Benedictus XVI:n usean kerran tavannut Helsingin hiippakunnan emerituspiispa Eero Huovinen kertoo, ettei paavi ollut niin jyrkkä kuin julkisuudessa väitetään.

Emerituspaavi Benedictus XVI on kuollut. Hän oli kuollessaan 95-vuotias. Benedictus kuoli 31. joulukuuta.

Julkisuudessa paavi näyttäytyi ristiriitaisena hahmona. Erityisesti italialainen media keksi hänelle lempinimiä ”rottweilerista” ”panssarikardinaaliin”.

Syynä olivat tiukat, konservatiiviset näkemykset niin paavina kuin aiemmin katolisen kirkon oppien puhtautta valvovan Uskonopin kongregaation johtajana.

Helsingin hiippakunnan emerituspiispa ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori Eero Huovinen ei allekirjoita emerituspaavin jyrkkää julkisuuskuvaa. Hän ehti tavata paavi Benedictuksen eli Joseph Ratzingerin monta kertaa tämän uran eri vaiheissa.

”Ei hän minusta ollut dobermanni tai rottweiler ollenkaan. Pidin häntä hyvin oppineena, sivistyneenä ja syvällisenä. Hän ei mielestäni ollut niin jyrkkä kuin väitetään”, Huovinen luonnehtii HS:lle.

”Tällaisilla henkilöillä kuin paavit on varmaankin aina aika erilainen julkikuva kuin mitä he sisällä päin ovat.”

Emerituspiispa Eero Huovinen tapasi paavi Benedictuksen useita kertoja.

Ratzinger oli saksalainen professori, joka puhui lähemmäs kymmentä kieltä, monia niistä sujuvasti. Lisäksi hänen kirjoittamansa kirjat luovat kuvaa henkilökohtaisesti hyvin hurskaasta miehestä, Huovinen sanoo.

Kansanhurmaajana tunnettuun edeltäjäänsä paavi Johannes Paavali II:een verrattuna hän oli kuitenkin analyyttinen ja ujo.

”Hän oli sosiaalisissa suhteissaan pidättyväinen ja työssään tarkka ja vaativa”, Huovinen sanoo.

Huovinen tapasi Ratzingerin ensi kertaa 80-luvulla. Hän vei tuolloin Uskonopin kongregaatiota johtaneelle kardinaalille luettavaksi saksankielisen väitöskirjansa, joka käsitteli tämän ikätoveria ja kiistakumppania Hans Küngia.

”Ajattelin, että aihe voisi kiinnostaa häntä. 60-luvulla he olivat molemmat uudistushenkisiä, mutta kulkivat sitten eri suuntiin.”

Küngista tuli katolisen kirkon maineikas kriitikko ja Ratzingerista kirkon uskollinen puolustaja. Uskonopin kongregaation johtajana hän piti esimerkiksi kiinni linjasta, ettei luterilainen kirkko ole varsinainen kirkko katolisen kirkon silmissä. Näkemys ei ollut omiaan tukemaan ekumeniaa eli kristillisten kirkkojen yhteistyötä.

Hans Küng kirjansa julkistamistilaisuudessa Berliinissä vuonna 2012 Berliinissä.

Huovisen mukaan Ratzinger kuitenkin tunsi luterilaisuutta hyvin ja asenne muita kirkkoja kohtaan oli myönteinen.

Kun Huovinen tapasi Ratzingeria ja näytti tälle tekstejään, hän kommentoi niitä asiallisesti ja melko eleettömästi. Huovinen kuvaa kirjassaan Sielujen puolustaja: piispana Helsingissä, että kardinaali oli ”hahmoltaan hennon oloinen, ääni oli hiljainen ja eleitä ei paljon ollut. Mutta läsnä hän oli ja katsoi tarkoilla silmillä”.

Huovisen mukaan keskustelu kardinaalin kanssa oli asiakeskeistä ja erittelevästi etenevää.

”Hänen kannaltaan minun kirjoitukseni ovat todella pieniä asioita, mutta minulle niillä kohtaamisilla oli suuri merkitys”, Huovinen sanoo.

