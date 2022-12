Tuleva presidentti Luiz Inácio Lula da Silva paljasti torstaina viimeiset ministerivalintansa.

Brasilia saa sunnuntaina 1. tammikuuta uuden presidentin ja hallituksen. Vaalit täpärästi voittanut vasemmistolainen Luiz Inácio Lula da Silva nousee oikeistolaisen Jair Bolsonaron tilalle.

Vallanvaihdoksen alla tunnelma maassa on kireä. Poliisi ilmoitti torstaina pidättäneensä laajojen ratsioiden yhteydessä neljä Bolsonaron kannattajaa epäiltynä vallankaappauksen yrittämisestä ja tuhotöistä. Joukko väistyvän presidentin kannattajia on leiriytynyt jo viikkoja muun muassa pääkaupunki Brasiliassa armeijan päämajan edessä.

”Siellä pyydetään aika suoraan armeijaa puuttumaan peliin, jotta Bolsonaro voi jatkaa presidenttinä ja kommunismin uhka torjutaan”, kuvailee Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Teivainen on parhaillaan Brasilian Rio de Janeirossa seuraamassa Lulan kabinetin muodostamista ja Bolsonaron kannattajien edesottamuksia.

Bolsonaron hallinto on antanut mielenosoitusleirien jatkua juurikaan niihin puuttumatta, mutta pidätykset ja alle viikko sitten paljastunut pommi-iskusuunnitelma ovat muuttaneet tilannetta. Pommi-isku oli ilmeisesti valmisteltu leireissä, ja tarkoitus oli aiheuttaa kaaosta, jotta vallanvaihdos ei olisi mahdollinen.

Brasilian suurimmat televisiokanavat ja sanomalehdet ovat alkaneet puhua leireihin kytkeytyvästä terrorismista.

”Nyt pohditaan, voiko Lula ajaa virkaanastujaisiinsa avoautolla vai täytyykö olla luodinkestävät ikkunat. Tällaista ei ole ennen puhuttu”, Teivainen sanoo.

”Paineet leirien lakkauttamiseen alkavat olla aika isot.”

Brasilian presidentiksi valittu Luiz Inácio Lula da Silva esitteli tulevan hallituksen alkuperäiskansojen asemasta vastaavan ministerin Sonia Guajaran pääkaupunki Brasiliassa torstaina.

Teivainen ei usko, että Bolsonaron tukijat onnistuisivat masinoimaan sotilaallista vallankaappausta.

Ensiksikin heidän olisi vaikea saada hankkeelleen tukea Brasilian ulkopuolelta. Naapurimaita hallitsevat jo enimmäkseen vasemmistohallitukset, ja Valkoisessa talossa istuu Donald Trumpin sijaan Joe Biden.

”Ei niin, etteivätkö Yhdysvaltojen demokraatit voisi periaatteessa tukea vallankaappaustakin, mutta heillä oli oma kongressitalon valtaus viime vuoden loppiaisena. On mahdoton ajatus, että he tukisivat Brasiliassa jotakin samankaltaista.”

Asevoimien sisällä valtaa on jo alettu siirtää Lulan nimittämille kenraaleille ilman mainittavaa niskoittelua.

”Riski vallankaappaukselle on mielestäni hyvin, hyvin pieni. Ei armeija ole niin tyhmä että ryhtyisi siihen.”

Samaa mieltä näyttäisi olevan itse Lula, joka kommentoi pidätyksiä sanomalla, ettei ihmisten kannata olla huolissaan vaalien jälkeisestä ”melusta”.

”Vaalien häviäjien pitäisi pysyä hiljaa ja voittajilla on oikeus suureen kansanjuhlaan”, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Bolsonaro ei ole virallisesti tunnustanut Lulan vaalivoittoa, ja huhujen mukaan hän olisi lähdössä Yhdysvaltojen Floridaan pakoon vallanvaihdosta, Teivainen sanoo. Bolsonaron esikuntaa ja turvamiehiä on raportoidusti matkannut Miamiin jo aiemmin, ja perjantaina brasilialaismediat kertoivat myös Bolsonaron suunnanneen lentokentälle.

