Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti tällä viikolla lakeja, joilla kiristetään toisinajattelijoille langetettavia rangaistuksia ja salataan miehitetyille alueille lähetettyjen ja Ukrainan sotaan osallistuvien omaisuustiedot.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuluvalla viikolla allekirjoittanut useita uusia lakeja tai lakimuutoksia, joilla muun muassa kiristetään toisinajattelijoiden entisestään kontrolloitua elintilaa.

Lakeihin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus tuomita sabotaasista elinkautiseen vankeusrangaistukseen, ulkomaisten agenttien rangaistusten koventaminen sekä asetus tulojen salaamisesta miehitetyille alueille lähetetyiltä virkamiehiltä ja Ukrainan sotaan osallistuvilta taistelijoilta.

Asiasta kertovat muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass ja Euroopasta käsin toimiva Novaja Gazeta Europe.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaa, että Venäjän hallinto pyrkii uusilla, väljin sanamuodoin kirjoitetuilla laeilla eliminoimaan toisinajattelijat ja Ukrainaa tukevat tahot.

Torstaina Putin allekirjoitti uuden lain, jonka perusteella sabotaasin yrityksestä tai avunannosta ”kumoukselliseen toimintaan” voi saada jopa elinikäisen vankeusrangaistuksen. ”Sabotaasia suunnittelevaan yhteisöön kuulumisesta” voi puolestaan saada viidestä kymmeneen vuotta vankeutta.

Rangaistukset kovenevat myös ”ulkomaisiksi agenteiksi” julistetuilla tahoilla, jotka voivat olla organisaatioita, medioita tai yksityishenkilöitä. Jos ulkomaisen agentin statuksen saanut henkilö syyllistyy kahdesti vuoden sisään statusta koskeviin rikkeisiin, voi tätä uhata jopa kahden vuoden vankeusrangaistus. Rike voi olla esimerkiksi liian pieni fontti ulkomaisen agentin statuksesta kertovissa varoitusteksteissä, joka on pakollinen kaikissa tämän julkaisuissa.

HS kertoi aiemmin joulukuussa venäläisbloggaajasta, joka sai sakot, koska venäläisen sosiaalisen median alustan VKontakten fontti ei oikeuden mukaan vastannut varoitustekstille asetettuja kokovaatimuksia.

Lisäksi uusien lakien mukaan yksityishenkilö voidaan tuomita musta-oranssinauhaisen Yrjönnauhan ”häpäisemisestä” jopa kolmen vuoden vankeusrangaistukseen tai kolmen miljoonan ruplan (noin 40 000 euroa) sakkorangaistukseen. Nauha on Z-kirjaimen muodossa noussut kuluneen vuoden aikana Venäjän armeijan ja sen Ukrainassa käymän sodan tunnukseksi.

Venäjän presidentti allekirjoitti myös lakeja, joilla voidaan salata Ukrainan miehitetyille alueille lähetettyjen virkamiesten sekä Ukrainan sotaan osallistuvien sotilaiden ja turvallisuusjoukkojen tulot, kulut ja omaisuustiedot. Salausmääräys koskee myös näiden henkilöiden puolisoita ja alaikäisiä lapsia.

Tiedotusvälineilläkään ei tämän jälkeen ole oikeutta julkaista kyseisiä tietoja.