The New York Timesin kuukausia kestänyt selvitystyö kertoo uusia yksityiskohtaisia tietoja Butšan tapahtumista.

Kiovan lähellä sijaitsevasta Butšan kaupungista tuli huhtikuun alussa synonyymi Venäjän joukkojen raakuuksille ja sotarikoksille.

Kun Venäjä joutui vetäytymään pois Kiovan lähistöltä, paljastui pienestä Butšan kaupungista säälimätön joukkosurma. Venäjän sotilaat olivat tappaneet kaupungissa satoja ukrainalaisia siviilejä, jättäneet palaneita ruumiita kadulle ja kaivaneet kaupungin keskustassa olevan kirkon taakse joukkohaudan.

Kuvat Butšasta järkyttivät kansainvälistä yhteisöä, ja tapahtumien paljastumisen jälkeen puheet Venäjän sotatoimista kovenivat entisestään. Venäjää vaadittiin tilille sotarikoksistaan ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui huhtikuun puolivälissä Venäjän toimia kansanmurhaksi.

Venäjä kiisti – ja kiistää yhä – kaiken. Vladimir Putinin mukaan Butšan kuvat olivat ukrainalaisten länsimediaa varten tehtailema lavastus ja provokaatio.

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times on tutkinut kuukausien ajan, mitä Butšassa on tarkalleen ottaen tapahtunut.

Lehti on saanut selville ennen julkaisemattomia tietoja verilöylystä olemalla paikan päällä Butšassa, haastattelemalla paikallisia, keräämällä video- ja kuvamateriaalia sekä selvittämällä muita salassa pidettyjä lähteitä. Tiedot on julkaistu torstaina The New York Timesin artikkelissa.

Lehti on perehtynyt erityisesti tapahtumiin Butšan Jablunska-kadulla, joka on yksi kaupungin pääkaduista. Se kulkee vaakasuunnassa Butšan halki ja risteää toisen pääkadun Vokzalnan kanssa. Verilöylyn jälkeen Jablunska-katua alettiin kutsua Butšassa ”kuolemankaduksi”.

Kuukausia kestäneen tutkimuksen keskeinen löytö on, että päävastuussa Butšan verilöylystä on venäläinen 234. maahanlaskurykmentti. Se koostuu laskuvarjojääkäreistä, jotka on koulutettu Pihkovan kaupungissa Länsi-Venäjällä hyvin lähellä Viron rajaa.

Rykmentti kuuluu Venäjän asevoimien parhaiten koulutettuihin ja varusteltuihin yksikköihin. Rykmentin johtajana toimi ja näin ollen Butšan tapahtumista ensisijaisesti vastuussa oli everstiluutnantti Artjom Gorodilov, The New York Times kertoo. Gorodilov ylennettiin everstiksi vain muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjän joukot olivat vetäytyneet Butšasta. Lehti ei tavoittanut Gorodilovia kommentoimaan tekojaan.

The New York Timesin jutussa todetaan, että Butšassa oli myös muiden venäläisten yksiköiden sotilaita, mutta suurimman vastuun joukkosurmasta kantaa 234. rykmentti. Lehti on todistanut asian keräämällä kuvamateriaalia sotatarvikkeista, univormujen merkeistä ja ammuslaatikoiden pakkausmerkinnöistä sekä kuuntelemalla radiokeskusteluja.

Apuna tulkintaansa The New York Timesin toimittajat ovat saaneet sotilasasiantuntijoilta.

Puhelutietoja selvittämällä The New York Times sai todistettua, että venäläissotilaat käyttivät surmaamiensa ukrainalaissiviilien puhelimia soittaakseen kotona oleville läheisilleen. Usein sotilaat käyttivät kuolleiden ukrainalaisten puhelimia soittaakseen kotiin Venäjälle vain tunteja sen jälkeen, kun olivat tappaneet nämä.

Puhelutietojen avulla lehti onnistui henkilöimään 234. rykmentistä yli 20 sotilasta, jotka osallistuivat Butšan joukkosurmaan. Lehti selvitti myös yli 30 kuolleen henkilöllisyyden. Kuolleet olivat kaiken ikäisiä, ja suuri osa heistä oli tapettu ampumalla. Lähes kaikki kuolleet olivat siviilejä.

Kenenkään Jablunska-kadulla kuolleen surma ei ollut tapahtunut sattumalta esimerkiksi niin, että he olisivat joutuneet taisteluiden aikana ristituleen. Sen sijaan siviilien tappamisen syynä näyttää olleen Venäjän joukkojen järjestelmällinen ”puhdistusoperaatio”, The New York Timesin jutussa todetaan.