ISW:n mukaan Venäjän yritys saartaa Bahmut saattaa hyytyä ammusten ja sotilaiden loppumiseen.

Ukrainan kiivaimmat taistelut jatkuivat keskiviikkona kahdella itärintaman paikkakunnalla, Bahmutissa ja Kreminnassa. Ne sijaitsevat noin 50 kilometrin päässä toisistaan.

Bahmutin hallinnasta on käyty veristä kamppailua viiden kuukauden ajan. Kreminnan Venäjä valtasi jo huhtikuussa ja Ukraina on yrittänyt kaupungin vapauttamista syyskuusta lähtien.

Ukrainan joukot ovat olleet Kreminnan porteilla kaupungin länsipuolella jo jonkin aikaa. Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Institute for the Study of War (ISW) raportoi tiistaina, että Ukraina on edennyt myös Kreminnan luoteispuolella muutaman kilometrin päähän kaupungista.

ISW:n tiedot perustuvat virallisten lähteiden lisäksi ainakin kolmeen venäläiseen Telegram-kanavaan, joiden ylläpitäjillä on ilmeisen hyvät venäläiset sotilaslähteet.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi puolestaan tiistaina The New York Timesin mukaan, että osa Venäjän joukkojen Kreminnan-esikunnasta on vetäytynyt Rubižneen kymmenen kilometrin päähän kaupungista kaakkoon. Venäläistietojen mukaan Ukraina on tuonut Kreminnan-rintamalle lisää joukkoja Harkovan suunnalta.

Kreminnan valtaaminen uudenvuoden taisteluissa avaisi Ukrainan joukolle tien Severodonetskin kaupunkiin, jonka Venäjä valtasi viime juhannuksena. Severodonetskin ja Lysytšanskin teollisuuskaupungit muodostivat ennen hyökkäystä yli 200 000 asukkaan kaksoiskaupungin, jonka Donetsjoki halkaisee kahtia.

Asutuskeskus on kesän taisteluiden jäljiltä raunioina ja sen valloittaminen kortteli korttelilta käytävässä kaupunkisodassa voisi kestää pitkään. Läpimurron onnistuessa Ukraina saattaisikin jatkaa Luhanskin alueen valloittamista aluksi muilla suunnilla.

Valloitettua Kreminnaa puolustavat ISW:n mukaan 144. moottoroidun jalkaväkidivisioonan sotilaat, jotka pitävät päämajaansa Smolenskissa Länsi-Venäjällä Nämä joukot kärsivät aiemmin merkittäviä tappioita Harkovan suunnalla ja Izjumissa.

Ukrainan onnistuminen ei kuitenkaan ole kirkossa kuulutettu, sillä venäläisjoukot ovat rakentaneet linnoitteita alueelle kuukausien ajan.

Bahmutin ympäristössä venäläiset ovat olleet jo jonkin aikaa niskan päällä, vaikka Ukraina on onnistunut pitämään risteyskaupungin hallussaan. Keskiviikkona muun muassa sotatapahtumia tarkasti seuraava venäläinen Telegram-kanava Rybar raportoi venäläisjoukkojen taistelevan sekä kaupungin koillis- että eteläpuolella.

Etelässä Venäjän joukot taistelivat muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsevassa Opytnen kylässä. Koillispuolella venäläiset yrittivät keskiviikkona Soledarin pikkukaupungin valtausta.

Soledarista on matkaa Bahmutiin kymmenkunta kilometriä ja venäläiset pääsivät kaupungin porteille ilmeisesti jo maanantaina.

Venäjä näyttää siis yrittävän Bahmutin saartamista etenemällä sen ympäri sekä etelästä että pohjoisesta.

Osuvia mutta melko optimistisia näkemyksiä aiemminkin esittäneen ISW:n tiistaisen raportin mukaan Venäjän menestys ei kuitenkaan näytä kovin hyvältä. Raportin mukaan venäläisiltä alkavat olla ammusten lisäksi sotilaat vähissä.

”Venäjän Bahmutin-joukot saattavat lähestyä samanlaista käännekohtaa, johon Venäjän Hersonin-joukot joutuivat elokuussa”, raportissa arvioidaan. Tällä viitataan Venäjän joukkojen luhistumiseen Hersonin kaupungissa ja Hersonin alueen läntisessä osassa.

Arvio perustuu Ukrainan itäisten joukkojen tiedottajan, eversti Serhi Tšerevatyn tiistaiseen raporttiin, jonka mukaan Venäjän joukot Bahmutin suunnalla eivät taistele enää sen paremmin pataljoonan taisteluosaston kuin komppaniankaan kokoonpanoissa vaan 10–15 sotilaan ryhminä tai joukkueina. Sama joukkojen hajaantuminen tapahtui Ukrainan arvion mukaan elokuussa Hersonissa.

Keskeisessä roolissa Bahmutin valtausyrityksessä ovat venäläisen Wagner-yhtymän palkkasotilaat. Yhdysvaltain viranomaiset väittivät aiemmin joulukuussa, että palkkasotilaat lähettävät venäläisistä vankiloista värvättyjä rikollisia ryhminä kohti Ukrainan asemia.

Kiivaita taisteluita käytiin tiistain ja keskiviikon aikana myös Donetskin kaupungin länsipuolisella rintamalla. Lisäksi taistelut jatkuivat useilla paikkakunnilla Donetskista Luhanskin alueen pohjoiseen Svatoven kaupunkiin jatkuvalla kahdensadan kilometrin mittaisella rintamalinjalla.

Venäjä valtasi suuren osan Donetskin ja Luhanskin maakunnista kesällä ja syksyllä 2014 paikallisten separatistien tuella ja heidän tarjoamallaan sumuverholla. Viimeinen merkittävä valloitus oli Bahmutin kaakkoispuolella sijaitseva Debaltseve, jonka Venäjä valtasi jo helmikuussa 2015 Minsk II -sopimuksen allekirjoituksen ja siinä sovitun tulitauon voimaantulon jälkeen.

Päättyvän vuoden aikana Venäjän separatistialueilla toimivat joukot ovat edenneet länteen melko vaatimattomasti. Pisimmälle ne ovat päässeet juuri Bahmutin rintamalla: matkaa niin kutsutulta Minskin kontaktilinjalta Debaltseven tuntumasta Bahmutiin on kolmisenkymmentä kilometriä.