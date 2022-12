Harry ja Meghan pitävät The Sun -lehden anteeksi­pyyntöä ”PR-temppuna”

Pariskunnan tiedottaja kritisoi The Sun -lehteä siitä, ettei se ottanut suoraan yhteyttä Meghaniin pyytääkseen anteeksi.

Prinssi Harry ja hänen vaimonsa Meghan syyttävät brittiläisen The Sun -lehden julkaisemaa anteeksipyyntöä ”PR-tempuksi”.

Britannian luetuimpiin lehtiin kuuluva The Sun -tabloidi on esitti harvinaisen anteeksipyynnön viime viikon lauantaina julkaistusta kolumnista, jossa tv-persoona Jeremy Clarkson kertoi vihaavansa syvästi Sussexin herttuatarta Meghania, joka on prinssi Harryn puoliso.

”Se, että The Sun ei ole ottanut yhteyttä Sussexin herttuattareen pyytääkseen anteeksi, osoittaa heidän aikomuksensa. Tämä ei ole muuta kuin PR-temppu”, tiedottaja sanoi.

”Vaikka yleisö ansaitsee ehdottomasti julkaisun pahoittelut vaarallisista kommenteista, emme olisi tässä tilanteessa, jos The Sun ei jatkaisi vihasta, väkivallasta ja naisvihasta hyötymistä.”

Tiedottajan mukaan todellinen anteeksipyyntö olisi muutos lehden uutisoinnissa ja standardeissa ”kaikkien osalta”.

”Valitettavasti emme pidättele hengitystämme”, tiedottaja totesi.