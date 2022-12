Zelenskyin mukaan vaikeista olosuhteista huolimatta ukrainalaiset ottavat joulun vastaan yhdessä ja ilolla, unohtamatta viime kuukausien hirmutekoja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti jouluaattoiltana ulkona, kynttilöiden loisteessa kuvatun puheen ukrainalaisille. Presidentti nosti puheessaan esiin sen, miten erilaisia ja vaikeita joulu ja tulevat pyhät ovat tänä vuonna monille ukrainalaisille.

”Joku on tien päällä, matkalla Ukrainan ja Puolan rajalta Hersonin alueelle tai Zaporižžjaan. Joku näkee läpi kotinsa seinien luotien jättämistä rei’istä. Joku juhlii pyhiä toisten ihmisten kodeissa, tuntemattomien ihmisten kodeissa – ukrainalaisten kodeissa, jotka ovat antaneet suojan toisille ukrainalaisille”, Zelenskyi sanoi.

Videon voi katsoa muun muassa Youtubesta:

Presidentti muistutti puheessaan, että moni ukrainalainen kuuntelee tänä vuonna perinteistä uudenvuoden sävelmää tuntemattomassa maassa, vieraalla kielellä ja kaukana kotona. Toisien tilanne on vielä vaikeampi.

”Joku ottaa joulun vastaan vankeudessa, mutta annetaan heidän muistaa, että me tulemme [pelastamaan] meidän ihmisemme. Palautamme vapauden kaikille ukrainalaisille miehillä ja naisille.”

Zelenskyin mukaan vaikeista olosuhteista huolimatta ukrainalaiset ottavat joulun vastaan yhdessä ja ilolla, unohtamatta viime kuukausien hirmutekoja.

”Missä olemmekin, me olemme tänään yhdessä. Me katsomme yhdessä iltataivaalle. Ja yhdessä me muistamme helmikuun 24. päivän aamun. Muistakaamme, miten paljosta olemme selvinneet. Muistakaamme Azovstal, Irpin, Butša, Kramatorsk, Käärmesaari, Tšornobaivka, Izium ja Herson.”

Puheessaan Zelenskyi kehotti kansalaisia pysymään yhtenäisenä ja päättäväisenä niin, etteivät edes lennokki-iskut, sähkökatkot, ohjukset tai jatkuva kärsimys estä heitä näkemään jouluaamun sarastusta.

”Me näemme sen hehkun jopa maan alta pommisuojistamme. Me täytämme sydämemme lämmöllä ja valolla.”

”Laulamme joululauluja iloisemmin kuin koskaan, generaattorien ääntä äänekkäämmin. Me kuulemme sukulaistemme äänet ja terveiset sydämissämme, vaikka viestintäyhteydet ja internet ovat poikki. Ja jopa täydessä pimeydessä me löydämme toisemme ja halaamme toisiamme tiukasti. Ja jos ei ole lämmitystä, me annamme suuren halauksen ja lämmitämme toisiamme.”

Puheensa lopuksi Zelenskyi julistaa, etteivät ukrainalaiset odota joulun ihmettä, vaan he tekevät sen lopulta itse.