarkkaan. Taleban on saattanut ajatellut, että on varmempi lopettaa opiskelu ennen kuin naisopiskelijat oppivat liian kriittisiksi.

Iranin naiset ovat monien asiantuntijoiden mukaan nousseet vastarintaan juuri korkean koulutustasonsa vuoksi. Vuoden 1979 islamilainen vallankumous oli katastrofi iranilaisten vapauksille. Koulutustaso on kuitenkin kiistatta parantunut, varsinkin naisten koulutustaso.

Lähtötaso oli takapajuinen. Vuonna 1978 vain neljännes Iranin naisista osasi lukea, kuten Afganistanissa nyt.

Käytännössä kaikki iranilaistytöt käyvät nyt peruskoulun, ja naisten lukutaito on noussut yli 80 prosenttiin. Korkeakoulutukseen ottaa osaa yli puolet iranilaisnaisista – lukema on 20-kertaistunut 1970-luvusta ja on kansainvälisestikin hyvä saavutus.

Iranin vallankumouksen tavoite oli luoda moderni tasavalta, jota hallitsee konservatiivinen islam. Tavoite on ristiriitainen ja siksi mahdoton. Mutta koulutuksen tärkeyttä ei Iranissa kiistä kukaan.

Alkuvuosina 1980-luvulla tytöt opiskelivat oman opetussuunnitelman mukaan.

Uudistusmielisen presidentin Mohammad Khatamin aikana 2000-luvun alussa koulutus tasa-arvoistui. Konservatiivit ovat kiristäneet ruuvia takaisinpäin, mutta Iranin naiset ovat jo pitkään olleet koulutetumpia kuin miehet.

Todellisuus ei ole niin ruusuinen kuin numeroista voisi päätellä. Naiset eivät voi valita kaikkia oppiaineita. Akateeminen vapaus on rajoitettua, ja naisilla se on vielä rajoitetumpaa. Sukupuolet opiskelevat erillään, ja naisten opetuksen taso on heikompi.

Silti Iranin naisten koulutustaso on kiistatta korkea, ja sitäkin räikeämpää on iranilaisnaisten syrjintä työmarkkinoilla. Naiset kouluttautuvat hyvin, mutta päätyvät kotiäideiksi ja työttömiksi. Naisten vapautta rajoitetaan lainsäädännössä monin tavoin, joista pukeutumissäännöt ovat vain yksi.

Iran siis suhtautuu koulutukseen päinvastoin kuin Taleban.

On julmaa ivaa, että sana taleban tarkoittaa opiskelijoita. Afganistanin maaseudulla taleb on koraanikouluissa islamin opetuksia ulkoa tankkaava mies. Kriittistä tieteellistä tietoa Taleban pitää epäilyttävänä ja Jumalan sanan vastaisena.

On siis hyvinkin mahdollista, että Taleban sai kimmokkeen naisten yliopisto-opiskelun kieltämiseen Iranin mielenosoituksia seurattuaan.

Mutta aivan varmasti Iranista ovat ottaneet oppia Afganistanin naiset. Päätös yliopisto-opintojen kieltämisestä sai aikaan mielenosoituksia, vaikka avoin mielenosoittaminen on Afganistanissa hyvin vaarallista.

Taleban on sama kuin ennenkin, mutta Afganistan ei ole.

Miesopiskelijat ovat aloittaneet opiskelulakon. Kukaan ei opiskele, jos kaikki eivät saa opiskella, kuuluu viesti.