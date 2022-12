Brittitabloidi The Sun esitti harvinaisen anteeksi­pyynnön Meghanin vihaamisesta kertoneesta kolumnista

Tabloidi poisti sivuiltaan ja arkistostaan Meghanin nöyryyttämisellä fantisoineen kolumnin. Naisvihamielisenä pidetty kirjoitus aiheutti enemmän valituksia median itsesääntelyelimeen kuin kaikki brittimedian tekemiset vuonna 2021 yhteensä.

The Sun -lehti julkaisi perjantai-iltana anteeksipyynnön ja kertoi poistaneensa kolumnin, jossa kerrottiin herttuatar Meghaniin kohdistuvasta vihasta ja häpäisytoiveesta.

Britannian luetuimpiin lehtiin kuuluva The Sun -tabloidi on esittänyt harvinaisen anteeksipyynnön viime viikon lauantaina julkaistusta kolumnista, jossa tv-persoona Jeremy Clarkson kertoi vihaavansa syvästi Essexin herttuatarta Meghania, joka on prinssi Harryn puoliso.

Lehti on myös poistanut verkkosivultaan ja sähköisestä arkistostaan kyseisen kirjoituksen. ”Olemme hyvin pahoillamme”, lehti tiedotti perjantai-iltana.

Kolumnin tilalla on nyt näkyvissä Twitter-julkaisu kolumnin kirjoittaneelta Clarksonilta. Hän sanoo olevansa ”kauhuissaan” siitä, miten paljon hänen kirjoituksensa on lukijoita satuttanut ja lupaa olla jatkossa varovaisempi.

Anteeksipyyntö ja tekstin poistaminen on harvinaista miltä tahansa tiedotusvälineeltä, mutta erityisen harvinaista se on räväkkyyden rajoja aina kokeilevalta sekä kohuilla ja piikikkäillä kolumniteksteillä elävältä brittitabloidilta.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Clarksonin kirjoitus on aiheuttanut kaikkien aikojen valitustulvan brittimedian itsesäätelyelimeen IPSO:on. Tiistaihin mennessä valituksia oli kirjattu yli 20 800, IPSO kertoi verkkosivuillaan.

The Guardian -lehden mukaan valitusten määrä on todellakin poikkeuksellinen, sillä koko vuoden 2021 aikana IPSO:on tuli kaikista mahdollisista syistä vähemmän valituksia: 14 355 kappaletta.

Muun muassa Top Gear -sarjasta tunnetun Clarksonin tekstiä on pidetty naisvihamielisenä. Clarkson esitti kolumnissaan toiveen, kuinka irvokkaalla tavalla Meghania pitäisi Britanniassa julkisesti häpäistä. Hän kertoi saaneensa häpäisyfantasialleen idean Game of Thrones -sarjasta.

Clarksonin kolumni sai aikaan suuren vastalauseryöpyn myös sosiaalisessa mediassa ja muualla yhteiskunnassa. Kolumnissa myös ikävässä sävyssä mainittu Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon luonnehti kirjoitusta ”syvästi naisvihamieliseksi sekä täydellisen kammottavaksi ja hirveäksi”.

Pääministeri Rishi Sunak puolestaan kommentoi kohua sanomalla, että ”kielenkäytöllä on väliä”.

Lehdistökuva Netflixin sarjasta Harry ja Meghan.

Vuonna 2018 avioituneet herttuatar Meghan ja prinssi Harry aiheuttivat kohun, kun he muuttivat pari vuotta sitten Yhdysvaltain Kaliforniaan, josta Meghan on kotoisin. Pariskunta kertoo kitkeriä näkemyksiään kuninkaallisesta elämästä tuoreessa Netflix-paljastussarjassa, joka on synnyttänyt laajaa tuohtumusta Britanniassa.

HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä kertoi aiemmin tällä viikolla, kuinka herttuapari on Netflix-sarjallaan polttanut sillat kuninkaalliseen perheeseen, brittiyleisöön ja brittimediaan.

Sipilä arveli, että juuri Clarksonin kolumnissa tuli ehkä vastaan raja brittimediassa yleistyneeseen Meghanin haukkumiseen.

Clarkson tuntuu etsineen Meghanin pilkkaamisessa omia rajojaan pitkään. Hän on esimerkiksi todennut, että Meghanin puheet ilmastonsuojelusta saavat Clarksonin niin suutuksiin, että Clarkson haluaisi ”ampua jääkarhua päin pläsiä”, The Independent -lehti kertoo.

Hän on myös kutsunut aiemmin tv-sarjoissa näytellyttä Meghania ”virnuilevaksi uhriksi” ja ”typeräksi pikku kaapeli-tv-näyttelijättäreksi”.

Lue lisää: Brittien on vaikea ymmärtää, miksi Harry ja Meghan valitsivat julkkiselämän Yhdysvalloissa

The Sun -lehti on esittänyt aiemmin ainakin yhden anteeksipyynnön Meghaniin liittyneestä uutisoinnista. Vuoden 2016 lopulla lehti julkaisi jutun, jonka otsikossa luki ”Harryn tyttö Pornhubissa”.

Kyseisessä artikkelissa kerrottiin, että Meghania esittävä video olisi ladattu Pornhub-pornosivustolle. Kyse ei oikeasti ollut Meghanista pornovideossa, vaan seksikohtauksesta tv-sarjassa Suits, jossa Meghan aiemmin esiintyi ja joka oli ladattu Pornhubiin.

Meghan on kuvaillut itseään ”puoliksi mustaksi ja puoliksi valkoiseksi” vanhempiensa ihonvärien mukaan. Tästä syystä häneen kohdistuvia hyökkäyksiä on usein pidetty myös rasistisina.

Prinssi Harryn kanslia julkaisi vuonna 2016 lausunnon, jossa Meghanin todettiin joutuneen brittilehdistössä rasistissävyisten kolumnien kohteeksi ja sosiaalisessa mediassa jatkuvien ”rasististen ja seksististen” kommenttien kohteeksi.

”Osa kaikesta on pysynyt piilossa suurelta yleisöltä – jokaöiset oikeustaistelut, joilla pidetään herjaavat jutut pois lehdistä”, lausunnossa todettiin.