Jair Bolsonaro

”Hän ei ehkä halua symbolisesti olla paikalla luovuttamassa valtaa Lulalle. Ei se seremoniaa estä”, Teivainen sanoo.

Toisaalta pako Miamiin juuri nyt voisi näyttäytyä tukijoiden silmissä pelkuruutena.

”Täällä he leiriytyvät vaatimassa, että Bolsonaro saisi jatkaa, ja nyt hän lähteekin itse karkuun.”

Bolsonaron matkan taustalla saattaa olla myös mahdollinen rikossyyte. Brasilian poliisi sai vastikään valmiiksi tutkinnan, jonka mukaan presidentti saattoi syyllistyä rikokseen koronaviruspandemian hoidossa. Bolsonaro vastusti pandemiantorjuntatoimia ja väitti esimerkiksi, että koronavirusrokotteella olisi yhteys immuunikatotauti aidsiin.

Millainen hallitus Brasiliassa sitten nousee sunnuntaina valtaan, jos kaikki sujuu suunnitelman mukaan?

Lula nimesi torstaina viimeisetkin 16 ministeriään. Kolmanneksi presidentinvaaleissa tullut Simone Tebet sai tärkeän suunnittelu- ja budjettiministerin paikan palkkioksi Lulan tukemisesta. Ympäristöministeriksi nousee Lulan hallituksessa aikaisemminkin samaa pestiä hoitanut Marina Silva. Salkku on painava, sillä Lula kävi marraskuussa YK:n ilmastokokouksessa lupaamassa pysäyttää Amazonin sademetsän hälyttävän metsäkadon. Puhe sai valtaisat aplodit ja paljon mediahuomiota.

Kokonaisuutena Lula on selvästi halunnut rakentaa hallitukseen laajan rintaman politiikan eri laidoilta. Hän on jakanut valtaa vasemmiston lisäksi myös järjestökentälle, keskustaoikeistolle ja oikeistollekin.

Viimeiset ministerinimitykset venyivät vain muutaman päivän päähän vallanvaihdoksesta, koska ne nostattivat kiivaan keskustelun Lulan oman työväenpuolueen sisällä.

”Lula on ottanut mukaan niitäkin, jotka vastustivat häntä vaalien aikaan. Näin hekin ovat sitoutuneet hallitukseen.”

Lula voitti vaalit lopulta melko pienellä marginaalilla, joten hänen on rakennettava liittolaisuuksia minne vain pystyy.

”Siinä on sitten tietenkin kaikenlaista lehmänkauppaa. Lulalla on vanhana kehäkettuna hyvä pelinrakennussilmä. Hän on aina sanonut, että hänen kanssaan voi neuvotella ja ’tehdä diilejä’.”

Diilien tekeminen tarkoittaa, että lennokkaimmat kampanjalupaukset tuskin toteutuvat, eikä sitä Teivaisen mukaan juuri kukaan Brasiliassa odotakaan.

”Yleiskuva on, että mitään kovin vallankumouksellista ei nähdä. Nyt normalisoidaan tilannetta, saadaan Bolsonaro pois ja torjutaan fasismin uhka.”

Ulkopoliittisesti kiinnostava kysymys on, millainen on Brasilian uuden hallinnon suhde Putiniin. Brasilia on yleensä toiminut ulkopolitiikassa oman päänsä mukaan ja hieronut hyviä suhteita moneen suuntaan Venäjää ja Kiinaa myöten. Lisäksi Lulan on tulkittu aiemmissa haastatteluissa pitävän Ukrainan sotaa ”molempien osapuolten” vikana.

”Lulan hallituksen Venäjä-suhde ei tule miellyttämään kaikkia EU:ssa ja Suomessa, se on aika ilmeistä”, Teivainen sanoo.

”Brasilia saattaa hakea välittäjän roolia sodassa.”