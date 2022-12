Terveysviranomaisten kokouksesta vuotaneiden arvioiden mukaan yksistään tiistaina Kiinassa oli 37 miljoonaa uutta tartuntaa. Valtamedia keskittyi lauantaina presidentti Xin mietteisiin Hongkongista.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan Kiinassa on ollut joulukuun ensimmäisen kolmen viikon aikana lähes 250 miljoonaa koronatartuntaa, brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertovat.

Kiinasta vuotaneiden tietojen mukaan tämän viikon tiistaina olisi yksistään havaittu 37 miljoonaa uutta tartuntaa. Jos luvut pitävät paikkansa, kyse on globaalissa tarkastelussa räjähdysmäisimmästä koronatartuntojen aallosta kolme vuotta kestäneen pandemian aikana.

Financial Times oli saanut tiedot kahdelta nimettöminä pysyttäytyneeltä asiantuntijalta. Heidän mukaansa Kiinan tartuntatautiviraston varajohtaja Sun Yang oli kertonut tartunta-aalloista keskiviikkona pidetyssä kokouksessa.

Viranomaisten mukaan esimerkiksi pääkaupungissa Pekingissä ja Sichuanin maakunnassa jo yli puolet ihmisistä olisi saanut tartunnan. Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä, joten raportoidut 250 miljoonaa tartuntaa tarkoittaisi, että lähes viidennes väestöstä on sairastunut tautiin viime viikkoina.

Kiinassa leviää omikronmuunnos, joka tarttuu helposti ja aiheuttaa viranomaisten mukaan suurelle osalle ihmisistä vain lieviä oireita tai ei lainkaan oireita.

Shanghailaiset vierailivat buddhalaisessa Jing'an-temppelissä perjantaina.

Kiina yritti pitkään ylläpitää nollan tartunnan politiikkaa, mutta siitä luovuttiin joulukuun alussa. Sen jälkeen tulvaportit aukesivat, elleivät ne olleet auenneet jo aiemmin.

Hurja tartunta-aalto on ylivoimaisesti suurin puheenaihe kiinalaisten keskuudessa, mutta kommunistisen puolueen saneluvallassa oleva valtiollinen media ei siitä kovinkaan tarkasti raportoi. Lauantaiaamuna esimerkiksi uutistoimisto Xinhua, Kansan päivälehti ja China Daily -lehti kertoivat ykkösuutisenaan presidentti Xi Jinpingin mietteistä Hongkongiin ja Macaoon liittyen.

Xinhuan englanninkielisellä sivustolla oli esillä kaksi koronauutista, joista toinen käsitteli tautitilanteen vaikutusta käytettyjen autojen kauppaan ja toinen kertoi, miksi Kiinan tukahduttamispolitiikkaa korona-aikana tulisi ylistää. Jälkimmäisen jutun mukaan Kiinan kansalaisten elinajanodote on noussut korona-aikana 77,3 vuodesta 78,2 vuoteen.

Tuoreiden arvioiden mukaan Kiinan tilanne voi johtaa jopa yli kahteen miljoonaan koronaviruksen aiheuttamaan kuolemaan. Yksi iso ongelma on se, että koronarokotusten tehosteannosten antaminen on ollut heikkoa. Hallituksen tilastojen mukaan vain hieman yli 40 prosenttia yli 80-vuotiaista on saanut tehosteannoksen rokotteeseensa.

Tällä hetkellä Kiinassa sairaalat täyttyvät, apteekkien hyllyt ovat tyhjillään ja krematorioon voi joutua jonottamaan yli vuorokauden ajan. CNN-kanavan toimittaja vieraili tiistaina Pekingissä ison krematorion pihalla, jonka parkkipaikka oli täynnä autoja.

Lue lisää: Kiinassa kukaan ei virallisesti kuole koronaan, mutta maa on vakavan kriisin keskellä ja pahin on vasta edessä

Kiinan viralliset luvut tautitilanteesta ovat menettäneet täysin merkityksensä ja aiheuttaneet närää kansainvälisesti. Esimerkiksi tiistaina maassa kirjattiin virallisesti 3 049 uutta tartuntaa, CNN-kanava kertoi viitatessaan tietoon, jonka mukaan uusia tartuntoja olisi ollut samana päivänä tehdyn arvion mukaan 37 miljoonaa.

Lauantaina Kiina ilmoitti 4 128 uudesta tartunnasta. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä oli neljäs päivä peräjälkeen, kun maassa ei ollut virallisesti kirjattu ainuttakaan koronakuolemaa. Virallisesti koronaan kuolleita on Kiinassa ollut vain 5 241.

Suomessa korona on aiheuttanut suoraan ainakin 4 551 ihmisen kuoleman. Kiinassa on noin 250-kertaisesti ihmisiä Suomeen verrattuna.

Kiinan terveysviranomaiset ovat uutistoimistojen mukaan muuttaneet hyvin tiukaksi koronakuoleman määritelmän. Virallisesti kirjataan vain ne tapaukset, joissa potilas on kuollut keuhkokuumeeseen tai hengitystie-elinten pettämiseen, kertoi uutistoimisto AP.

Pariskunta suukotteli kasvosuojusten lävitse kuumeklinikalla Shanghaissa perjantaina.

HS:n Kiinan-kirjeenvaihtaja Mari Manninen kertoi tiistaina, kuinka Kiinan tilanne muuttui pikaisesti nollapolitiikan harjoittamisesta roihuavaan tartunta-aaltoon.

”Vielä kuukausi sitten viranomaiset pelottelivat kansaa viruksen tappavuudella ja pyrkivät tukahduttamaan jokaisen koronapesäkkeen alkuunsa. Jokainen tartunnan saanut kärrättiin eristyslaitoksiin, asuinalueita pantiin sulkuun”, Manninen kirjoitti.

Joulukuun alussa politiikka muuttui ja viranomaiset kertoivat, että virus olisikin sangen vaaraton. Tukahdutustoimia höllennettiin tai ne lopetettiin ja kansalaisille kerrottiin, että tautia voi sairastaa kotioloissa.