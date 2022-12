Puolitoista vuotta kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi Suu Kyi todettiin syylliseksi viiteen korruptiotapaukseen, jotka liittyivät helikopterin vuokraamiseen, ostamiseen ja ylläpitoon. Syytteiden mukaan Suu Kyi oli aiheuttanut ”tappiota valtiolle”.

Myanmarin tuomioistuin langetti maan syrjäytetylle johtajalle Aung San Suu Kyille seitsemän vuoden vankeustuomion korruptiosta, kertoo uutistoimisto AFP.

Myanmaria hallitseva sotilasjuntta on masinoinut Aung San Suu Kyita vastaan lukuisia erilaisia syytteitä, ja pisimmillään hänet voitaisiin tuomita näiden syytteiden kautta lähes 190 vuoden vankeusrangaistukseen. Juntan hallitseman tuomioistuimen oikeudenkäynnit on käyty suljettujen ovien takana.

Juntan vastustajat pitävät syytteitä poliittisina ja valheellisina. Niiden tarkoituksena on heidän mukaansa estää Aung San Suu Kyita toimimasta politiikassa tai haastamasta juntan valtaa.

YK:n turvallisuusneuvosto viime viikolla julkaisemassa Myanmarin tilannetta koskevassa päätöslauselmassa kehotettiin junttaa vapauttamaan Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi ehti hallita Myanmaria vain viisi vuotta, ennen kuin valtaa jo viisi vuosi­kymmentä pitäneet asevoimat kaappasivat vallan takaisin itselleen.

Vuoden 2021 helmikuussa tehty sotilasvallankaappaus hajotti Myanmarin orastaneen demokratiakehityksen. Suu Kyi on ollut asevoimien pidättämänä vallankaappauksesta lähtien.

Vallankaappausta seuranneissa väkivaltaisuuksissa on tilannetta seuraavan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) -järjestön mukaan kuollut ainakin yli 2 300 ihmistä. Lisäksi yli 28 000 ihmistä on joko pidätetty tai otettu kiinni.

Lisäksi yli miljoona ihmistä, joista suurin osa kuuluu vainottuun rohingya-vähemmistöön, on joutunut pakenemaan maasta väkivaltaisuuksien ja hallinnon sortotoimien takia.