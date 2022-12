”So what” on Amerikassa monen näkemys Trumpia rajusti syyllistävään järkäle­raporttiin

Paljastukset Trumpin ja tämän lähipiirin tekemisistä kongressitalon valtauksen tiimoilta eivät ole ratkaisevasti muuttaneet republikaanien ajatuksia, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Harvoin näkee uutisjuttua, jonka tekemiseen on osallistunut 22 toimittajaa. Ainakin sen verran ihmisiä osallistui nimilitanian perusteella The Washington Post -lehden varhain perjantaina Suomen aikaa julkaiseman jutun tekoon.

Toimituksessa oli kiireellä kahlattu läpi juuri julkaistu 845-sivuinen jättiraportti, joka käsittelee Yhdysvaltain kongressitalon väkivaltaista valtaamista 6. tammikuuta 2021. Raportti perustuu yli tuhannen todistajan haastatteluun ja yli miljoonan asiakirjasivun läpikäymiseen.

Raportin päähavainto oli se, että ”yksi mies”, Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, oli vastuussa siitä, että mellakoiva väkijoukko tunkeutui kongressiin ja yritti kumota marraskuussa 2020 pidettyjen presidentinvaalien tuloksen Trumpin eduksi.

Ei Trumpia, ei demokratialle vaarallista mellakkaa, sanoi raportti.

Viime maanantaina kongressin erityisvaliokunta, niin sanottu Capitol-komitea, esitti jo oikeusministeriölle, että Trumpia vastaan kannattaisi nostaa syytteet neljän eri rikosnimikkeen, kuten kapinan, perusteella.

Valiokunnan puheenjohtaja, demokraatti Bennie Thompson totesi alkusanoissaan, että Trump käyttäytyi mellakan aikaan kuin tyranni, joka pääsi tavoitteessaan vaarallisen pitkälle.

Komitean varapuheenjohtaja, republikaani Liz Cheney puolestaan kirjoitti, että Trump on kelvoton enää koskaan hoitamaan minkäänlaista virkatehtävää Yhdysvalloissa. Tämä oli myös komitean yhteinen linjaus.

Trumpin kannattajat rynnivät Yhdysvaltain kongressirakennukseen 6. tammikuuta 2021.

Vaikka raportti vaikuttaa hyvinkin painokkaalta ruoppaukselta Trumpin sekavien presidenttivuosien 2017–2021 kaoottiseen loppuhuipentumaan, on epäselvää, mikä sen ja raportin laatineen komitean vaikutus Trumpin kohtalolle ja Yhdysvaltain demokratian kestävyydelle on.

Ensinnäkään komitean maanantainen suositus Trumpin vastaisten syytteiden nostamiseksi ei sido eikä velvoita ketään. Toisekseen raportin esittämät uudistusvaatimukset – jotta vastaavat tapahtumat vältetään jatkossa – saatetaan vesittää hyvinkin pian.

Tammikuun alussa Yhdysvalloissa astuu valtaan lakiasäätävän kongressin uusi kokoonpano. Capitol-komitean yhdeksästä jäsenestä neljä ei enää istu uudessa kongressissa. Väistyvien edustajien joukossa ovat myös ainoat kaksi republikaanijäsentä.

Varapuheenjohtajana toiminut wyomingilainen republikaani Cheney menettää pian kongressipaikkansa, koska Trump apujoukkoineen asettui tukemaan Cheneyn päihittänyttä ehdokasta republikaanien esivaaleissa viime syksynä. Aiemmin suositun Cheneyn kaatuminen oli merkki siitä, miten suurta vaikutusvaltaa Trump yhä puolueessaan käyttää.

Toinen komitean republikaanijäsen, Illinoisin Adam Kinzinger puolestaan ilmoitti jo ajat sitten lähtevänsä politiikasta. Hänen uutisoitiin saaneen runsaasti tappouhkauksia Trump-kriittisten näkemystensä vuoksi, minkä lisäksi sukulaistenkin kerrotaan katkaisseen häneen välit.

The Washington Postin mukaan näyttää siltä, että marraskuun kongressivaaleissa edustajainhuoneen enemmistön voittaneet republikaanit ovat valmiita estämään monien Capitol-komitean suositusten käsittelyn kongressissa.

Yksi ehdotus saattaa kuitenkin toteutua lähiaikoina: vuonna 1887 voimaan astuneen vaalilain uudistus.

