Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Ranska

Pariisin ammuskelussa kolmas kuolon­uhri – epäilty otettiin kiinni kampaamossa

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa on haavoittunut useita ihmisiä. Mies on paikalliselle poliisille tuttu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Sulje

Kolme ihmistä on kuollut ja neljä on haavoittunut ampumaväli­kohtauksessa Rue d’Enghienillä Pariisissa, kertovat ranskalaismediat sekä uutistoimistot AFP ja Reuters. Ranskalaisen BFM-tv:n mukaan kahden haavoittuneen vammat ovat vakavat. Syyttäjänvirasto vahvisti mediatiedot, joiden mukaan 69-vuotias mies on otettu kiinni. Le Parisienin mukaan hän on Ranskan kansalainen. BFM-tv:n mukaan mies on paikalliselle poliisille tuttu, ja hän oli vuosi sitten hyökännyt siirtolaisleirille. Syyttäjänvirasto ilmoitti noin kahdelta iltapäivällä Suomen aikaa tilanteen olevan ohi. Viranomaisten mukaan ampujan motiiveja selvitetään. Pariisin 10. arrondissementin pormestari Alexandra Cordebard kertoi Reutersin mukaan, että ampuminen tapahtui kurdien kulttuurikeskuksessa, sitä vastapäätä olevassa ravintolassa sekä kampaamossa. AFP:n haastatteleman asukkaan mukaan ampuja otettiin kiinni kampaamossa. Viereisen rakennuksen kauppias kertoi AFP:lle kuulleensa seitsemän tai kahdeksan laukausta. Hän kuvaili tunnelmaa paniikinomaiseksi. Sivullisia kehotettiin välttämään aluetta. Poliiseja ja pelastusviranomaisia kadulla ampumavälikohtauksen jälkeen Pariisin keskustassa perjantaina.