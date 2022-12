Ohjuksen kerrotaan pudonneen kello 10 ja 11 välillä, eli suunnilleen samoihin aikoihin, kun Ukraina pyrki torjumaan Venäjän ampumaa valtavaa risteily­ohjusaaltoa.

Ukrainalainen ilmatorjuntaohjus vaikuttaa pudonneen torstaina Valko-Venäjän maaperälle, kertoo valkovenäläinen Belta-uutistoimisto. Asiasta kertoo myös venäläinen Tass.

Beltan mukaan ohjus oli peräisin Ukrainan maaperältä. Uutistoimisto sanoo, ettei tietoja mahdollisista kuolonuhreista toistaiseksi ole. Valko-Venäjän puolustusministeriön kerrotaan tutkivan, ampuivatko Valko-Venäjän asevoimat ohjuksen alas.

Ohjuksen kerrotaan pudonneen kello 10 ja 11 välillä, eli suunnilleen samoihin aikoihin, kun Ukraina pyrki torjumaan Venäjän ampumaa valtavaa risteilyohjusaaltoa.

Tass kertoo, että kyseessä on S-300-mallin ilmatorjuntaohjus. Kyseessä on neuvostoaikainen ohjusmalli, jota sekä Ukraina että Venäjä käyttävät.

Ukraina on käyttänyt S-300-ohjuksia torjuakseen Venäjän hyökkäyksiä, kun taas Venäjä on vaikuttanut hyödyntäneen ohjusmallia myös tekemissään iskuissa. Osa asiantuntijoista on pitänyt ilmatorjuntaohjusten käyttöä ilmaiskuissa osoituksena Venäjän hupenevista ohjusvarastoista.

Ukrainalainen S-300-ilmatorjuntaohjus putosi marraskuussa Puolaan, kun Ukraina yritti torjua Venäjän ampumia risteilyohjuksia.

Tietoja Valko-Venäjälle torstaina mahdollisesti pudonneesta ohjuksesta ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.