NYT: Taustoistaan laajasti valehdelleesta George Santosista on käynnistetty kaksi tutkintaa

Sanomalehti The New York Timesin mukaan liittovaltio- ja paikallistason tutkinnoissa selvitetään, onko Santos syyllistynyt rikoksiin raha-asioissaan tai valehdellessaan vaalikampanjansa aikana.

Kongressiin New Yorkin edustajana valittu George Santos on myöntänyt valehdelleensa muun muassa koulutuksestaan, työpaikoistaan ja omaisuudestaan.

Yhdysvalloissa liittovaltio- ja paikallistason viranomaiset ovat käynnistäneet kaksi erillistä tutkintaa, jotka kohdistuvat edustajainhuoneeseen valittuun republikaani George Santosiin. Asiasta kertoo sanomalehti The New York Times (NYT).

NYT:n mukaan tutkinnoissa selvitetään, onko Santos syyllistynyt rikoksiin raha-asioissaan tai valehdellessaan vaalikampanjansa aikana.

Santos myönsi maanantaina keksineensä tietoja koulutuksestaan, työpaikoistaan, varallisuudestaan ja avioliitostaan. Santos on myös väittänyt itseään juutalaiseksi, vaikka on tosiasiassa katolilainen.

On kuitenkin mahdollista, että Santosin raskauttavimmat valheet liittyvät hänen vaalirahoitukseensa. Hän on kertonut lainanneensa konsulttiyritykseltään kampanjalleen 700 000 dollaria. Rahojen alkuperä on kuitenkin arvoitus, sillä Santosin tunnettu varallisuus ei täsmää vaalilainan kanssa.

Liittovaltiotason tutkinta liittyy NYT:n haastatteleman asiaa tuntevan lähteen mukaan ainakin osittain Santosin raha-asioihin. Tietojen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa.

Toista tutkintaa johtavat New Yorkin Nassaun piirikunnan viranomaiset. Tutkinta keskittyy viranomaisten mukaan Santosiin liittyviin ”lukuisiin vääriin tietoihin ja epäjohdonmukaisuuksiin”. On epäselvää, kuinka pitkälle piirikunnan tutkinta on edennyt.

Nassaun piirisyyttäjä Anne Donnelly kutsui keskiviikkona julkaistussa lausunnossa Santosin keksimiä tietoja ”tyrmistyttäviksi”. Hänen mukaansa kukaan ei ole lain yläpuolella, ja jos piirikunnassa tapahtuu rikos, se myös johtaa syytteisiin.

Santosin voitto oli republikaaneille erityisen tärkeä, koska hän onnistui voittamaan aiemmin demokraateille kuuluneen paikan New Yorkin kolmannessa vaalipiirissä, josta suurimman osan muodostaa vauras Long Island.

Republikaanit voittivat edustajainhuoneen enemmistön täpärästi, ja jokaisella paikalla on merkitystä.

Kongressin republikaanien puoluejohto on toistaiseksi vaiennut Santosin valehtelusta. Monet Long Islandin republikaanit ovat kuitenkin ilmaisseet pöyristyksensä Santosin toiminnasta ja vaatineet, että kaikki epäselvyydet tutkitaan tarkasti.

Myös piirisyyttäjä Donnelly on republikaani.

Santos on julistanut aikovansa kaikesta huolimatta vannoa virkavalansa tammikuussa.