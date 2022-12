Eva Kaili on kertonut asianajajalleen, että kokee joutuneensa vedetyksi mukaan puolisonsa takia. Puolisokin on yhä vangittuna.

Bryssel

Lahjusskandaalin vuoksi tehtävästään erotettu EU-parlamentin entinen varapuhemies Eva Kaili on vakuuttanut brysseliläisessä oikeusistuimessa olevansa syytön ja vaatinut päästä pois vankeudesta.

Kailin vangitsemisen jatkosta päätetään torstaina Brysselissä.

Kuuleminen tapahtui suljetuin ovin. Kailin asianajaja on kertonut medialle, että Kaili kokee joutuneensa vyyhtiin puolisonsa ja niin ikään lahjusjupakassa syytetyn Francesco Giorgin takia.

Kaili pidätettiin 9. joulukuuta Belgian poliisin pitkään valmistelemassa operaatiossa, jossa häneltä ja hänen läheisiltään takavarikoitiin 1,5 miljoonaa euroa käteisenä. Kailin isä jäi kiinni EU-parlamentin lähellä olevasta hotellista 750 000 euroa matkalaukussaan.

Tällä hetkellä epäillään, että rahatukkujen taustalla on Qatar, joka lahjoi EU-parlamentissa ja sen liepeillä työskenteleviä saadakseen puolestapuhujia.

Eva Kaili vieraili Qatarissa 31. lokakuuta keskustelemassa ministeri Ali bin Samikh al-Marrin kanssa.

Kreikkalaisen Kailin lisäksi poliisi otti alun perin kiinni kolme muuta ihmistä.

He kaikki ovat italialaisia: Giorgin lisäksi edelleen vangittuna on entinen meppi ja nykyinen lobbari Pier Panzeri. Vangittuna oli myös Niccolo Figa-Talamanca, joka johtaa Brysselissä toimivaa ihmisoikeusjärjestöä No Peace Without Justice (suom. Ei rauhaa ilman oikeutta). Hän pääsi viime viikolla vapaaksi.

Tapaus on aiheuttanut kuohuntaa myös muissa EU-instituutioissa kuin parlamentissa, ja synkimpien arvioiden mukaan on vain ajan kysymys, milloin tutkinta laajenee nykyiseen EU-komissioon.

Komissio on pyytänyt jo selvitystä entiseltä komissaarilta, kreikkalaiselta Dimitris Avramopoulosilta, joka lopetti komissaarina marraskuussa 2019. Hän on ottanut vuonna 2021 vastaan 60 000 euron palkkion työskenneltyään Pier Panzerin perustamalle Fight Impunity -kansalaisjärjestölle.

Kyse on siitä, noudattiko Avramopoulos komission lobbaussääntöjä, kun hän edisti kansalaisjärjestön asiaa.

Entisillä komissaareilla on kahden vuoden karenssi, jonka aikana heidän pitää informoida komissiota uusista työtehtävistään ja välttää tehtäviä, joissa on intressiristiriita komissiossa olleiden työtehtävien kanssa.