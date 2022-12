Venäjän valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin lähteen mukaan toimittaja Christo Grozevia vastaan on aloitettu rikostutkinta. Venäjän sisäministeriö ei tarkentanut, mistä rikoksesta Grozevia syytetään.

Bulgarialainen toimittaja Christo Grozev on raportoinut laajasti Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Grozev vierail Helsingissä lokakuun lopussa.

Venäjä etsintäkuulutti maanantaina tutkivan journalismin sivuston Bellingcatin toimittajan Christo Grozevin, kertoo uutistoimisto AFP.

Bulgarialainen Grozev on raportoinut laajasti Venäjän aloittamasta hyökkäys­sodasta Ukrainassa. Hän on lisäksi johtanut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksen tutkimuksia.

Venäjän valtiollisen Ria Novosti -uutistoimiston lähteen mukaan Grozevia vastaan on aloitettu rikostutkinta ”Venäjän armeijaa koskevien väärennösten levittämisestä.”

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on syyttänyt Grozevia Ukrainan tiedustelun avustamisesta.

Grozev itse kommentoi asiaa maanantaina Twitterissä.

”Yleinen huomautus: En voi antaa mitään kommentteja tällä hetkellä, koska minulla ei ole aavistustakaan siitä, millä perusteella Kreml on laittanut minut ’etsintäkuulutettujen’ listalleen. Tavallaan sillä ei ole väliä – jo vuosia he ovat tehneet selväksi, että he pelkäävät työtämme ja eivät pysähdy mihinkään saadakseen sen katoamaan”, Grozev kirjoitti päivityksessään.

Venäjä nimesi Bellingcatin heinäkuussa ”ei-toivotuksi” järjestöksi ja sanoi sen muodostavan turvallisuusuhan maalle.

Bellingcat oli jo viime vuonna määritetty ”ulkomaiseksi agentiksi” Venäjällä.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa, Bellingcat on keskittynyt pitkälti käyttämään avointa lähdeaineistoa ja sosiaalista mediaa dokumentoidakseen Venäjän tekemiä sotarikoksia.