Tuhoisimmat lumimyrskyt syntyvät yllättäen ja paikoissa, joissa niihin ei ole varauduttu. Historian pahimmat lumimyrskyt ovat haudanneet alleen kokonaisia kyliä asukkaineen.

Yhdysvaltoja on kurittanut joulun pyhinä laajalle levinnyt lumimyrsky, jossa on kuollut kymmeniä ihmisiä. Yksi pahimmin myrskyn silmään joutuneista kaupungeista on New Yorkin osavaltion länsiosassa sijaitseva Buffalo.

”Tilanne on kuin sota-alueella. Autot katujen varsilla ovat järkyttävä näky”, kommentoi New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul maanantaina AFP:n mukaan.

”Kyseessä on varmasti vuosisadan lumimyrsky, eikä se ole vieläkään ohi.”

Buffalon keskustassa kadulle oli hylätty lumeen juuttuneita autoja maanantai-iltana.

Tilastojen valossa Buffalon myräkkä ei kuitenkaan ole ennätyksellinen eikä edes erityisen poikkeuksellinen. Alue on tunnettu lumimyrskyistä, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

”Myös aiemmin tänä vuonna siellä tuli lunta reippaasti toista metriä kahden päivän aikana”, Latvala sanoo.

Myrskyt johtuvat suurista järvistä, jotka sijaitsevat Buffalon länsi- ja pohjoispuolella. Järvien veteen on varastoitunut kesän ja syksyn jäljiltä paljon lämpöä. Kun pohjoisesta Kanadan yltä virtaa kylmää ilmaa järvien päälle, syntyy lumimyrskyjä. Ne pyyhkäisevät järvien yli ja tuulen nopeudesta riippuen pitkälle itään, jopa rannikolle saakka.

”Suurten järvien alue tunnetaan näistä nopeista lumimyrskyistä. Sellainen voi näyttää lähestyessään käytännössä lumiseinältä.”

Toinen tunnettu lumimyrskyalue sijaitsee Koillis-Japanissa, jossa saatiin vuorokauden aikana maanantaiaamuun mennessä yli metri lunta. Myrskyssä on kuollut 17 ihmistä ja loukkaantunut kymmeniä.

Mies kaivoi autoa lumesta Hokkaidon prefekturissa sijaitsevassa Kitamissa jouluaattona.

”Suurissa lumimäärissä ovat useimmiten kyseessä samat olosuhteet: lämmin vesialue ja lähellä kylmä manner, mistä ilma pääsee tulemaan yli”, Latvala selittää.

Saman ilmiön voi nähdä myös Suomessa syksyllä tai alkutalvesta, kun Suomenlahti on vielä sulana. Veden yli kulkeva tuuli tuo voimakkaita myräköitä rannikolle ja pääkaupunkiseudulle. Ennätys nähtiin tammikuussa 2016, kun rannikolle tuprutti vuorokaudessa 73 senttiä lunta.

”Mutta sekin jää toiseksi suurten järvien alueen myrskyille”, Latvala sanoo.

Historian pahimpia lumimyräköitä on vaikea panna järjestykseen, koska myrskyn vakavuutta ei voi mitata yhdellä mittarilla. Listasimme kuitenkin viime vuosikymmenien poikkeuksellisia lumimyrskyjä maailmalta.

Iran 1972

Iranin lumimyrsky oli monella mittarilla mittaushistorian pahin. Tuisku kesti viisi päivää ja peitti lähes koko maan lumeen. Joillakin alueilla lunta mitattiin myrskyn päätteeksi kahdeksan metriä.

Lumi peitti alleen satoja kokonaisia kyliä ja aiheutti yli 4 000 kuolemaa. Useimmat kuolleista jäivät jumiin ilman ruokaa tai lämmitystä tai hautautuivat lumeen.

Buffalo 1977

Buffalon alueen viranomaisjohtoon kuuluvan Mark Poloncarzin mukaan tämän talven lumimyrskyn tuhot ”ylittävät Buffalon vuoden 1977 lumimyrskyn”.

Vuoden 1977 myrsky on Buffalon historian tunnetuin. Kaupunkiin oli jo aiemmin talvella satanut yhteensä monta metriä lunta, mutta tammikuun lopun pakkasilla tuuli yltyi puuskiksi, jotka puhalsivat yli 30 metriä sekunnissa. Lumi kerääntyi vyöryiksi, jotka peittivät alleen taloja.

Puuskat myös peittivät näkyvyyden ja jättivät asukkaat jumiin koteihinsa, työpaikoille ja autoihin. Myrskyssä kuoli 29 ihmistä.

Afganistan 2008

Afganistanin historian pahin lumimyrsky pudotti vuoristoon jopa 180 senttiä lunta tammikuussa 2008. Myrsky osui 30 asteen pakkasiin, ja vuoristokylissä kuoli ainakin 926 ihmistä ja yli 400 000 nautaa, lammasta ja vuohta.

Vuoristoalueilla voi sataa hetkessä suuri määrä lunta, kun lämmin ilmamassa työntyy ylös vuorenrinnettä. Tämä ilmiö tuo lunta myös esimerkiksi Alppien etelärinteiden hiihtokyliin. Lunta voi tulla yhtä mittaa metritolkulla.

”Vuoristoseudut elävät lumen suhteen omaa elämäänsä”, Latvala sanoo.

Texas 2021

Yhdysvaltojen Texasissa viime vuonna sattunut lumimyrsky nousi otsikoihin Suomessa asti, vaikka lunta tuli paikoin vain pari senttiä ja pahimmillaankin parikymmentä.

Kuuma ja kuiva Texas on hyvä esimerkki paikasta, jossa lumeen ei ole varauduttu. Vähäinenkin lumi riitti suistamaan autot tieltä sekä katkaisemaan sähköt ja veden puolelta osavaltion asukkaista.

”Juuri näin käy sellaisilla alueilla, joilla talvisateet tulevat tavallisesti vetenä. Ihmiset eivät ole tottuneet toimimaan lumessa”, Latvala sanoo.

Suuri osa lumimyrskyjen akuuteista tuhoista ja ongelmista liittyy Latvalan mukaan juuri liikenteeseen.

Suomessa 20 senttiä lunta ei ole ongelma, koska yhteiskunta on rakennettu kestämään sen. Useimmilla autoilijoilla on jo ensilumen sataessa talvirenkaat asennettuna, ja kunta lähettää tottuneesti lumiaurat teille.