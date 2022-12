Ukraina on suorastaan täydellinen soturikumppani Bidenin globaalissa visiossa

Miljardisatsauksista huolimatta Ukrainan puolustustaistelun tukeminen on Yhdysvalloille vielä aika halpaa ja hyvinkin kustannustehokasta toimintaa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti elokuun 16. päivä 2021 Valkoisessa talossa puheen, jossa hän perusteli Yhdysvaltain joukkojen lopullista vetämistä Afganistanin sodasta. Bidenin ajattelun Afganistanin sodan mielekkyydestä amerikkalaisille voisi tiivistää yhteen sanaan: ”Turhaa.”

”Kuinka monta sukupolvea Amerikan tyttäriä ja poikia haluatte minun lähettävän taistelemaan afgaaneja vastaan – Afganistanin sodassa, johon Afganistanin joukot eivät halua osallistua?” Biden kysyi.

Joukkojen vetäminen Afganistanista muuttui veriseksi kaaokseksi, mutta se unohtui nopeasti. Amerikkalaisten enemmistö piti vetäytymisen toteutusta epäonnistuneena, mutta itse lähtöpäätös nautti enemmistön tukea.

Vaivalla ja miljardeilla pystytetty Afganistanin armeija romahti, ääri-islamistinen Taleban nousi taas valtaan ja Afganistanin naiset ja tytöt joutuivat taas kotiensa vangeiksi, mutta ei Yhdysvallat voi jokaista maailman murhetta ratkaista, amerikkalaiset ajattelivat.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden perusteli 16. elokuuta 2021 pitämässään puheessa, miksi amerikkalaisten on aika jättää Afganistanin sota.

Vetäytymistä perustelleessa Bidenin puheessa oli yksi lause, josta tuli paljon merkityksellisempi kuin tuskin Biden itsekään osasi tuolloin ajatella. Se kuului näin:

”Meidän todelliset strategiset kilpailijamme – Kiina ja Venäjä – eivät rakastaisi mitään enemmän kuin sitä, että Yhdysvallat jatkaisi miljardien dollarien arvosta resurssien ja huomion syytämistä Afganistanin vakauttamiseksi loputtomiksi ajoiksi.”

Muistan pitäneeni hieman omituisena sitä, kuinka suureen arvoon Biden tuntui puheessaan nostavan Venäjän Kiinan rinnalle. Yhdysvallat on vuosien ajan määritellyt Kiinan suurimmaksi haastajakseen, mutta Venäjää on kohdeltu pienempänä pahana, mitä 21. vuosisadan koitoksiin tulee. Venäjä on ollut ärsyttävä mutta suuressa kuvassa kuin harmiton trolli, enemmän potemkinen kuin potentiaalinen suurvalta.

On epäselvää, missä määrin Bidenia oli loppukesästä 2021 jo herätelty Venäjän aiheuttamaan uhkaan Ukrainalle. Venäjä oli liikutellut joukkojaan Ukrainan tuntumassa jo kuukausien ajan, mutta monissa länsimaissa ja Ukrainassakin Venäjän toimintaa pidettiin vielä pullisteluna.

The Washington Post -lehti on kertonut aiemmin laajassa selvityksessään, että lokakuussa 2021 Valkoisessa talossa järjestettiin hätäkokous, jossa esitettiin ”tavattoman yksityiskohtainen” kuva siitä, millä tavalla Venäjä aikoi hyökätä Ukrainaan. Viimeistään silloin Bidenille valkeni asioiden vakavuus.

Yhdysvallat soitteli hälytyskelloja etenkin Ukrainan suuntaan, mutta vielä kuukausienkin päästä niin EU-maiden pääkaupungeissa kuin Kiovassakin oli laajaa skeptisyyttä amerikkalaisten huolille. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvitteli vielä 20. helmikuuta tänä vuonna, siis neljä päivää ennen suurhyökkäystä, että sota voidaan välttää neuvottelemalla.

Ukrainan sotilaat tarkastelivat tuhottua venäläistä panssarivaunua Snihurivkassa marraskuussa.

Ei tullut neuvotteluja vaan täysimittainen sota, joka voi vielä äityä ydinaseilla käytäväksi maailmanpaloksi. Koska sellaista ei uskalla edes ajatella, on parempi ajatella jotain muuta.

