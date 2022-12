Arizonan väistyvä kuvernööri Doug Ducey on myöntynyt Joe Bidenin hallinnon vaatimukseen poistaa kuljetuskonteista rakennettu muuri osavaltion rajalta.

Arizonan väistyvä kuvernööri, republikaanipuolueeseen kuuluva Doug Ducey on myöntynyt liittovaltiolta tulleeseen paineeseen ja määrännyt osavaltion etelärajalle muuriksi kasatut kuljetuskontit poistettavaksi, kertovat muun muassa The New York Times ja BBC.

Arizona on ollut yksi alueista, jossa maahanmuuton ratkaiseminen muureilla on jo vuosien ajan ollut kiivas puheenaihe. HS vieraili syksyllä 2020 Arizonan alueella, jonne silloisen presidentin Donald Trumpin lupaama rajamuuri oli rakennettu.

Nyt poistettavaksi määrätty muuri on kuitenkin tuore tapaus. Kuvernööri Ducey määräsi viime elokuussa satoja kuljetuskontteja muuriksi kilometrien mittaiselle alueelle tukkimaan raja-aidassa olevia aukkoja. Päällekkäin kasattujen konttien on tarkoitus toimia aidan kaltaisena kulkuesteenä.

Kontteja on kasattu Meksikon ja Arizonan osavaltion rajalla sijaitsevassa Yuman kaupungissa ja Etelä-Arizonassa sijaitsevassa Coronadon kansallispuistossa. Projekti on maksanut ainakin 82 miljoonaa dollaria (77 miljoonaa euroa).

Viime viikolla presidentti Joe Bidenin hallinto nosti oikeusjutun Duceyta vastaan. Presidentin hallinnon mukaan kontit oli kasattu valtion maaperälle laittomasti, minkä lisäksi Duceyta syytettiin vahingon aiheuttamisesta kasvillisuudella kansallispuistossa.

Ducey oli alun perin ilmoittanut konttimuurin kasaamisen syyksi ”Washingtonin kyvyttömyyden ratkaista maahanmuuttokriisi”.

Duceyn edustaja C.J. Karamargin sanoi, että kuvernööri suostui hallinnon vaatimukseen konttimuurin purkamisesta, koska se oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, kertoo The New York Times.

”Olemme alusta lähtien sanoneet, että konttien kasaaminen on väliaikainen ratkaisu. Poistamme ne mielellämme, jos liittovaltion hallitus tekee työnsä ja huolehtii rajaturvallisuudesta”, Karamargin sanoi.

On toistaiseksi epäselvää, paljonko konttien poistaminen ja niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen maksaa.