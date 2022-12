Internet on pullollaan Taru sormusten herrasta -meemejä, ja Putinia on lahjoittamiensa sormusten vuoksi ehditty vertaamaan niin sormusaaveiden johtajaan, Klonkkuun kuin Harry Potterista tuttuun Voldemortiinkin.

”Yksi sormus löytää heidät, se yksi heitä hallitsee...”

Pyöritteliköhän Venäjän presidentti Vladimir Putin kielellään tätä J. R. R. Tolkienin mahtisormuksista kertovasta kirjasarjasta tuttua runoa, kun lahjoitti liittolaisilleen kahdeksan kultaista sormusta?

Taru sormusten herrasta on tunnettu klassikko, mutta todellisuus on usein taruakin ihmeellisempää. Kirjasarjassa taottiin kultaisia, käyttäjänsä korruptoivia mahtisormuksia, joista yhdeksän jaettiin ihmisille. Kahdeksan sormusta liittolaisilleen jakoi myös vallan korruptoima ja hyökkäyssotaa käyvä Putin, joka piti yhdeksännen ”mahtisormuksen” itsellään.

Sormuksen saivat entisten neuvostotasavaltojen muodostamien IVY-maiden johtajat, jotka kokoontuivat Pietariin epäviralliseen tapaamiseen: Valko-Venäjän, Azerbaidžanin, Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin presidentit sekä Armenian pääministeri.

Venäjän presidentti Vladimir Putin (keskellä) ja IVY-maiden johtajat, joille hän lahjoitti kahdeksan kultaista sormusta. Vasemmassa reunassa takana Tadžikistanin presidentti Emomali Rahmon ja Uzbekistanin presidentti Šavkat Mirzijojev. Oikeassa reunassa takana Kirgisian presidentti Sadyr Japarov ja toinen oikealta Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka. Kuvassa IVY-maiden johtajat astuivat Venäjän valtionmuseon saliin Pietarissa tiistaina järjestetyssä epävirallisessa tapaamisessa. Tiettävästi Lukašenka oli lahjan saaneista ainoa, joka pisti sormuksen sormeensa välittömästi.

Näistä sormuksista tosin paljastuu ainoastaan teksti ”hyvää uutta vuotta”.

Asiasta kertoo esimerkiksi maanpaosta käsin toimiva venäläisjulkaisu Meduza.

Ei ole tiedossa, onko Putin tarkoituksella varastanut symboliikan Tolkienin klassikkotarinasta, mutta internet kiittää. Sormusten herra -viittauksia on mahdoton olla näkemättä – konkreettisesti, sillä some on nyt niitä täynnä.

Sormusten herra- vertaukset ovat sikäli linjassa aiemman kanssa, että joissain Ukrainaa tukevissa piireissä Venäjästä on jo aiemmin puhuttu vertauskuvallisesti Mordorina, pahan valtakuntana, jossa Musta ruhtinas Sauron asuu. Venäläisiä sotilaita puolestaan on Ukrainassa kutsuttu ”örkeiksi”, jotka ovat Sauronin kätyreitä.

Lienee selvää, keneen Sauronilla viitataan.

Venäläinen iStories-julkaisu on kerännyt Instagramiin kokoelman sormusten lahjoittamisesta syntyneitä meemejä.

Joissain meemeissä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitetään Frodona, jonka raskaaksi tehtäväksi oli langennut valtasormuksen tuhoaminen.

Internet ei kuitenkaan ollut valmis ristimään Putinia Sauroniksi.

Venäläinen politologi, ulkomaisten agenttien listalle lisätty Jekaterina Schulmann, kirjoitti Facebook-tilillään:

”Tässähän on Klonkku. Entinen hobitti, jolla oli Sormus, ja joka menetti sen; kaipaa sitä ja vihaa koko maailmaa.”

Joissain meemeissä Putinin lisäksi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on esitetty Klonkkuna, jonka mahtisormus riudutti eläimelliseksi varjoksi itsestään.

Pietarin paikallisparlamentissa istuva liberaalin Jabloko-puolueen edustaja Boris Višnevski oli Facebookissa sitä mieltä, ettei Putin suinkaan ole valtasormuksella muita hallitseva Sauron, vaan Sormusaaveiden eli nazgûlien johtaja, Angmarin Noitakuningas.

”Tullakseen häneksi on ensin kuoltava. Sen jälkeen on saatava uudelleen surmansa naisen kädestä”, Višnevski pohdiskeli – ja esittää listan naisia, joita Putinin tulisi pelätä. Višnevskin listalta löytyi esimerkiksi taiteilija-aktivisti Saša Skotšilenko, joka istuu vankilassa vaihdettuaan kaupassa hintalappuja Ukrainan sodasta kertoviin faktalappuihin.

Internetissä osa kommentoijista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei kyse ollut valtasormuksista lainkaan. Heistä sormukset olivat J. K. Rowlingin Harry Pottereista tuttuja hirnyrkkejä (engl. horcrux), joilla pimeyden lordi Voldemort pyrki tekemään itsestään kuolemattoman.

Somessa pohdittiin myös, oliko kyseessä mahdollisesti yritys pitää Itsenäisten valtioiden yhteisö koossa taikuuden avulla. Jos näin oli, niin yksin sormukset eivät ehkä tässä tarussa riitä: Meduzan mukaan lahjan saajista vain Valko-Venäjän Lukašenka pisti sormuksen sormeensa saman tien.

Oikaisu 28.12.2022 klo 14.08: Jutussa väitettiin virheellisesti, että J. R. R. Tolkienin kirjasarjassa taottiin yhdeksän mahtisormusta. Sormuksia taottiin kuitenkin kaksikymmentä, mutta niistä yhdeksän jaettiin ihmisille.