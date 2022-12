Pakkas­ennätykset paukkuvat Yhdysvalloissa, New Yorkin osa­valtioon julistettiin hätätila

Lämpötilat saattavat sääpalvelun mukaan pudota osissa maata 45 pakkasasteeseen celsiusasteikolla.

Yhdysvalloissa tuhansia lentoja on peruttu sekä torstaina että perjantaina voimakkaan talvimyrskyn käännettyä päälaelleen monien joulun matkasuunnitelmat. Matkantekoa vaikeuttavat rankat lumisateet, ulvovat tuulet ja pureva pakkanen.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan pelkästään perjantaina tiedossa on noin 3 200 peruttua lentoa Suomen aikaa iltapäivällä. Lentoja on CNN:n mukaan peruttu muun muassa New Yorkin, Detroitin, Seattlen, Chicagon, Denverin ja Bostonin lentokentillä.

Torstaina Yhdysvalloissa peruttiin yli 2 600 lentoa. Lisäksi myöhässä aikataulusta oli yli 10 000 lentoa. Myös kaukojunia on peruttu myrskyn takia.

Yhdysvaltojen autoliitto arvioi, että 112,7 miljoonaa yhdysvaltalaista suunnittelee matkustavansa yli 80 kilometrin matkan joulukuun 23. ja tammikuun 2. päivän välisenä aikana.

Ainakin viidessä osavaltiossa, Kentuckyssa, Missourissa, Oklahomassa, Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa, on jo otettu käyttöön valmiussuunnitelmia.

Paikallista aikaa torstaina New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kertoi julistavansa osavaltioon hätätilan, joka astui voimaan aikaisin perjantaiaamuna.

Tviitissään Hochul kertoi myös rajoituksista rekkaliikenteeseen sekä perjantaina alkavista tiesuluista osavaltion länsiosissa.

”Tämä tulee olemaan voimakas myrsky, mutta me selviämme tästä, jos newyorkilaiset kuuntelevat varoituksia, ryhtyvät varotoimiin ja ovat varovaisia”, Hochul kirjoitti.

Presidentti Joe Biden on kehottanut ihmisiä huomioimaan paikallisten viranomaisten varoitukset.

Meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin. Lämpötilat saattavat sääpalvelun mukaan pudota osissa maata 45 pakkasasteeseen celsiusasteikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan myräkän vuoksi on mennyt jo rikki useita pakkasennätyksiä. Esimerkiksi Wyomingin osavaltiossa sijaitsevassa Casperin kaupungissa elohopea sukelsi torstaiaamuna pakkasen puolelle noin 41 celsiusasteeseen.

Lumisadetta Chigacossa torstaina.