Yksi ajatus on, että Ukrainan ihailtava puolustustaistelu Venäjää vastaan on kuin puolikas vastaus Bidenin rukouksiin siitä, miten Yhdysvallat voisi jatkossakin pysyä maailman mahtavimpana valtiona.

Yhdysvalloilla on takanaan liiankin monta surkeaa esimerkkiä siitä, kuinka se on yrittänyt muokata maailmaa mieleisekseen, erityisesti Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa. Kommunismin ja terrorismin kitkemisestä ja demokratian istuttamisesta on tullut katkeria prosesseja, jotka ovat aina uudestaan koetelleet amerikkalaisten uskoa omaan voimaansa ja omiin arvoihinsa.

Välillä on onnistuttu, kuten Bosnian pommeilla avitetussa rauhanprosessissa. Toisinaan taas on arkailtu käyttää supervallan mahtia ollenkaan, mistä Ruandan kansanmurha oli murheellinen esimerkki. Ruandaa edelsi surkea pikareissu Somaliassa, josta päätettiin irtautua pian sen jälkeen, kun parikymmentä Yhdysvaltain sotilasta sai surmansa amerikkalaisille kerrassaan vieraassa klaanien sekamelskassa.

Epäonnea on ollut niin paljon ja monessa paikassa, ja rahaa on hassattu niin valtavia määriä, että nykyään maailmanpoliisi vastaa hätäpuheluihin hyvin vastentahtoisesti ja valikoiden.

Ukrainan hätäpuheluun on kuitenkin vastattu ja vastataan varmasti jatkossakin. Syy on siinä, että Ukraina käy panos-tuotos-suhteeltaan suorastaan täydellistä sotaa, välillisesti myös Yhdysvaltain ja sen eurooppalaisliittolaisten puolesta. Sota suuntautuu strategisesti tärkeäksi määriteltyä vihollista vastaan, mutta siihen ei tarvitse itse suoraan osallistua, eikä siellä kuole amerikkalaisia.

Yhdysvalloissa jotkut jo kauhistelevat Ukrainalle annetun aseavun hintalappua ja summat ovatkin huikeita. Council on Foreign Relations -ajatushautomon mukaan Yhdysvallat on tänä vuonna antanut Ukrainalle lähes 50 miljardin dollarin edestä sotilaallista ja humanitaarista apua.

Miljardisatsauksista huolimatta Ukrainan puolustustaistelu Venäjää vastaan on Yhdysvalloille vielä aika halpa sota. Brown-yliopiston mukaan Afganistaniin Yhdysvalloilta on uponnut 2,3 biljoona dollaria eli noin 2 200 miljardia euroa, kun sodankäyntimenojen lisäksi mukaan lasketaan esimerkiksi veteraanien hoitokuluja ja lainojen korkoja. Summa vastaa Suomen bruttokansantuotetta noin yhdeksänkertaisesti.

Irakin sotaan upposi vastaavia summia ja koko ”terrorismin vastainen sota” on maksanut Brownin laskelman mukaan kahdeksan biljoonaa dollaria vuoden 2001 syksystä alkaen. 8 000 000 000 000 dollaria.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli ukrainalaissotilaiden tervehdyksillä koristeltua Ukrainan lippua Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemiehelle Nancy Pelosille (oik.) ja varapresidentti Kamala Harrisille viime viikolla.

Ukrainan uljas puolustautuminen ja sen tukeminen on tarjonnut sisäpoliittisesti riitaiselle Yhdysvalloille tarkoituksen, jollaista on hapuiltu huonolla menestyksellä koko kylmän sodan päättymisen jälkeinen aika. Sen saattoi aistia, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti viime keskiviikkona puhetta kongressille.

The New York Timesin kolumnisti David Brooks sanoi havahtuneensa kongressiedustajien harvinaisen yksimielistä käytöstä seuratessaan, kuinka ”Zelenskyi ja ukrainalaiset ovat muistuttaneet amerikkalaisia arvoista ja aatteista, joita meillä oli tapana itsessämme ihailla”.

”Kiihkeä vapauden nälkä, syvälle iskostunut kunnioitus tasavertaisuutta ja inhimillistä arvokkuutta kohtaan, halukkuutta taistella brutaaleja autoritaarisia valtiaita vastaan, niitä, jotka ovat valmiita murskaamaan ihmiskasvot mutaisten saappaidensa alle”, Brooks totesi.

Brooksin kolumnin otsikossa luki: ”Bidenin Amerikka löysi äänensä.”

