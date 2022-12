Venäjän massiiviset ilmaiskut Ukrainaan eivät lopu Patriot-ohjusten saamisenkaan jälkeen, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Venäjä teki torstaiaamuna Ukrainan siviilikohteisiin jälleen massiivisen ilmaiskun, jollaisia se on toteuttanut syksystä lähtien järjestelmällisesti.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljakin mukaan Venäjä ampui torstaina Ukrainaan yli 120 ohjusta ”tuhotakseen kriittistä infrastruktuuria ja tappaakseen valtavasti siviilejä”.

Iskuja on tehty monesta suunnasta useisiin Ukrainan isoihin kaupunkeihin eri puolilla maata. Räjähdyksiä on kuultu ainakin Kiovassa, Lvivissä, Žytomyrissa ja Odessassa.

Tarkat tiedot torstaisen iskun aiheuttamista tuhoista ja vahingoista löytyvät HS:n päivittyvästä seurannasta.

Uusin massiivinen isku tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat kertoi lähettävänsä Ukrainaan Patriot-ilmatorjuntaohjuspatterin.

Patrioteista kirjoitetuissa jutuissa on toivottu, että se toimii käänteentekevänä apuna Ukrainalle.

Vielä Patrioteja ei Ukrainassa ole. Aikansa myös menee siinä, että Patriot-järjestelmien asiantuntijat kouluttavat ukrainalaisia upseereita Patriotin käyttämiseen.

Yhdysvaltalaismedioiden saamien tietojen mukaan koulutukset järjestetään Ramsteinin tukikohdassa Saksassa. Normaalisti yksi Patriot-koulutuskierros kestää kuukausia, nyt Ramsteinin opintojakso pitäisi suorittaa nopeammin.

Kun Patriotit lopulta saadaan Ukrainaan, ne ovat Ukrainalle hyvä lisäapu Venäjän ilmahyökkäyksiä vastaan.

Mutta toisin kuin järjestelmää hehkuttavista viesteistä on saattanut päätellä, Patriotit eivät ratkaise Ukrainan ongelmaa Venäjän ilmahyökkäysten kanssa. Näin sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

”Perustavanlaatuinen ongelma on se, että yksi Patriot-ohjus maksaa miljoonia dollareita. Patriot-järjestelmässä laukaistaan kaksi ohjusta torjumaan yhtä. Tämänhetkiset arviot ovat, että Venäjän Iranilta saamat ja ilmahyökkäyksissään käyttämät lennokit maksavat 20 000–40 000 dollaria kappaleelta”, Käihkö sanoo.

”Patrioteilla ei ole taloudellisesti mitään järkeä torjua lennokkeja. Ne maksavat hyötyyn nähden aivan kohtuuttomasti, ja luulen, että jos Ukraina alkaa toimia niin, Yhdysvallat puuttuu asiaan.”

Käihkö myös muistuttaa, että on epävarmaa, kuinka paljon Patriot-järjestelmiä Ukraina on saamassa. Käytännössä Patriotien hyödyllisin käyttö on torjua Venäjän ballistisia ohjuksia, jotka ovat paljon kalliimpia ja tehokkaampia kuin lennokit.

”Niissäkin ongelma on se, että Venäjä on länsimaisten tietojen mukaan ampunut myös hämäysmielessä ohjuksia, joissa ei ole kärkeä ollenkaan."

Ukrainalla on pinta-alaa niin paljon, että Patrioteilla pystytään suojelemaan vain tiettyjä kohteita, todennäköisesti esimerkiksi pääkaupunki Kiovaa.

”Ukrainan pitää myös ratkaista se, priorisoivatko he ilmatorjunnassaan rintamalla olevien tukikohtien vai siviilikohteiden suojelemisen”, Käihkö sanoo.

Ukrainalla on ilmatorjunnassa muitakin selviä ongelmia, minkä vuoksi Venäjä jatkaa ilmaiskujen tekemistä käytännössä varmasti. Se on saanut aiheutettua isoja tuhoja muun muassa Ukrainan energiajärjestelmään.

Käihkö ei usko, että Patriotien saaminen vähentää Venäjän halukkuutta ilmaiskuihin tulevaisuudessakaan.

Yksi iso Ukrainan ongelma on, että se on käyttänyt valtavia määriä kevyempiä ilmatorjuntajärjestelmiä, kuten Stinger-ilmatorjuntaohjuksia. Koska Ukraina nojaa koko ajan vahvemmin länsimailta saatavaan aseapuun, jossain vaiheessa kysymykseksi nousee, miten paljon ohjuksia länsimaat pystyvät Ukrainalle tuottamaan.

”Yhdysvalloilta tullut jo viestiä, pitää miettiä ammuskulutustaan. Kulutus voi olla suurempaa kuin kyky tuottaa materiaalia Ukrainalle”, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan ratkaiseva apu ilmaiskujen torjuntaan olisi vaikuttaa joko Venäjän halukkuuteen tai kyvykkyyteen tehdä iskuja. Ensimmäiseen on vaikea ellei mahdoton vaikuttaa, kuten Venäjän toimista on jo kuukausien ajan voitu nähdä.

Kyvykkyyttä sen sijaan voisi olla mahdollista heikentää monin eri tavoin. Ukrainan näkökulmasta suoraviivaisin olisi toki se, että Ukraina saisi hyökkäyskalustoonsa entistä järeämpiä aseita, joilla se pystyisi iskemään Venäjän puolelle.

Tällainen olisi esimerkiksi 300 kilometrin kantaman Atacms-ohjus Himars-raketinheitinjärjestelmään. Toistaiseksi länsimaat eivät ole halunneet lähettää Ukrainalle tällaisia aseita, koska pelkona on tilanteen eskaloituminen kolmanneksi maailmansodaksi.

Muitakin keinoja on, Käihkö sanoo. Venäjä hankkii ilmaiskuissaan käyttämiä lennokkeja paljon Iranista. Iran pitäisi saada vakuutettua siitä, ettei lennokkien myyminen Venäjälle ole heidän intressiensä mukaista. Toisaalta asekuljetuksia voi yrittää estää, samoin Iranin asetuotantoa.

”Toki jos puhutaan sabotaasista, se aiheuttaa omat ongelmansa”, Käihkö sanoo.

Toiveena on myös, että Venäjään kohdistetut teknologiapakotteet vaikuttavat jollain aikavälillä Venäjän omaan kykyyn tuottaa ohjuksia.

Lopulta kaikki on epävarmaa, Käihkö sanoo. Länsimaissa ei tiedetä, paljonko Venäjä on käyttänyt ohjuksia, paljonko se pystyy niitä tuottamaan tai pystyykö se hankkimaan lennokkien lisäksi myös ballistisia ohjuksia esimerkiksi Iranilta.

Ukrainan omaan ilmatorjuntaa voitaisiin tehostaa ainakin yhdellä keinolla, johon länsimaat eivät ole tiettävästi toistaiseksi suostuneet.

”Ukraina on sodan alusta lähtien pyytänyt länsimailta hävittäjiä, mutta tietääksemme se ei ole niitä saanut. Hävittäjillä pystyttäisiin ampumaan ohjuksia alas, mutta niillä Ukraina voisi toki tehdä paljon muutakin kuin ilmatorjuntaa.”