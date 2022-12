Serbian presidentti määräsi maan asevoimat korkeimpaan valmiustilaan. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Emma Hakalan mukaan Serbian ei olisi mahdollista lisätä jännitteitä Kosovossa, jos Venäjä ei hyväksyisi ja tukisi sen toimintaa.

Kosovon ja Serbian väliset jännitteet ovat kiristyneet loppuvuodesta, mikä on näkynyt muun muassa ammuskelujen lisääntymisenä.

Tiistaina mieltään osoittavat etniset serbit pystyttivät jälleen uusia tiesulkuja etnisesti jakautuneessa Mitrovican kaupungissa Pohjois-Kosovossa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maanantai-iltana Serbian presidentti Aleksandar Vučić määräsi maan asevoimat korkeimpaan valmiustilaan taisteluvalmiuden osalta. Lisäksi presidentti määräsi erikoisjoukkojen vahvuuden nostettavan 1 500:sta 5 000:een.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić puhumassa medialle Belgradissa tiistaina.

Serbian puolustusministeriö totesi tiedotteessaan, että kyse on vastauksesta viimeaikaisiin tapahtumiin. Se lisäsi uskovansa, että Kosovo valmistautuu hyökkäämään serbialaisia vastaan ja raivaamaan tiesulut pois pakolla.

Serbialaiset ovat rakentaneet Mitrovicaan ja sen ympäristöön useita tiesulkuja vastauksena entisen serbipoliisin pidätykseen aiemmin joulukuussa. Hän oli väitetysti hyökännyt poliiseja vastaan aiemmissa mielenosoituksissa.

Kosovon hallitus sanoi maanantaina, että poliisilla on valmius tiesulkujen purkamiseen, mutta se odottaa Nato-johtoisten KFOR-kriisinhallinta­joukkojen vastausta.

Serbian pääministeri Ana Brnabić

Serbian pääministeri Ana Brnabić sanoi jo viime viikolla, että tilanne Kosovon kanssa on ”aseellisen konfliktin partaalla”. On mahdollista, että serbialais­johtajat valmistelevat voimakkaalla retoriikallaan kansaa tulevaan konfliktiin, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala.

Toistaiseksi hän pitää aseellista yhteenottoa silti epätoden­näköisenä.

”Sanoisin, että kyse on enemmän symbolisesta voimannäytöstä kuin sotatoimiin valmistautumisesta.”

Myös Serbian puolustusministeri vakuutti maanantaina RTS-televisiokanavalle, ”ettei syytä paniikkiin ole, mutta syy olla huolissaan on”. Serbian johtajille voi olla eduksi ylläpitää jännitteitä Kosovon kanssa, kunhan ne eivät kärjisty väkivallaksi, Hakala arvioi.

”Serbijohtajille on tärkeää näyttää kansan silmissä, että he ovat voimakkaampia kuin Kosovo.”

Lue lisää: Serbian joukot määrättiin taas hälytystilaan Kosovon rajalla

Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, mutta Serbia ei tunnusta sen itsenäisyyttä. Serbian suurin tukija Kosovo-kysymyksessä on ollut Venäjä. Toisin kuin Yhdysvallat ja enemmistö EU-maista, Venäjäkään ei tunnusta Kosovon itsenäisyyttä.

Hakalan mukaan Venäjä ei ohjaa Serbian toimintaa, mutta mahdollistaa sen: Serbian ei olisi mahdollista lisätä jännitteitä Kosovossa, jos Venäjä ei hyväksyisi ja tukisi sen toimintaa.

”Pitkälti se, mitä Serbia pystyy Kosovossa tekemään riippuu jollain tavalla Venäjästä”, Hakala sanoo.

”On esitetty tulkintoja, että ennen Venäjän hyökkäystä [Ukrainaan] Serbian presidentti olisi ajatellut, että jos Venäjä voittaa helposti Ukrainassa, Serbiakin voisi toimia Kosovossa. Mutta kun Venäjä jäikin ongelmiin Ukrainassa, Serbian ei ole ollut mahdollista edetä Kosovon suhteen.”

Toisaalta osa tutkijoista on pitänyt epätodennäköisenä, että Serbia olisi missään kohtaa suunnitellut aseellista yhteenottoa, Hakala huomauttaa.

Venäjän hyökkäyssodan pitkittyessä Serbian retoriikka lientyi, Hakala kertoo. Ajoittain Serbian poliittisessa retoriikassa on silti ollut yhtymäkohtia Venäjän vihamielisen retoriikan kanssa. Esimerkiksi kesällä Serbian valtapuolueen parlamentaarikko Vladimir Dukanovic kirjoitti Twitterissä, että Serbia voi joutua aloittamaan “denatsifikaation Balkanilla”, uutisoi saksalainen Deutsche Welle -kanava.

Myöhemmin Dukanovic pyysi ulostuloaan anteeksi. Saman sävyinen puheenparsi ei kuitenkaan ole poikkeuksellista esimerkiksi Serbian keltaisessa lehdistössä, Hakala toteaa.

Serbian ja Kosovon väliset jännitteet leimahtavat usein arkisista kysymyksistä, kuten Kosovon syksyn päätöksestä kieltää serbialaiset rekisterikilvet maan alueella. Rekisterikilpikysymys ratkesi, mutta serbimielenosoittajat eivät purkaneet tiesulkuja.

Lue lisää: Kosovon ja Serbian väliset rekisteri­kilpi­kiistat kiristyvät jälleen

Hakala ei näe Serbian ja Kosovon väleihin helpotusta lähitulevaisuudessa. Osapuolten perustavanlaatuiset näkemyserot ovat suuria, eikä kumpikaan ole valmis joustamaan.

Myös Euroopan unionilla on Hakalan mukaan peiliin katsomisen paikka. Unioni on onnistunut selvittämään Serbian ja Kosovon välejä hiertäneet välittömät kiistat, mutta siltä on puuttunut näkemys ja työkalut pysyvän ratkaisun löytämiseksi.

”EU:n politiikkaa Balkanilla on syytetty liian reaktiiviseksi. Balkan on jo pidempään ollut alue, johon EU ei ole halunnut liikaa puuttua, vaan on toivottu, että asiat korjautuvat itsestään, kun mailla on käynnissä EU-prosessit.”

Osaltaan demokratian rapautuminen ja presidentin voimakas valta-asema Serbiassa ovat edesauttaneet Kosovon tilanteen käyttämistä poliittisena valtanappulana, Hakala pohtii.

”EU:n täytyy kysyä itseltään, olisiko jännitteitä ehkäisty sillä, että olisi puututtu enemmän Serbian epädemokraattisiin taipumuksiin. Toisaalta pelkona on ollut, että kritiikki ajaisi Serbiaa entistä enemmän Venäjän syliin.”