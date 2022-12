Sanomalehti The New York Timesin lähteen mukaan syyskuussa räjäytetyn kaasuputkiston korjaus maksaisi vähintään 470 miljoonaa euroa.

Kaasuyhtiö Nord Stream selvittää, voisiko syyskuussa räjäytetyn kaasuputkiston korjata, kertoo sanomalehti The New York Times (NYT). Venäjä on Nord Streamin enemmistöomistaja.

Lehden nimettömän lähteen mukaan Nord Stream on selvittänyt, kuinka paljon putken korjaaminen maksaisi. Yhden arvion mukaan hinnaksi tulisi vähintään 470 miljoonaa euroa.

Venäläiskonsultit tutkivat myös, kuinka kauan putki voi olla alttiina merivedelle ennen kuin se rapautuu korjauskelvottomaksi.

Väite siitä, että Venäjä selvittäisi putken korjaamista, on hämmentävä. Venäjää pidetään pääepäiltynä kaasuputkien räjäyttämiseen. Räjäytys on kuitenkin yhä mysteeri, eikä todisteita Venäjän osallisuudesta ole.

Räjäytystä tutkineet Ruotsin viranomaiset eivät ole paljastanut tutkinnasta mitään.

Venäjän ja Saksan välillä kulkeva Nord Stream -kaasuputkisto räjäytettiin 26. syyskuuta. Räjäytyksessä vaurioituivat Nord Stream 1 -putkiston molemmat putket ja toinen Nord Stream 2:n putkista.

Puola ja Ukraina ovat suoraan syyttäneet räjäytyksestä Venäjää. Todisteita ei ole esitetty. Venäjä taas on syyttänyt Britanniaa niin ikään todisteita esittämättä.

Todennäköisimpänä tekijänä pidetään valtiollista toimijaa. Räjähdyspaikalla putki kulkee merenpohjassa noin 90 metrin syvyydessä.

The New York Timesin haastattelussa Nord Streamin edustaja kumoaa ”possuteorian”, jonka mukaan putki olisi räjäytetty sisältäpäin. Putkia huolletaan possuiksi kutsutuilla laitteilla, jotka liikkuvat putkistossa paineilman tai kaasun voimalla.

”Hölynpölyä”, sanoo Nord Stream-putkiston possun suunnittelija Stephan Harmsen NYT:lle. Harmsenin mukaan possu ei räjähdyshetkellä voinut liikkua putkessa, koska siellä ei kulkenut kaasua.

Venäjä oli syyskuussa ennen putken räjähdystä sulkenut kaasun putkistosta toistaiseksi. Venäjän motiivin uskotaan olleen yhtäältä Euroopan kiristäminen energiapulaa aiheuttamalla ja toisaalta epävarmuuden herättäminen.

Motiivi putken räjäytykseen voisi olla myös Ukrainalla, NYT muistuttaa. Ilman putkea Venäjällä on vähemmän mahdollisuuksia myydä maakaasua Eurooppaan ja siten valtion tuloja.

Ukraina taas on vielä tänä vuonnakin laskuttanut Venäjää putkensa kautta kulkeneesta kaasusta.

Ukrainan kyky putken tuhoamiseen edes teoriassa on toinen asia. Ukrainalla ei ole satamaa Itämeressä. Venäjä kaappasi Ukrainan tiettävästi ainoan sukellusveneen, neuvostoaikaisen Zaporižžjan vuonna 2014, kun se miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.