Kyseinen laki linjaa hyvin sekavin sanankääntein sen, miten presidentti tulisi valita Yhdysvaltain valitsijamies­järjestelmän perusteella.

Epäselvyys toimi yhtenä pontimena sille, miksi Trump saattoi yhä yrittää kumota vaalituloksen, joka oli hänelle selvästi tappiollinen. Komitean mukaan Trumpin ja tämän neuvonantajien yritykset käyttää vuoden 1887 lakia vallankaappaukseen olivat ”korruptoituneita” ja sotivat lain lisäksi historiaa vastaan.

Capitol-komitean puheenjohtaja Bennie Thompson kuunteli todistajien valaa komitean seitsemännessä julkisessa kuulemisessa 12. heinäkuuta.

Capitol-komitean raportti on Yhdysvaltain politiikan seuraajille täynnä huikeita yksityiskohtia, ja se jää varmasti keskeiseksi dokumentiksi tulevaisuuden historiankirjoittajille, kuten jäi esimerkiksi syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskuja selvittäneen 9/11-komission raportti.

Capitol-raportissa esimerkiksi kerrotaan, että parin kuukauden aikana marraskuun 2020 vaaleista alkaen Trump lähipiireineen yritti vaikuttaa vaalituloksen muuttamiseen ainakin 200:lla eri yhteydenotolla osavaltioiden tai paikallisen tason päättäjiin. Painostamista tehtiin myös ainakin 125:llä sosiaalisen median viestillä.

Varsinaista šokkiuutista raportti ei jouluun valmistautuville amerikkalaisille kuitenkaan tarjoa.

Trump aloitti vaalivilppivalheidensa kertomisen jo kuukausia ennen vaaleja, kongressitalon valtaamista seurattiin suorassa lähetyksessä ja monet raportin paljastuksista tulivat julki jo viime kesänä pidetyissä julkisissa kuulemisissa sekä muusta uutisoinnista.

Yhä hyvin merkittävä osa amerikkalaisista on valmis sanomaan asiasta, että so what eli mitä välii.

Monen mielestä käynnissä on ollut ”noitavaino”, jollaiseksi Trump on komitean työtä soimannut. Siinä mielessä tilanne ei ole ratkaisevasti muuttunut vuoden 2021 alun jälkeen.

Heti kongressitalon valtaamisen jälkeen järjestetyssä äänestyksessä kahdeksan republikaanisenaattoria ja peräti 139 edustajainhuoneen republikaania äänesti demokraatti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista vastaan. Näin siis ennen kuin veri oli saatu mopattua pois kongressitalon lattioilta. Mellakan yhteydessä kuoli viisi ihmistä ja loukkaantui mahdollisesti satoja.

Helmikuussa 2021 pidetyssä Trumpin vastaisessa virkarikos­oikeudenkäynnissä vain seitsemän republikaanisenaattoria äänesti Trumpin tuomitsemisen puolesta. Demokraattien kongressiedustajista sen sijaan jokainen oli sitä mieltä, että Trump oli syyllistynyt kapinaan kiihottamiseen.

Edustajainhuoneessa vain 10 republikaania äänesti Trumpin syyttämisen puolesta, kun 197 vastusti syytteitä. Heidän joukossaan olivat ainoat Capitol-komitean republikaanit, Trumpin tukijoukkojen politiikasta pois savustamat Liz Cheney ja Adam Kinzinger.

Republikaanit Liz Cheney ja Adam Kinzinger kuvattuna Capitol-komitean kuulemisessa 27. heinäkuuta.

Tämän vuoden syyskuun lopussa julkaistussa Monmouth-yliopiston mielipidekyselyssä demokraateista 78 prosenttia halusi, että Trumpia vastaan nostetaan syytteet kongressitalon valtaamisen takia, mutta republikaaneista syytteitä kannatti vain 10 prosenttia.

Vaikuttaa siltä, etteivät republikaanien mietteet Trumpista olennaisesti muutu, vaikka heitä paiskaisi 845-sivuisella raportilla päähän.

Vajaan kuukauden takaisessa Yougov-tutkimuslaitoksen kyselyssä republikaaneista 79 prosenttia kertoi suhtautuvansa Trumpiin myönteisesti ja 58 prosenttia toivoi hänen pyrkivän ehdolle vuoden 2024 vaaleissa, kuten hän tekeekin. Trump oli selvästi suositumpi kuin uudeksi republikaanien tähdeksi povattu Floridan kuvernööri Ron DeSantis.