Emerituspaavi Benedictus saapui edeltäjänsä paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamiseen Vatikaanissa lokakuussa 2014.

Moni muistaa paavi Benedictuksen kauden siitä, että katolista kirkkoa järisyttivät lasten hyväksikäyttöä koskevat skandaalit.

Huovisen mielestä kirkko reagoi tilanteeseen aivan liian hitaasti. Tekoja peiteltiin ja kohua yritettiin minimoida nuhtelemalla hyväksikäyttäjiä yksityisesti suljettujen ovien takana.

”Benedictus ja katolinen kirkko joutuivat myrskyyn, jonka vakavuutta ne eivät aluksi osanneet ymmärtää. Toimet olivat lieviä, kunnes huomattiin, että tarvitaan lujempia toimia.”

Paavina toimiessaan Ratzinger oli eittämättä vastuussa siitä, millä tavalla hyväksikäyttö­tapaukset hoidettiin. Huovisen mielestä olisi kuitenkin epäreilua sälyttää koko jupakka Ratzingerin harteille.

”Koko kirkko oli alkuun aika hämmentynyt, miten asiaa pitäisi käsitellä. Oikaisuliikkeen tekeminen ei ole helppoa. Onneksi nyt on herätty.”

Ratzingeria on syytetty myös kytköksistä Hitlerjugendiin eli Saksan kansallissosialistien nuoriso-organisaatioon. Ratzinger oli toisen maailmansodan aikaan noin 15-vuotias.

”On syytä muistaa, että tuohon aikaan natsit pakottivat nuoria liittymään järjestöön. Ratzingerin perhe vastusti kansallissosialismia. Nuori Joseph karkasi hänelle määrätyistä tehtävistä ja antautui liittoutuneille”, Huovinen sanoo.

”En osaa sanoa, mikä hänen roolinsa on ollut. Näistä vuosista en paavin kanssa keskustellut. Me puhuimme filosofiasta ja teologiasta.”

Paavit ovat perinteisesti palvelleet nimityksestään kuolemaan asti, mutta Benedictus rikkoi monisatavuotisen perinteen. Hän erosi paavin tehtävästä vuonna 2013 vedoten heikkoon terveyteensä.

Huovinen muistelee, että ilmoitus tuli yllätyksenä, vaikka paavi Benedictus oli ollut heikossa kunnossa. Emerituspaavi ei kuitenkaan malttanut jättää julkisuutta kokonaan, vaan hänestä on esimerkiksi kirjoitettu haastattelujen pohjalta kirja.

”Katoliselle kirkolle on aika jännä tilanne, että elossa on kaksi paavia. Heille on tärkeää, että paavi käyttää korkeimpana kirkon ääntä.”

Benedictuksen seuraaja paavi Franciscus on imagoltaan selvästi edeltäjäänsä liberaalimpi. Siinä missä Benedictus halusi katsoa vaikkapa homoseksuaalisuutta tiukasti kirkon opin ja tradition kautta, Franciscus painottaa puheissaan sielunhoidollista näkökulmaa.

”Hän pyrkii ymmärrykseen ja avaamaan keskustelua, mutta ei hänkään ole tehnyt mitään merkittäviä opillisia uudistuksia.”

Franciscus on saanut empaattisella tyylillään kansansuosiota, mutta toisaalta kirkon sisällä on syntynyt myös voimakasta kritiikkiä paavia kohtaan. Franciscusta pidetään liian liberaalina.

Paavi Franciscus puhuu yleisölle Vatikaanin Pietarinaukiolla lokakuussa 2019.

Huovisen mukaan Benedictuksen ja Franciscuksen välille ei kuitenkaan ole syntynyt merkittävää ristiriitaa tai kilpailuasetelmaa.

”Katolisesta kirkosta käytetään sanontaa complexio oppositorum, vastakohtien ykseys. Siinä on katolisen kirkon voima ja heikkous, että se pystyy pitämään ristiriitaiset näkemykset sisällään.”