Kiinassa kukaan ei virallisesti kuole koronaan, mutta maa on vakavan kriisin keskellä ja pahin on vasta edessä

Kiina purki tiukat koronarajoitukset joulukuun alkupuolella, ja nyt maassa täyttyvät niin sairaalat kuin krematoriotkin. Viranomaisten mukaan tautihuippua odotetaan ensi viikolle.

Kiinassa ei ole kolmeen päivään raportoitu yhtään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ylipäänsä koronavirustartuntoja raportoitiin torstaina alle 4 000.

Kiinan ilmoittamilla virallisilla tilastoilla on tällä hetkellä hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa, kun maa on ajautumassa kovaa vauhtia pahimpaan koronakriisiin sitten vuoden 2020 alun. Silloin ratkaisuna oli äkillinen täyssulku kaupunkeihin.

Valtiot ympäri maailmaa ovat yksi kerrallaan luopuneet tiukoista koronarajoituksista ja opetelleet elämään uuden viruksen kanssa, mutta Kiinassa on viime viikkoihin asti yritetty pitää kiinni siitä, että äärimmäisillä rajoituksilla pystytään estämään viruksen leviäminen kokonaan.

Maailmanlaajuisesti Kiina on ylpeillyt sillä, miten matalana se on onnistunut pitämään koronaviruksen aiheuttamat kuolinluvut samalla, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa on pandemian aikana raportoitu yli miljoona koronavirustaudin aiheuttamaa kuolemaa.

Joulukuun alussa tapahtui käytännössä täyskäännös. Kiina luopui tukahduttamiseen tähtäävästä politiikastaan ja höllensi rajoituksia radikaalisti. Todennäköisesti yksi iso syy muutokseen oli se, että monissa isoissa kiinalaiskaupungeissa kansa alkoi vastustaa äänekkäästi kadulla hallituksen koronapolitiikkaa – ja hallitusta ylipäänsä.

Nyt maassa niitetään, mitä on kylvetty. Viime päivinä Kiinasta tulleet länsimaisten medioiden raportit ovat huolestuttavia. Asiantuntijoiden mukaan ongelmana on, että koronarajoituksista luopuminen toteutettiin Kiinassa vähäisellä ennakkovaroituksella ja ilman kunnollista valmistautumista, CNN kertoo.

Tuoreiden arvioiden mukaan Kiinan tilanne voi johtaa jopa yli kahteen miljoonaan koronaviruksen aiheuttamaan kuolemaan. Yksi iso ongelma on, että koronarokotusten tehosteannosten antaminen on ollut heikkoa. Hallituksen tilastojen mukaan vain hieman yli 40 prosenttia yli 80-vuotiaista on saanut tehosteannoksen rokotteeseensa.

Tällä hetkellä Kiinassa sairaalat täyttyvät, apteekkien hyllyt ovat tyhjillään ja krematorioon voi joutua jonottamaan yli vuorokauden ajan. CNN vieraili tiistaina Pekingissä ison krematorion pihalla, jonka parkkipaikka oli täynnä autoja.

Haastatellut ihmiset kertoivat odottaneensa vuoroaan läheisensä tuhkaamiseen yli vuorokauden ajan. Yksi haastatelluista kertoi, että hänen läheisensä oli kuollut sairaalassa, ja ruumis oli jätetty lattialle, koska rakennus oli niin täynnä kuolleita potilaita.

Kiinan valtiollisessa mediassa hätätila ei näy mitenkään, CNN sanoo. Samalla Kiina on määrännyt erittäin tiukat kriteerit siihen, mitkä kuolemat tulkitaan johtuvan koronaviruksesta. Monet tartuntatautiasiantuntijat ovat kritisoineet Kiinan määritelmiä.

Todennäköisesti tapausmäärät jatkavat kasvuaan entisestään. Kiinan johtava tartuntatautiviranomainen Zhang Wenhong kommentoi Shanghaissa julkaistavalle, hallituksen tukemalle The Paper -lehdelle, että tartuntatapausten huippua odotetaan ensi viikolle.

”Tartuntojen määrän kasvu tarkoittaa vakavien tautitapausten määrän kasvua, millä on huomattava vaikutus terveydenhuollon resursseihin”, Zhang sanoi ja lisäsi, että nykyinen aalto kestää vielä huipun saavuttamisen jälkeen kuukaudesta kahteen.

”Meidän täytyy varautua henkisesti siihen, että tartunnat ovat väistämättömiä.”

Uutistoimisto Bloombergin arvioiden mukaan Kiinassa on tällä viikolla voinut olla 37 miljoonaa uutta koronavirustapausta yhden päivän aikana. Bloombergin arvio perustuu hallinnon nimettömiin lähteisiin.