Kolme viikkoa ennen joulua 1955 punainen puhelin soi.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuksen komentokeskus Norad jäljittää joulupukin ja lentävien porojen matkaa pohjoisnavalta lasten luo.

Operaatio alkoi vuonna 1955, kun pieni lapsi tavoitteli joulupukkia Noradin edeltäjän Conadin puhelinnumerosta.

Conad perustettiin vuonna 1954 suojelemaan Pohjois-Amerikkaa Neuvostoliiton ydinaseiskulta. Komentokeskuksen puhelinnumero oli päätynyt painovirheen vuoksi Joulupukin kuumaa linjaa mainostavaan tiedotteeseen.

Myöhemmin asiasta haastateltu eversti Harry Shoup kertoi reagoineensa tilanteeseen nopeasti. Hän vastasi lapselle, että ilmapuolustuskeskus seurasi tarkasti joulupukin lentoa, joten lahjojen pitäisi saapua jouluaamuna aikataulun mukaan. Kun muut ilmoituksen nähneet lapset soittivat samaan numeroon, heille vastattiin samalla tavalla.

Vuonna 1958 nimensä Noradiksi muuttaneella keskuksella on verkkosivut, joilla voi käydä katselemassa ”satelliittikuvaa” joulupukin matkanteosta. Sivuilta löytyy myös reaaliaikainen laskuri joulupukin jakamista lahjoista sekä muuta lapsille tärkeää joulutietoa.

Kanadan kuninkaalliset ilmavoimat jäjittämässä pukkia vuonna 2021.

Näin joulua on juhlistettu maailmalla

Etelä-Tšadissa Dembon pakolaisleirillä noin 300 lasta pääsi tapamaan joulupukkia kuluneella viikolla. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Osa Dembon pakolaisleirillä asuvista lapsista sai Maailmanpankin järjestämässä joulukuusiseremoniassa joululahjan ensimmäistä kertaa.

Tšad on yksi maailman köyhimmistä maista, jonka leireillä asuu YK:n laskelmien mukaan noin 600 000 pakolaista.

Betlehemin Manger-aukiota valmisteltiin jouluaattoa varten lauantaiaamuna.

Palestiinan länsirannalla sijaitsevan historiallisen pyhiinvaelluskohteen kadut ovat ammottaneet kahtena viimeisenä joulukautena koronapandemian vuoksi tyhjyyttään.

Tänä vuonna Palestiinan turismiministeri Rula Ma’ayah odottaa suuria määriä turisteja ja paikallisia saapuvan joulunviettoon pyhään kaupunkiin.

Koronapandemiaa edeltävänä vuonna 2019 Jeesuksen raamatullisessa syntymäkaupungissa vieraili ennätykselliset 3,5 miljoonaa turistia.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Rovaniemellä seurattiin aatonaattona joulupukin maailmanympärysmatkalle lähtöä uutistoimisto Reutersin välittäessä tapahtumasta suoraa lähetystä.

”Poro on valmis. Lahjat on pakattu, ja on aika lähteä tuomaan jouluiloa ympäri maailmaa. Haluan toivottaa kaikille täällä oleville ja kaikille ympäri maailmaa rentouttavaa, rauhallista ja hyvää joulua”, joulupukki sanoi ennen matkalle lähtöä.