Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka kommentoi torstaina uhmakkaasti raportteja Valko-Venäjän ja Venäjän yhteisistä sotaharjoituksista.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

”Jos haluatte rauhaa, valmistautukaa sotaan”, Lukašenka sanoi valkovenäläisen Telegram-kanavan julkaisemalla videolla lainaten vanhaa sananlaskua.

Lukašenkan väitteen mukaan Valko-Venäjä ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että maata vastaan voitaisiin hyökätä.

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat järjestäneet joulukuussa yhteisiä sotaharjoituksia Valko-Venäjällä.

Ukraina on aiemmin varoittanut, että Venäjä ja Valko-Venäjä saattavat suunnitella hyökkäystä Pohjois-Ukrainaan. Valko-Venäjän ja Venäjän viralliset lähteet ovat kiistäneet väitteet.

Britannian puolustusministeriö on arvioinut, että Valko-Venäjä on todennäköisesti ottanut viime aikoina merkittävän roolin Venäjän mobilisoitujen reserviläisten kouluttamisessa.

Brittitiedustelun mukaan valkovenäläisten sotilaskouluttajien käyttö on osoitus ylikuormituksesta Venäjän sotilasjärjestelmässä. Järjestelyllä pyritään korvaamaan venäläisten sotilaskouluttajien puutetta, sillä moni heistä on joko kaatunut tai on palveluksessa rintamalla.