Ukrainasta on tullut monien amerikkalaisten silmissä sellainen ”kukkulan päällä loistava kaupunki”, jollainen Yhdysvallatkin syntyaikoinaan ajattelee olleensa.

Vladimir Putinin vastainen ukrainalaisten vapaustaistelu osuu soveltaen yksiin Yhdysvaltain oman syntytarinan kanssa ja sitä taistelua selvä enemmistö amerikkalaisista on kyselyissä kertonut kannattavansa. Silti moni toivoisi myös, että sotaa alettaisiin jo lopetella jonkinlaisella rauhanprosessilla.

Bidenille ja muille amerikkalaisen ulkopolitiikan veteraaneille Ukrainassa käytävä sota on tuonut mukanaan myös paljon muuta myönteistä. Eurooppa esimerkiksi on valpastunut aivan uudella tavalla kantamaan vastuuta omasta turvallisuudestaan.

Britannian parlamentin mukaan vuonna 2014 vain kolme sotilasliitto Naton 30 jäsenestä pääsi puolustusmenojen kahden prosentin bkt-osuuteen, mutta tänä vuonna näitä liittolaismaita on yhdeksän.

Eurooppa ei ole missään mielessä täydellinen liittolainen Yhdysvalloille, mutta Irakin sodan aikainen kiivas riitely ja Donald Trumpin presidenttikauden aikainen kyräily sekä epäselvyys länsimaiden paikasta globaalissa järjestyksessä ovat väistyneet taka-alalle.

Kiinalainen H-6-pommittaja Itä-Kiinan meren yllä viime toukokuussa. Kuvan otti Japanin puolustusvoimien edustaja.

Kirsikkana kakun päällä Kiina on joutunut miettimään uudestaan aggressiivista suhtautumistaan Yhdysvaltoihin, demokratioiden pystyttämään maailmanjärjestykseen ja sen omiin vallanhimoisiin suunnitelmiin.

Kiina on usein ollut Venäjän liittolainen esimerkiksi YK-politiikassa, mutta Ukrainan sotaan maa on pitänyt etäisyyttä. Kiina ei ole osallistunut länsimaiden pystyttämään pakoterintamaan Venäjää vastaan, mutta kiinalaisyritykset ovat varoneet joutumasta länsimaiden pakotteiden kohteiksi ja kiinalaisjohtajat ovat toivoneet Venäjän kääntyvän diplomatian tielle.

Joulun pyhinä Kiina järjesti poikkeuksellisen uhkaavan ilmasotaharjoituksen Taiwanin saaren tuntumassa. Näin tehdessään Kiina muistutti oman voimansa kasvamisesta ja siitä, että se haaveilee yhä omaksi katsomansa, itsenäistä elämää elävän 23,5 miljoonan asukkaan Taiwanin valtaamisesta.

Taiwan puolestaan ilmoitti, että se pitää tiistaina kokouksen, jossa puhutaan pakollisen asepalveluksen pidentämistä. Näin Taiwan viestii Yhdysvalloille, että myös se on hädän hetkellä valmis ryhtymään reippaaksi soturiksi, joka puolustaisi itseään vimmalla ja todella kernaasti amerikkalaisten aseellisella tuella. Ja ketäpä muuta kuin Yhdysvaltain toista strategista päävastustajaa vastaan.

Ukrainalaisten taistelutahto on ollut puhutteleva muistutus Kiinalle siitä, mitä pippurinen kansa voi saada aikaan ylivoimaiseksi oletettua vihollista vastaan. Jotkut kyselytutkimukset ovat näyttäneet, että Venäjän suurhyökkäys ja Ukrainan sinnikäs vastustus ovat kasvattaneet merkittävästi taiwanilaisten maanpuolustustahtoa.

Venäläiset ovat saaneet viime kuukausina oppia, että yksittäisen joen ylittäminen on vieraalla maaperällä kuolemanvaarallista puuhaa. Kiinalaisten on otettava huomioon, että Taiwaninsalmeksi kutsuttavan vesiesteen leveys on 160 kilometriä.

Kiinan ja Taiwanin välinen salmi ei ole vuosikymmenien varrella leventynyt eikä kaventunut, mutta Bidenin hallinnon tuella taistelevat ukrainalaiset ovat pakottaneet pieniä ja suurempiakin kansoja pohtimaan, mitä kukakin maantieteelleen mahtaa.