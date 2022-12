Torstaisessa puheessaan Venäjän presidentti käytti sanaa ”sota” tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Helmikuun loppupuolella Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Heti sen jälkeen sanan- ja median vapaus kiristyivät nyky-Venäjällä ennennäkemättömiin mittasuhteisiin.

Muun muassa ”sota”-sanan käytöstä tuli kiellettyä, ja sen käytöstä onkin tuomittu jo lukuisia venäläisiä. Venäjän valtiojohtokin on kiertänyt sanan käyttöä parhaansa mukaan: kyseessä ei missään nimessä ole sota, vaan ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainan vapauttamiseksi.

Jotain on kuitenkin tapahtunut: joko sodasta on Venäjälläkin tullut sotaa tai Venäjän presidentin Vladimir Putinin ote kiertosanojen taiteesta lipsuu. Oli miten oli, torstaisessa puheessaan Putin kohautti käyttämällä juuri sitä kiellettyä sanaa.

Sota.

Nyt Pietarin paikallisparlamentin edustaja on käynyt Putinia vastaan tämän omilla aseilla. Nikita Juferev esittää valtakunnansyyttäjälle, että Putin tulisi saattaa syytteeseen ”armeijaa koskevien valeuutisten levittämisestä” – samalla tavoin kuin kaikki muutkin, jotka ovat uskaltautuneet kirjoittamaan ”sota” esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuunsa.

Asiasta kertoo Euroopasta käsin toimiva venäläisjulkaisu Meduza.

Juferev kirjoitti torstai-iltana Twitter-tilillään:

”Vladimir Putin kutsui sotaa sodaksi: ”Meidän tavoitteemme on lopettaa tämä sota.” Mutta määräystä sotilaallisen erikoisoperaation lopettamisesta ei ole annettu, eikä sotaa ole julistettu. Vastaavien sanojen käytöstä on jo tuomittu tuhansia ihmisiä. Lähetin kirjeen viranomaisille, jotta Putinia kohtaan nostettaisiin syyte armeijaa koskevien valeuutisten levittämisestä.”

Kyseessä on rikos, josta voi Venäjällä saada jopa viidentoista vuoden vankeusrangaistuksen.

Julkaisuunsa Juferev on liittänyt kopion virallisesta kirjeestä, joka on osoitettu Venäjän valtakunnansyyttäjälle ja sisäministerille.

Perjantaina Juferev teki uuden julkaisun, jonka liitteenä oli kuva hänen saamastaan palautteesta edellisen julkaisun jälkeen. Viesteissä häntä uhkaillaan ja kutsutaan petturiksi.

Twiitissään Juferev kertoo, että hänen yhteystietonsa julkaistiin sotaa tukevilla ”Z-kanavilla”, ja hän on saanut sadoittain viestejä ja puheluita.

”Ihmisillä ei selvästi ole tarpeeksi alustoja mielipiteensä ilmaisuun! Tulemme tekemään asialle jotakin!”, valtuutettu vitsaili.

HS:n tiedossa ei toistaiseksi ole, onko Juferevin kirje edennyt viranomaisille ja kuinka nämä ovat siihen reagoineet.

Moskovassa toimittajille puhunut Putin sanoi torstaina, ettei Venäjän tavoitteena ole eskaloida konfliktia entisestään, vaan päinvastoin lopettaa sota. Kyse oli tiettävästi ensimmäisestä kerrasta, kun Putin on julkisesti kutsunut Ukrainassa käytäviä taisteluita sodaksi.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan kymmenen kuukautta sitten.

Venäläisen kansalaisjärjestö OVD-infon tietojen mukaan Venäjällä on sodanvastaisten mielenilmausten vuoksi pidätetty yli 21 000 ihmistä, ja vähintään 370 henkeä on asetettu syytteeseen. Lisäksi yli 200 000 verkkosivua on suljettu 24. helmikuuta jälkeisenä aikana.